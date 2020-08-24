Центр современного искусства появится на месте исторических корпусов «Водоканала» к маю 2021 года. В кураторы ждут сотрудников Эрмитажа. Но эксперты сомневаются, что создателям удастся выжить на одном креативе, и больше верят в офисы.

У проекта арт-кластера «Почты России» в Адмиралтейском районе может появиться конкурент на Петроградской стороне. Как стало известно «Фонтанке», РОО «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга», учрежденное художником и предпринимателем Алексеем Сергиенко, арендовало у города здание мастерских фильтроозонной станции «Водоканала» по адресу Пеньковая улица, 6/8 В, чтобы создать в нем пространство под названием «Арт-Станция».

Как пояснил изданию руководитель проекта Данил Коновалов, договор с КИО заключен в начале 2020 года сроком на 10 лет. Сейчас команда «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга» ждет разрешения от КГИОП на работы по восстановлению и приспособлению для современного использования здания площадью 2,2 тыс. кв. м, а также согласований, чтобы провести в него газ и воду. Параллельно организация подала заявку на аренду всего участка площадью 5,5 тыс. кв. м.



Идея создания арт-кластера на территории между Петроградской набережной, Пеньковой улицей и улицей Куйбышева не нова. Территорию 1,2 га с комплексом зданий фильтроозонной станции «Водоканала» в 2008 году арендовало у Смольного ООО «Город мастеров», входившее в холдинг «Империя» Сергея Матвиенко. На месте этих зданий планировалось построить культурно-досуговый центр с гостиницей, ресторанами, а также концертным и выставочным залами общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Но после того, как мать предпринимателя Валентина Матвиенко покинула пост губернатора Северной столицы, город расторг с договор с «Городом мастеров» из-за накопившихся долгов, а сама компания в 2016 году была ликвидирована. Здание под литерой «В», вставшее на тот момент под охрану КГИОП, вернулось к «Водоканалу», в литере «Б» разместился ледовый дворец Нахимовского училища, литеры «А» и «К» арендовало, а затем выкупило ООО «Аврора», принадлежащее Сергею Матвиенко. После ликвидации компании права на объекты перешли к самому предпринимателю. В одном из зданий сейчас находится магазин сувениров, другое — с монограммой СМ на воротах — выглядит отремонтированным, но необитаемым.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Согласно информационной табличке на воротах будущей «Арт-Станции», ее запуск намечен уже на май 2021 год. Наполнение на сайте описано скупо, но зато вполне в духе современного провокационного искусства. «Проект состоит из 4 этапов: 1) Создание инструмента для продвижения проектов в области современного искусства, 2) Вовлечение в творчество максимального количества людей и, как следствие, улучшение их жизни». В разделе «миссия проекта» приводится обширная цитата самого Алексея Сергиенко о том, что «русское современное искусство застыло на уровне хобби», а также своеобразное предостережение чиновникам, от согласований которых зависит судьба проекта: среди деятелей искусства всего 10% «позитивно настроенных людей к правящим кругам». «Я считаю, что нам необходимы сильные культурные проекты. Такие, чтобы все художники мира стали завидовать русским художникам. Я знаю и умею делать такие проекты. Если мы не начнем их делать, недовольство в творческой среде будет расти», — отмечает он.

Сам Алексей Сергиенко с полным правом может назвать себя проводником между мирами искусства и власти. Руководитель Центра поддержки искусств Петербурга позиционирует себя как основоположника движения politar. Среди наиболее известных творений — серия портретов президента Владимира Путина. Одна из самых узнаваемых работ — «Ромашки», которые стали фирменным стилем живописца. Ранее в интервью «Фонтанке» Сергиенко определил себя как бизнесмен, желающий стать художником. До того, как пришел в мир искусства, он успел позаниматься йогой, финансовыми займами, театром, продажей сувениров, клубами, покупкой островов в Финляндии и выборными кампаниями. Фото с Владимиром Путиным однажды помогло ему отстоять сувенирный рынок у Спаса-на-Крови, рассказывал он журналу «812».



Как пояснил «Фонтанке» Алексей Сергиенко, переговоры о выделении места для центра современного искусства он вел с городом последние два года — они начались после того, как власти попытались выселить его из помещения на Невском проспекте.

По его словам, главный зал здания мастерских планируется приспособить «для серьезных международных выставок». Куратором может стать заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков, письмо с предложением о сотрудничестве будет отправлено директору музея Михаилу Пиотровскому. Дмитрий Озерков подтвердил, что получил предложение, но пока не принял его. Речь, скорее, идет о некоей лаборатории для молодых творцов, нежели о каком-то официальном «филиале» Эрмитажа, пояснил он. «Есть молодые художники из России и других стран, которых мы пока показать не готовы, но там [в «Арт-станции»] могло бы быть пространство, где бы они свои работы показывали, а мы бы приходили их смотреть», — пояснил он. Некоторые из работ потом могут попасть в Эрмитаж, не исключил Дмитрий Озерков.

Другие залы могут использоваться для постоянной экспозиции, арт-лаборатории, лектория, различных постановок и концертов. Один из вариантов — устроить «баттл» какое искусство лучше — брейк-данс или йога, поделился планами Алексей Сергиенко. Под офисы архитектурных студий и дизайнерских бюро отдадут 5–7% площадей. На втором этаже разместится кафе. Коммерческой части, к примеру, апартаментов, не будет, пообещал он.

Впрочем, именно статус некоммерческой организации позволил «Центру поддержки искусств Санкт-Петербурга» получить здания мастерских без конкурса, да еще и по «социальной ставке». Город дал помещения для создания Центра современного искусства, а вот, чтобы развивать пространство на прилегающей территории создателям «Арт-центра» еще предстоит добиться смены ее назначения. Сейчас вид разрешенного использования участка — размещение водопроводных станций. «Но еще до ковидной истории было совещание в КИО, на котором КГА было поручено произвести смену назначения земельного участка», — отметил Данил Коновалов.



Зато авторы проекта намерены активно осваивать прилегающую территорию. Так, во дворе, примыкающем к Петроградской набережной, должна появиться парковка. Во внутреннем дворе разместится общественное пространство — с амфитеатром на месте хозяйственных построек «Водоканала». Не учтенное в кадастре кирпичное здание может быть надстроено и превращено в башню со смотровой площадкой на крыше. Все внешние стены зданий, которые не охраняются КГИОП, разрешат разрисовать граффити.

Стоимость проекта на начальном этапе Алексей Сергиенко оценивает в 50–100 млн рублей. По словам предпринимателя, пока он намерен вложить собственные средства, для чего выставил на продажу свою дачу, долю в Музее эмоций в Москве и некоторые другие объекты. Ведутся переговоры с несколькими инвесторами, но их имен Алексей Сергиенко не раскрыл, добавив, что пока не торопится привлекать внешнее финансирование. На вопрос корреспондента, входит ли в число потенциальных партнеров Сергей Матвиенко, который ранее хотел развивать эту территорию, предприниматель отвечать отказался, но отметил, что пока обсуждал с соседом совместное благоустройство территории, освещение и подсветку. «Он в курсе того, что происходит, там дальше [будет видно], какие решения какие мысли», — сказал он.

