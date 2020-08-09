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09.08.2020 18:27
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Рубль вошел в пятерку худших валют мира с начала 2020 года

Российская валюта демонстрирует одно из сильнейших падений в этом году. В списке развивающихся рынков рубль держит пятое место с конца.

На рейтинг валют по состоянию на первую декаду августа обратил внимание американский аналитик-экономист Даниэль Лакаль. На представленной агентством Bloomberg графике рубль с падением 15,92% относительно доллара занимает 20-ю строчку из 24 стран. Ниже только валюты Аргентины, ЮАР, Турции и Бразилии. Таким образом, в пятерку аутсайдеров входят три члена БРИКС — ассоциации крупнейших развивающихся экономик мира.

«2020 год будет ужасным для развивающихся рынков в сравнении с долларом, несмотря на постоянные сообщения о его слабости», — замечает Лакаль.

Официальный курс нацвалюты — 73,64 руб. за доллар. С начала года она подешевела на десять рублей.

Падение российского ВВП к концу года составит 6,4%, свидетельствуют официальные расчеты. «Всегда есть, куда хуже», — излучают горький оптимизм опрошенные «Фонтанкой» экономисты.

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Комментарии (3)

муматор
спасибо кому сказать?
Alex000
Ну, хоть где-то в top 5.
altnec
Так это же великолепно. Слепили то, что хотели. Подсказчики - просто замечательные люди.
Теперь надо менять базу дислокации, благо возраст влияния и средства позволяют. А возраст поджимает, .......ипотека там, дети,внуки........пенсия нищенская..........
К кому приютиться, это было известно ещё несколько лет назад.
Это центральная окраина Европы, так скажем.
Оттуда удобнее передать бразды правления над нашей с Вами Россией в чьи-то руки.
Поэтому и стоит вопрос территории "базы отдыха".
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