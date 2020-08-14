Родственник петербуржца, подозреваемого в растлении школьницы, хранил дома диски с детским порно собственного производства

Охранник одного из сетевых магазинов в Петербурге стал фигурантом уголовного дела по статье об изготовлении порнографии с привлечением нескольких девочек. Сейчас полиция пытается установить их личности.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, в квартиру на улицу Композиторов оперативники пришли накануне, причем не в первый раз. Год назад там нашелся подозреваемый в насилии над девятилетней девочкой и изготовлении порнографических снимков. В этом случае пришли к его 23-летнему соседу и родственнику. Охранник не позднее августа прошлого года, по информации следствия, заманил к себе несколько девочек, насильно совершал с ними сексуальные действия и все это фотографировал. Кадры хранил дома, на планшете, флешках и дисках.