Российская валюта демонстрирует одно из сильнейших падений в этом году. В списке развивающихся рынков рубль держит пятое место с конца.



На рейтинг валют по состоянию на первую декаду августа обратил внимание американский аналитик-экономист Даниэль Лакаль. На представленной агентством Bloomberg графике рубль с падением 15,92% относительно доллара занимает 20-ю строчку из 24 стран. Ниже только валюты Аргентины, ЮАР, Турции и Бразилии. Таким образом, в пятерку аутсайдеров входят три члена БРИКС — ассоциации крупнейших развивающихся экономик мира.