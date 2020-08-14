FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
73.61р87.04р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.08.2020 12:32
0
Печать

Родственник петербуржца, подозреваемого в растлении школьницы, хранил дома диски с детским порно собственного производства

Охранник одного из сетевых магазинов в Петербурге стал фигурантом уголовного дела по статье об изготовлении порнографии с привлечением нескольких девочек. Сейчас полиция пытается установить их личности.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, в квартиру на улицу Композиторов оперативники пришли накануне, причем не в первый раз. Год назад там нашелся подозреваемый в насилии над девятилетней девочкой и изготовлении порнографических снимков. В этом случае пришли к его 23-летнему соседу и родственнику. Охранник не позднее августа прошлого года, по информации следствия, заманил к себе несколько девочек, насильно совершал с ними сексуальные действия и все это фотографировал. Кадры хранил дома, на планшете, флешках и дисках.

Сейчас выясняется, кто был на фото. Следствие возбудило уголовное дело и ограничило подозреваемого обязательством о явке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний