Российская валюта демонстрирует одно из сильнейших падений в этом году. В списке развивающихся рынков рубль держит пятое место с конца.
На рейтинг валют по состоянию на первую декаду августа обратил внимание американский аналитик-экономист Даниэль Лакаль. На представленной агентством Bloomberg графике рубль с падением 15,92% относительно доллара занимает 20-ю строчку из 24 стран. Ниже только валюты Аргентины, ЮАР, Турции и Бразилии. Таким образом, в пятерку аутсайдеров входят три члена БРИКС — ассоциации крупнейших развивающихся экономик мира.
With the Turkish lira collapse episode -a reminder of previous years-, it is worth mentioning that 2020 is being a terrible year for emerging market currencies vs #USD despite the constant messages about dollar weakness. pic.twitter.com/59dzq91NP7— Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) August 6, 2020
«2020 год будет ужасным для развивающихся рынков в сравнении с долларом, несмотря на постоянные сообщения о его слабости», — замечает Лакаль.
Официальный курс нацвалюты — 73,64 руб. за доллар. С начала года она подешевела на десять рублей.
Падение российского ВВП к концу года составит 6,4%, свидетельствуют официальные расчеты. «Всегда есть, куда хуже», — излучают горький оптимизм опрошенные «Фонтанкой» экономисты.