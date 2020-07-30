На миллион Росмолодежи, при поддержке Смольного и ЗакСа, в Петербурге откроется «школа патриотического граффити», выпускники которой должны заняться высокохудожественным освоением пространств в Центральном и Невском районах.

Серафим Иванов Фото: фото из личного архива Власти создают в Петербурге школу патриотического граффити

Обучение искусству стартует уже в августе. «Волонтерская Рота «Боевого Братства» экс-губернатора Московской области и генерал-полковника Бориса Громова наберет группу из десяти человек 17–25 лет, начинающих граффитистов, которые, по меткому определению патриотов, пока занимаются вандализмом: рисуют половые органы и слова из трех букв в подворотнях. В лучших традициях Макаренко их за два месяца перевоспитают и отправят создавать идеологически более верные изображения в единой концепции. И проблем с согласованиями не светит.

Руководитель направления патриотического граффити-движения Серафим Иванов в конце апреля выиграл грант на 1,2 млн рублей от Росмолодежи на создание школ этого направления в Петербурге и Москве. Ему всего 24 года, бывший морпех, непрофессиональный художник — нигде не учился, но много практиковался. Обучается на культуролога в СПбГИК.

Как он рассказал «Фонтанке», волонтеры молодежного крыла «Братства» увлеклись граффити еще два года назад. В 2018 году в Петербурге были созданы две первые работы на тему 30-й годовщины вывода наших войск из Афганистана. На трансформаторных будках появились портрет самого Бориса Громова на мосту через ущелье на границе Советского Союза и Афганистана и изображение с пограничниками, которые бегут на заставу. Они были созданы около дома самого Серафима и его бабушки в Невском районе. Помогал их согласовать депутат Заксобрания Игорь Высоцкий — зампредседателя «Боевого братства».

Фото: Серафим Иванов Фото: Серафим Иванов Фото: Серафим Иванов Фото: Серафим Иванов Фото: Серафим Иванов Фото: Серафим Иванов Фото: Серафим Иванов Фото: Серафим Иванов

Затем «братья» перешли на тему Великой Отечественной, но уже в Москве. В 2019 году появились рисунок ветерана Черноморского флота и огромная панорама битвы за Севастополь. Серафим говорит, что не только организует патриотически настроенных граффитистов, но и сам рисует.



«Недавно делал художественное оформление приемной депутата Госдумы Саблина Дмитрия Вадимовича (первого заместителя «Боевого братства») в Москве, в районе Ново-Переделкино. В стиле камуфляжа. Георгиевская лента была там тоже нарисована, БМП», — рассказал он «Фонтанке».



Фото: Серафим Иванов Фото: Серафим Иванов

Организатором учебного и творческого процесса в Северной столице будет художник Василий Цветков (известен по граффити-портретам нобелевских лауреатов у Политехнического университета).

Цветков — художник состоявшийся. Периодически участвует и побеждает на фестивалях стрит-арта, судя по его странице во «ВКонтакте», зарабатывает художественным оформлением интерьеров. Из рабочих достижений перечисляет — шавермочная в Сосновом Бору, барбершоп на Звездной, спортивный клуб на Петроградской. Оформляет детские комнаты.

«У нас будет вводный курс, что такое граффити и с чем его едят. Как рисовать и чем рисовать на улице. Фишки о том, как можно переносить рисунок с листочка на стенку, и основы рисунка», — рассказал Цветков «Фонтанке».



Игровая зона для базы отдыха в Карелии Фото: Василий Цветков Шаверма в Сосновом Бору Фото: Василий Цветков спортивный клуб на Петроградской Фото: Василий Цветков Барбершоп на Звездной Фото: Василий Цветков Фото: Василий Цветков

Занятия будут проходить в муниципальном центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» на Шпалерной. Его закрытый двор украсят первые пробы. А в октябре, если не помешает коронавирус, выпускные работы начнут появляться в Невском и, возможно, в Центральном районах города. Они будут создаваться на трансформаторных подстанциях площадью около 30 кв. м.

Всего город ждут около десяти рисунков — по одному от каждого ученика. Все задумываются с глубокими историями. В Петербурге единой тематикой, как предполагает Иванов, станет блокада — операция «Искра» (наступательная операция советских войск 12-30 января 1943 года), прорыв и снятие блокады Ленинграда. Чтобы водить экскурсии по патриотическим галереям, планируется обучить и экскурсоводов.

«Задача проекта не только создать галерею и чтобы новые культурные доминанты в городе появились. А чтобы молодежь, начинающие художники, получили и улучшили свои компетенции в области создания муралов (термин, обозначающий монументальное искусство. — Прим. ред.). И чтобы те, которые занимаются вандализмом (маты там рисуют на стенах, органы всякие), чтобы мы с помощью проекта направили их порывы в более социально приемлемое русло. И чтобы они затем при нашей поддержке (будем им краску давать), рисовали не только тэги, но тоже делали красивые рисунки», — рассказал Иванов.

Согласование рисунков в городе — не проблема, уверены организаторы, — поддержку уже выразили в ЗакСе (в лице депутата Высоцкого) и в комитете по молодежной политике Смольного (есть письмо от председателя Юлии Аблец). С районными администрациями, по словам Серафима, они также в контакте.

Граффити в Петербурге коммунальщики уничтожают регулярно, без оглядки на смысл и талант. Так, 24 мая около музея-квартиры «Полторы комнаты» было закрашено изображение Иосифа Бродского, протесты горожан не помогли. Ранее майское коронавирусное граффити прожило всего три дня. В конце прошлого года коммунальщики несколько раз уничтожали изображение медведя Умки, но не трогали граффити, посвящённое доценту Олегу Соколову. Ранее во дворах у метро «Технологический институт» замазывали — и не раз — даже картину, посвященную памяти погибших в теракте в петербургской подземке (куда люди приносили цветы).

Почему у других художников закрашивают работы, Серафим говорит, что знает: все дело... лишь в тематике.



«По опыту общения, по моему представлению и моему глубокому убеждению, они рисуют социально неприемлемые рисунки в основном. И процедуру согласования не соблюдают. Не рисуют то, что обществом, социумом, в абсолютной степени поддерживалось. И естественно, что чаще всего это подлежит закрашиванию. А если социальное, приемлемое, то никаких проблем не будет», — отметил Иванов.

В негосударственном АНО «Институт исследования и развития стрит-арта», куда он обратился за помощью и поддержкой, ему отказали.

«Они мотивировали отказ тем, что у нас политизированое творчество. Что мы делаем то, что удобно власти. Хотя тема, например, снятия блокады, Великой Отечественной войны — она и не неудобная и не удобная. Она социально приемлемая и позитивная, — сказал Серафим. — Они посчитали, что раз нам согласовывают эти рисунки, то мы политизированы».

Альбина Мотор Нургалеева — одна из основателей Института исследования и развития стрит-арта — подтвердила «Фонтанке», что общалась с Серафимом, но он просто обратился за поддержкой не по адресу. Творчество его «Братства» нельзя назвать ни граффити, ни стрит-артом — априори нелегальным несогласованным искусством.



«Это является патриотическими росписями, пропагандой. Мы не занимаемся искусством пропаганды. Это может существовать в параллельном мире, но хотелось бы только, чтобы правила игры (согласования) были прозрачными для всех», — отметила Альбина, подчеркнув, что это её частное мнение.

По её словам, сейчас рисовать на трансформаторных будках в Петербурге официально почти невозможно. Теоретически КГА допускает это во дворах. Но все эскизы нужно согласовывать — обосновать нанесенную картинку. Формулировка обоснования четкая: «Какой исторической личности и какому историческому событию она посвящена?». И никакой свободы творчества в неё не заложено.

Подробнее можно узнать в инструкции Смольного по согласованию граффити. И рассказе «Фонтанки» о том, почему создать официальное уличное изображение в Петербурге сложнее, чем получить Нобелевскую премию.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

