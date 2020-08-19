Охранника супермаркета, который занимался детским порно, заподозрили в насилии над восьмилетней. Он вспомнил о причастности родственника

Полиция Петербурга нашла еще одну жертву 23-летнего охранника одного из городских супермаркетов, которого неделю назад задержали за изготовление порнографии с привлечением нескольких девочек. Вместе с родственником, который уже год по делу по педофилии сидит в СИЗО, он два месяца в 2014 году совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа, вместе с 48-летним родственником, который жил по соседству, он совершал сексуальное насилие в Парголово в отношении девочки в период июня и июля 2014 года.

