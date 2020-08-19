Охранника супермаркета, который занимался детским порно, заподозрили в насилии над восьмилетней. Он вспомнил о причастности родственника
Полиция Петербурга нашла еще одну жертву 23-летнего охранника одного из городских супермаркетов, которого неделю назад задержали за изготовление порнографии с привлечением нескольких девочек. Вместе с родственником, который уже год по делу по педофилии сидит в СИЗО, он два месяца в 2014 году совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа, вместе с 48-летним родственником, который жил по соседству, он совершал сексуальное насилие в Парголово в отношении девочки в период июня и июля 2014 года.
Мера пресечения в виде обязательства о явке ему пока не изменялась.
А вот его подельнику, который в августе 2019 года был задержан за насилие над 9-летней, задержание охранника добавило новых эпизодов. По версии следствия, он совершал действия сексуального характера в отношении восьмилетней жертвы на берегу озера, в заброшенном доме, а также в лесу в Парголово. Все это он снимал на камеру мобильного телефона, убедив жертву, что это не является противоправным.