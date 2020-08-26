Михаил Таратута Фото: Дмитрий Лекай/«Коммерсантъ»

Чем бы ни закончились выборы президента США, которые пройдут уже 3 ноября, ничего хорошего для России они не несут. Россия — противник США. И это единственный вопрос, по которому есть консенсус между демократами и республиканцами в парламенте страны, экономика которой диктует темп остальным экономикам планеты. Об этом в интервью «Фонтанке» после официального выдвижения Трампа и Байдена в качестве кандидатов в президенты США рассказал независимый журналист, американист Михаил Таратута. Эксперт прогнозирует войну компроматов в ближайшие недели и мрачные перспективы будущего Нового Света, где «белое большинство» рискует «стать меньшинством». Нашумевшие протесты #BlackLivesMatter — это только начало, считает многоопытный специалист по США.



— Михаил Анатольевич, господа Джо Байден и Дональд Трамп официально выдвинуты кандидатами в президенты США. Партийные съезды соблюли обязательные требования американской демократии. Могло быть иначе? — Съезды отменить было невозможно. Демократы были первыми. Они придумали сделать это полностью онлайн. Республиканцы — частично: съезд без публики, только делегаты. При этом некоторые делегаты были онлайн. Конечно, такого не было ещё никогда, потому что не было никогда такой эпидемии. Но речи, в том числе зажигательные, были. — Республиканцы проводят съезд после демократов. Это политтехнологически выгоднее или отвечать на претензии демократов — это, наоборот, хуже, чем нападать первыми? — А какой удар демократы нанесли? Они говорили всё то, о чём они говорили 4 года. Ничего нового не прозвучало. Главные тезисы их платформы: Трамп ужасен, действующий президент ввергает Америку во мрак, ужас и хаос, всё, что есть плохого в США, — вина Трампа, но если придём мы, всё будет очень хорошо. Это всё.

— «Я буду опираться на лучших из нас, а не на худших», — сказал Байден при своём выдвижении на съезде демократов…

— Пустые красивые слова. И говорит это нам очень пожилой человек. Человек, которого покинула энергия, у которого совершенно явные когнитивные проблемы. Старческий… Проблемы старости. Он не может толком ни одной мысли закончить, если это не написано, если ему надо с ходу отвечать. Он путается. Постоянно говорит нелепости. Совершенно очевидно, что его рукой будет кто-то водить. Сам он не в состоянии. Это видно. Байден — ширма, которая прикрывает тот раздрай, который существует в его партии. Партия демократов — удивительная вещь. Партия ведь отражает интересы какой-то группы людей. В этом смысл партий. Но у демократов всё иначе. Это интересы коалиции. И интересы разновекторные. Что может быть общего в интересах финансового капитала, а это одна из групп демократов, с интересами афроамериканцев или латиноамериканцев? Или женских организаций? Не говоря уже о прогрессистах, левых демократах или социалистических демократах. Абсолютно левой публики. Левая в смысле идеологическом. Совместить всё это вместе практически невозможно. Их надежда, что объединить их всех сможет Камала Харрис (кандидат в вице-президенты от Демократической партии, сенатор от штата Калифорния. — Прим. ред.). Но, по-моему, это исключено абсолютно.

Как эти интересы будут уживаться вместе в случае победы Байдена на выборах, представить себе очень трудно. Очевидно, что если Байден всё-таки был центристом, а большая часть американского электората нацелена всё-таки на центризм, на либеральный центризм, то теперь он очень сильно полевел. Политическая конъюнктура вынудила его сильно свернуть влево. Они же написали целый левый меморандум. Левые идеи там предстают во плоти. А Харрис добавляет ещё несколько шагов влево. И если победит Байден, я не представляю, что ждёт Америку… Начнутся реформы. Налоговая для начала. Хоть Байден и обещает, что те, кто получают доход меньше 400 000 долларов год, новых налогов не получат, это только обещания. А дальше будет всё как обычно у демократов…

— Так это же поле Трампа? Заигрывания с простыми людьми, с их рабочими местами, медицинскими страховками, «богатые поделятся» и так далее… — Это мы слышим и от них всю жизнь. Но только ничего не происходит. Реально демократы ничего не сделали для простых людей, малообеспеченных семей. Наоборот, политика глобализации, которую поддерживали демократы, сократила рабочие места в Америке. Они ушли в Китай и Мексику. Туда, где дешёвая рабочая сила. Трамп же вернул эти рабочие места. Не все, но большую их часть. Трамп провёл налоговую реформу. И это на самом деле создало колоссальное количество рабочих мест, рекордное за 50 лет. Речь идёт о 6 миллионах рабочих мест. Кроме того, реально увеличились доходы малообеспеченных семей, афроамериканцев в том числе. На 5–6 тысяч в год. Зачетная прибавка для малообеспеченных. И это причина, по которой, как предполагается, 10–12% афроамериканских избирателей будут голосовать за Трампа.

— Если бы не весенние протесты #BlackLivesMatter — мы бы не увидели Камиллу Харрис на олимпе?

— Почему? В движение BLM жизнь вдохнули леваки. Не случайно во всех демонстрациях и протестах, которые мы видели, абсолютно везде, от Нью-Йорка до Сиэтла, более 50% участников были белыми. Это были прогрессисты. Откуда они взялись? Казалось бы, левое движение было полностью уничтожено в период маккартизма (в 1940–1950-е общественное движение в США, характеризующееся обострением антикоммунистических настроений и преследованиями «антиамерикански настроенных граждан», идеологом считается сенатор Джозеф Маккарти. — Прим. ред.). Дискредитировано, разогнано. Очень большой удар по левым нанесла холодная война. СССР был врагом и центром левизны. Казалось, что инъекция против коммунизма была такой, что ничего подобного в Америке больше появиться было не должно. Но появилось. Движение за гражданские права в 60-е пробудило весь политический спектр. Чисто идеологически тогда и появились новые левые. Эта идеология осела в университетах, в академической среде. Это были инкубаторы. А потом они стали высокопроизводительными питомниками левизны. Уже несколько поколений вышли индоктринированные левыми «прогрессивными» идеями. Вот почему так много белых было на протестах. Эти новые леваки осели везде. В бизнесе. Особенно в Силиконовой долине. В журналистике, шоу-бизнесе, Голливуде, везде. И Америка сильно полевела с тех пор. BLM собственного идеологического багажа не имело. Вся идея была — дайте больше дотаций, льгот и привилегий чёрным. Да, мы обижены, мы за расовую справедливость. Но именно леваки вдохнули смысл. Я бы это назвал социал-марксизмом или расовым социализмом. Успех Харрис — это успешное полевение Америки. А BLM — это частный случай этого общего полевения. Идеологи левых ещё в середине 20-го века определили место белой расы. Это раковая опухоль на теле истории человечества. Это говорила Сьюзен Зондак. Это идол прогрессистов. Один из основоположников движения новых левых. Расовая идея заложена в этой индокринации. Чёрные — жертвы. Белые виноваты. Поэтому чёрным надо всё время отдавать. А чёрные воспринимали себя как жертву, которая постоянно всё требовала. Отсюда и целование обуви, и вставание на колени. Это идёт из прошлого века. 15–20 лет назад Камала Харрис не была левой, но конъюнктура сильно изменилась. Харрис меняется вместе с конъюнктурой. Как она поливала во время праймериз в демпартии своего нынешнего босса Байдена! А сейчас они не разлей вода. Тут о принципиальности политиков речь не идёт вообще.

— Экономист Андрей Илларионов в начале лета называл кампанию BLM «новой гражданской войной» и намекал, что в случае победы престарелого Байдена США могут получить нового чёрного президента раньше срока. И вот мы видим Харрис в роли первого зама кандидата в президенты от демпартии…

— Я не думаю, что это произойдёт непременно. Там хуже другая история. Все те погромы и грабежи, крушения памятников — это лишь внешняя сторона другого явления. Культурной революции, которую пытаются осуществить левые в США. В этом вся проблема. Расовая идея — не единственная идея прогрессистов. Главная их идея — разрушение капитализма, который «абсолютно загнил». Если посмотреть результаты по запросу Александрия Окасио-Кортес (член палаты представителей от демпартии. — Прим. ред.), прогрессистки, то вы узнаете, что Америка и капитализм сгнили, надо всё менять. Что строить вместо, точно непонятно, но что-то светлое и хорошее.

Кстати, война с теми же памятниками — очень интересное явление. Это всё как бы под лозунгом борьбы с расизмом, но идея глубже. Любая культурная революция требует смены символики, смены идеологии. Будь то Китай или Россия. Нужна символика утверждения власти. Памятники принимают первый удар. В России это была церковь как основа русской идентичности. Но чаще это именно памятники. Возьмите тот же запрещённый ИГИЛ, который рушил Пальмиру.



— И всё же. Вы сами сказали, что Байден плох. Лучше будет вряд ли. А Харрис бодра и полна сил. В случае чего именно вице-президент — новый лидер государства…

— Дело в том, что Харрис — политик. Она будет менять окраску по мере изменения политической конъюнктуры. Если начнутся серьёзные преобразования, мы наверняка увидим, что белое большинство перестанет молчать. А сейчас оно молчит. «Молчаливое большинство» его называют. Оно перестанет молчать, поднимется обратная волна. И Харрис это увидит. Конечно, она остановится в своей левизне, чтобы не допустить реальную гражданскую войну. Если идти слишком далеко, перегнуть пружину, то она может и лопнуть. Думаю, что Харрис увидит, где проходит красная черта, и не перейдёт её. Она может стать лидером государства, если Байден уйдёт раньше времени. Например, он через год-другой уходит в отставку или его уходят, тогда Харрис должна завершить эту президентскую каденцию. Хорошо. Она завершит. Но если расстановка сил в Конгрессе сохраняется такая, как сейчас, то никаких новых законов провести не удастся демократам. Сенат просто не пропустит инициативы демократов из Палаты представителей. Патовая будет ситуация. Но если и Конгресс будет под демократами, тогда преобразования могут начаться. Белые всё-таки большинство. И сейчас многие неопределившиеся будут голосовать скорее за Трампа. И это отнюдь не только белые. Потому что очень уж всех напугал этот самый BLM со своим насилием, грабежами и поджогами.



— То есть американцы осознали, что за разжиганием протестных настроений весной стояли демократы? Или это не заметно по рейтингам?

— Рейтинги вообще я бы не стал рассматривать всерьёз. Вспомните 2016 год. Рейтинги тогда показывали безусловную победу Хиллари Клинтон. Даже Трамп был удивлён своей победой! Сегодня же в решающих штатах Трамп и Байден идут просто ноздря в ноздрю. Разрыв в 1% — статистическая погрешность. По стране в целом разрыв тоже несколько процентных пунктов. Да, в пользу Байдена, но это не так важно. Исход выборов на самом деле решают 5–6 штатов. Это Висконсин, Мичиган, Флорида и другие. Именно эти штаты могут проголосовать как за Трампа, так и за Байдена. Неопределившихся избирателей в США — 20–25%. Это очень серьёзная цифра. Как они проголосуют — большой вопрос.

— Съезд республиканцев, как и съезд демократов, подарил нам кандидата в вице-президенты. У Трампа это ныне действующий вице-президент Майк Пенс. Для вас это логичный выбор?



— Что тут можно вообще сказать (улыбается)? На мой взгляд, Пенс абсолютно бесцветен. Это вообще роль вице-президента. Как правило, они находятся в тени и поддерживают инициативы босса.





— Вице-президент Пенс нас вряд ли удивит, как может удивить демократический вице-президент Харрис?



— Тут всё дело в том, что Трамп по своей энергетике заменяет и вице-президента, и госсекретаря, и советника по национальной безопасности. Трампа хватает на всё. Не скажу, что он везде компетентен, но по энергетике… Какой там Пенс вообще? Трамп абсолютная противоположность Байдена. Один — боевой конь, несмотря на тоже солидный возраст (Трампу — 74 года. — Прим. ред.). А другой — развалина (Байдену — 77 лет. — Прим. ред.).



— Важнейший ритуал выборов президента США — дебаты. «Конь» и «развалина» на арене — это будет интересно?



— Вообще не представляю, как Байден будет выходить на дебаты. Демократы будут пытаться уйти от дебатов. Они, конечно же, понимают, что это будет просто разгром. Это будет позорище и гибель на корню. Когда страна осознает, что ядерный чемоданчик может достаться этому человеку… Пенс же точно проиграет Харрис на дебатах. Харрис наступательно агрессивна, быстро думает, остра на язык. У неё всё-таки прокурорская выучка. Серьёзное достоинство. Хотя прокурором она была не очень хорошим. Её многие за ту работу не любят. Большой её минус. Многие будут голосовать против из-за этого.

— Но Байдену всё равно лучше прятаться за её юбку?



— Прелесть в том, что американские дебаты идут по отдельности. Кандидаты в президенты — друг с другом дебатируют. Кандидаты в вице-президенты — друг с другом. И это традиция, от которой невозможно отказаться. Демократы наверняка начнут говорить про коронавирус… Но едва ли получится им уйти от дебатов полностью. Такого ещё не было. Это сразу 10 очков поражения.



— Вы обратили внимание, что и республиканцы вынуждены меняться? В предвыборной пропаганде Трампа тоже обильно присутствуют представители чёрного меньшинства. Сенатор Тим Скот на съезде выступил одним из первых. Обычные граждане-афроамериканцы открывают серию синхронов в промороликах действующего президента…

— Во-первых, я не считаю, что республиканцы расисты, что они делают это через колено, выставляя чёрных на первый план. Но Тим Скот — их единственный чёрный сенатор. Конечно, поскольку демократы обвиняют Трампа в расизме, ему надо действовать в противовес. И такой месседж идёт.



— Получается? Можно оценить успешность этих усилий республиканцев?

— А это всё не так важно. Это чисто атрибутика. Важно другое. Какой козырь есть у Трампа? Он его вспоминал в 2016 году. Наверняка будет повторять и сейчас. «Демократы управляли только при Обаме одном 8 лет. До этого 8 лет Клинтона. Итого 16 лет. Что-нибудь у вас изменилось к лучшему? Нет. Вы теряли рабочие места, доходы, больше семей было разбито… Вам нечего терять. Попробуйте меня». Это Трамп говорил 4 года назад. А сейчас он будет говорить, что демократы 16 лет ни черта не делали, только обещали, а он реально сделал за 4 года. И он продолжит, коронавирус ведь пройдёт, экономика восстановится. Тренды все позитивные уже. Рабочие места прибавляются вновь, несмотря на сопротивление мэров и губернаторов-демократов, которые не открывают экономику. И этот аргумент посильнее, чем просто показывать в роликах чёрных американцев на первых ролях.



— То есть справилась администрация Трампа с COVID-19?

— Нет, конечно. До сих пор большое число людей без работы. Но был серьёзный пакет помощи. Выписаны чеки, поддержка бизнеса. Серьёзная была поддержка для рабочих людей. И тренды есть, которые говорят, что нынешний кризис несистемный. Это не кризисы 2000 и 2008 годов. Тогда лопались пузыри. Сейчас — нет. Но демократы будут продолжать говорить, что во всём виноват Трамп, естественно. Ситуация ведь такова, что если представить себе, что Трамп завтра заявит, что он изобрёл вакцину от рака, то демократы тут же скажут, что это кошмар. Ведь тысячи врачей-онкологов потеряют работу! Как они будут жить?! Что бы ни сделал Трамп, всё будет плохо. И эта логика всем уже очевидна и понятна. Всем, кроме самих демократов.



— Вы хотите сказать, что аргументация Трампа про экономические успехи накануне эпидемии ещё не забыта американцами?

— Те успехи были очевидны. 2020 год это знание не стёр. Пандемия свалилась с неба, никто в этом не виноват, хотя демократы винят Трампа. Если Трамп сделал экономику лучше один раз, почему он не сделает этого снова? Полгода назад обсуждать неуспешность экономической политики Трампа вообще не получилось бы. Сейчас его победа уже неочевидна.



— Вероятность продления полномочий Трампа?



— Я даю 50/50. У меня абсолютно нет никакой уверенности в предрешённости выборов в ноябре. Тем не менее мне кажется, что шансы у Трампа остаются хорошими.



— Какие козыри ещё есть у Трампа для вбрасывания их в предвыборную гонку в оставшиеся десять недель до выборов?



— Это смотря с какой стороны глядеть. Для одних это козыри, для других слабости, минусы и катастрофа…



— Если попытаться быть над схваткой.



— А очень трудно быть над схваткой. Например, есть очень серьёзный вопрос — миграция. Как легальная, так и нелегальная. Трамп ведь очень много сделал, делает и будет делать, чтобы сократить как нелегальную, так и легальную иммиграцию из Латинской Америки. Демократы говорят, что это полное безобразие, потому что страна построена мигрантами, что давать приют обездоленным — духовная основа США, а Трамп насилует душу страны. Трамп же скажет: «Ребята, у нас уже 11 миллионов нелегалов. Вместе с ними в страну прибывают бандиты. Ничего с этим сделать нельзя». Он приведёт примеры наркотрафика, примеры трафика проституток, завоз живого товара. Очень много гадостей именно от нелегальной иммиграции. Что же касается легальной, о чём не говорят ни демократы, ни республиканцы, то тут есть важная связь с основами всей политической истории. Выходцы из Латинской Америки большей своей частью голосуют за демократов. Это их потенциальный электорат. Если верить демографам, к 40–50-м годам белое большинство станет меньшинством. Количество мигрантов из Латинской Америки будет настолько большим, что изменится весь политический ландшафт страны. В результате у республиканцев не будет шансов победить. Приезжие и их подросшие дети станут залогом преобразования США в страну с однопартийной системой. Именно поэтому важно понимать принцип «с какой колокольни смотреть». Демократы это всё понимают. Они всячески препятствуют Трампу даже в борьбе с нелегалами. По опыту последних нескольких десятилетий, каждые 10–12 лет проводились амнистии для нелегалов. Если человек не совершил преступление, платил налоги, а в США такое возможно даже без документов, так как там эти профильные ведомства не связаны между собой, то нелегалы получали легальный статус. Для республиканских избирателей есть ещё один очень серьёзный аргумент поддержки Трампа. Это консервативная публика, которая понимает, что если белые станут меньшинством, а чужая культура завоюет Америку, то страна элементарно перестанет быть той, какой они знали её в молодости. Другая религия, другая культура, может быть и другой язык. И об этом много всего написано. Американский плавильный котёл перестал работать довольно давно. Если раньше мигранты старались как можно быстрее выучить язык, стать американцами, войти в среду, с тем чтобы не быть париями, а быть на равных, если не они сами, то хотя бы дети, то в последние десятилетия этот котёл перестал работать. Как они сами говорят, Америка превратилась в салатницу. Каждый ингредиент можно распробовать. Сначала появились этнические улицы, затем кварталы. Сейчас уже если не города, то этнические поселения на десятки тысяч человек могут жить в традициях своих народов.



— Внешний контур США, как фактор предвыборной гонки, набирает вес? Байден прямо заявил, что при нём будут невозможны истории, когда Россия готовится «убивать американских солдат». Трамп тоже заявил, что «Россия не хочет его переизбрания». Фактор России насколько велик в этой гонке за пост президента США?

— Главные факторы там в первую очередь внутренние. То, что происходит в Америке сейчас, это очень важно. Мы уже сказали про новую культурную революцию. И в США сегодня она выражается в культуре запретов. И это уже очень напоминает 30-е годы прошлого века в СССР. Господство определённой идеологии. В данном случае либеральной. И не просто либеральной, а с уклоном в борьбу с расизмом. С расизмом, который ищется абсолютно везде. Вплоть до того, что первый ход в шахматах белыми фигурами — это и есть расизм. Я не шучу. Достаточно сказать, что «это же ребята из BLM грабили магазины», как на вас накинется целый рой в соцсетях с травлей, под окнами начнутся демонстрации возмущённых, а вашему руководству пойдут доносы. А руководство, чтобы себя обезопасить, уже научилось выставлять на своих официальных сайтах плашки о поддержке BLM. И вас «на всякий случай» уволят. Мы видим, что это происходит уже очень часто. Люди уже боятся говорить. Пишут друг на друга доносы. Видят во всем отклонение от новой ортодоксии, которая близка уже к религии. Это страшное явление. И на мой взгляд, это самое страшное, что сегодня происходит в Америке. Для многих людей это абсолютно неприемлемо. Есть опросы. 77% республиканцев, исповедующих консервативные взгляды, боятся их высказывать открыто. Люди молчат. Всего по стране 62% американцев боятся высказываться открыто. Открыто сегодня высказываются только те самые прогрессисты, о которых мы говорили выше. Они ничего не боятся. У них сегодня всё хорошо. Их ортодоксия сейчас доминирует. Это главное, что сегодня происходит в США.

— Одну параллель с Россией вы назвали — 30-е годы. И всё же насколько современная Россия — фактор этих выборов сейчас? Мы помним про «русский след» в выборах-2016.



— На сегодняшний день этот фактор маргинален. Да, Байден упомянул Россию. Да, вышел доклад комитета по разведке Сената, якобы указывающий на сговор Трампа с Кремлём. Формулировки там размытые на самом деле. Они ничего не доказывают, но пропагандистски это можно использовать. Демократы это и используют. А вот через неделю или дней десять этот фактор может стать решающим. Как ожидается, будет опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарема, который расследует причины начала расследования в отношении Трампа. Уже сейчас видно по документам, что с преследованиями Трампа было очень много подлогов в документах, которые совершило ФБР. Что та история была похожа на сговор разведслужб и высшего «обамовского» чиновничества. Цель сговора — не допустить победы Трампа. А раз уж допустили его победу, то нужен импичмент. И тут возникает вопрос: а что знал обо всём этом тогдашний вице-президент Джо Байден (вице-президент Барака Обамы в 2009–2017 годах. — Прим. ред.)? И если преследование Трампа было с согласия Обамы/Байдена, то это будет скандал хуже Уотергейта.



— Трамп наносит ответный удар?



— А мы не знаем этого пока. Есть такие предположения. Не могу утверждать, что так оно будет. Но очень похоже, что так может быть. Во всяком случае, уже есть предпосылки к тому, что это может быть в новом докладе. Посмотрим.



— На этом фоне первый зам вице-президента США встречается в Литве с главным конкурентом лидера братской Беларуси Светланой Тихановской. Это нельзя трактовать как попытку раскручивания «российской карты» в предвыборной гонке Трампа?

— Ну, нет. Нет. Белоруссия — это так далеко для Трампа. Украина ещё может быть фактором. Есть предположение, что вскоре выкинут новые доказательства коррупции Байдена-младшего на Украине. Этот кейс вокруг компании «Бурисма» не закрыт. Не случайно республиканцы сейчас молчат. Думаю, готовятся ударить по Байдену с этой стороны.



— А Беларусь, как потенциальный объект поглощения Кремлём, почему не интересует Вашингтон?



— Ну а что Америке до этого слияния? Трамп вряд ли вообще слышал, что такое Белоруссия. Для него это может быть вообще «часть России». Вспомните, как он сначала путался с той же Украиной. У американцев вообще большие проблемы с географией…



— У нас же проблемы с экономикой из-за их санкций. После ноября и выборов нам что удобнее в этом смысле? Санкции при Трампе или санкции при Байдене?



— Нас ждёт плохое будущее в этом смысле в любом случае. Демократы и республиканцы в Конгрессе не могут договариваться ни по одному пункту. Кроме одного. У них абсолютный консенсус по России. Россия — противник. Противника надо сдерживать всеми силами. Кто бы ни вышел в лидеры, нам ничего не светит. Если предположить невозможное, что помимо переизбрания Трампа обе палаты Конгресса будут под республиканцами, положение Трампа в партии ещё более окрепнет, а он вроде бы посылал какие-то сигналы в Россию, которые пока приводили только к новым санкциям, то, может быть, что-то изменится… Но дай бог, чтобы не ужесточили нынешние. Рассчитывать на их отмену не стоит точно. Россия, на мой взгляд, в этом смысле может рассчитывать только на Китай. Других союзников мощных у нас нет.



— Тогда нам выгоднее Байден? Демократы китайцев любят.



— Да трудно сказать, кто нам выгоднее. Проще рассуждать, кто нам приятнее. Но опять-таки о ком мы говорим? Скажу прямо. Мне Трамп несимпатичен. Но то, что выделывают демократы, как они ведут свою политику, лично у меня вызывает отторжение. Понятно, что если приходит Байден, то напряжение с Китаем смягчается, безусловно. Китай поддерживает Байдена. И кстати, не исключаю, что в ближайшие недели может всплыть «китайское досье» на Байдена. Его сын Хантер ведь и там замутил что-то. После того, как, будучи вице-президентом, Байден ездил в КНР, образовалось совместное предприятие с государственным участием, венчурный капитал. Хантер там присутствовал. И в Венгрии, говорят, что-то такое было. Там, куда ездил отец-вице-президент, сынуля постоянно что-то получал. Не удивлюсь, если и про Китай тоже выплывут документы на семью Байденов.



— Какие точки соприкосновения остаются у Кремля и Капитолия?



— Наверное, только история с ограничением вооружений. Если Трамп останется, какие-то ещё точки обнаружатся для совместной работы. Но если будет Байден, то точно никаких точек не будет. Ничего нового при Байдене точно не произойдёт позитивного. Это можно к гадалке не ходить.



Фото: пресс-служба президента РФ



Что же касается стратегических вооружений, то это всё-таки общая забота и нас, и американцев. Думаю, что удастся договариваться при обоих вариантах исхода выборов американского президента. В конце концов, эти наши договорённости важны всему миру кроме нас. А так… Думаю, что ничего поменять принципиально в отношениях Москвы и Вашингтона не получится.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»