Смольный рассказал, как законно рисовать граффити в Петербурге. Доказывать «актуальность» придётся многим, работать — под наблюдением в защите
Смольный разработал памятку для петербургских граффитчиков. Если получить официальное разрешение, не выбиваться из городского стиля и рисовать под наблюдением собственников, то, возможно, рисунок получится сохранить. В этом 13 июля горожан уверили в комитете по молодёжной политике.
Желающим создать работу, придётся предварительно прийти к собственнику здания и показать ему эскиз, заручиться согласием, а затем подать заявку в комитет по градостроительству и архитектуре. В документах нужно указать все личные данные, в том числе место работы или учёбы, а также приложить проект на листе А4. Если разрешение будет получено, авторам придётся повторно связаться с владельцами выбранного объекта, не меньше, чем за три дня до старта работ, и согласовать точное время. Памятка с поэтапными действиями в понедельник появилась на официальном сайте администрации города. Отмечается, речь тут идёт только о горожанах с 14 до 30 лет, то есть о «творческой молодёжи».
«Специалист должен наносить рисунок в присутствии представителя собственника и использовать материалы, инструменты и средства индивидуальной защиты, которые подготовил самостоятельно», — описывают дальнейшие действия в Смольном. Тут подчёркивают, что любая роспись должна соответствовать «архитектурному облику», быть «актуальной» и на своём месте. При этом рисовать на фасадах памятников и охраняемых зданий в городе запрещено.
Следить за судьбой работы авторам придётся самостоятельно — любые изменения и подкраски разрешены только с согласия владельцев объекта.
Граффити в Петербурге коммунальщики уничтожают регулярно. Так, 24 мая около музея-квартиры «Полторы комнаты» было закрашено изображение Иосифа Бродского. Пожаловалось руководство школы № 189, протесты горожан не помогли. В начале июля рисунок возродился под одной из крыш на Пяти углах.
Изображение Умки у подмыва на набережной канала Грибоедова, 80, в ноябре 2019 года несколько раз также закрашивали крайне оперативно, несмотря на актуальность работы.