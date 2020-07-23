«Проголосовали? Молодцы! На выход». Армия чиновников и госслужащих Смольного проведет децимацию к ноябрю

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

О сокращении штатов государственных органов губернатор Александр Беглов заявил на правительственном заседании во вторник; ответственными назначили двух вице-губернаторов — «экономического» Евгения Елина и «финансового» Эдуарда Батанова. Тут же оговорились — не тронут медицинские, образовательные и социальные организации. Но остальным опыт децимации дали в ощущениях уже на следующий день — в учреждения культуры полетели письма о лишних 10%. Как выясняется, такую планку задали многим; решить классическую проблему лишнего человека в Смольном хотят к ноябрю.



Как это водится в Смольном, перед нами своеобразный информационный айсберг. Солнцу подставлена сверкающая глыба заявления губернатора об экономии бюджетных средств и эффективности работы, ее омывают волны одобрения и скепсиса со стороны общественности. Но под водой спрятано несколько недель работы на различных уровнях, которой были рады не все.

По информации «Фонтанки», по районам задание подготовить предложения о сокращении штатной численности работников разошлось еще 10 июля. Это была пятница, а управиться надо было к понедельнику. Прилагалась и специальная форма (есть в распоряжении редакции), она не сложная: общая «штатка» районной администрации — предложение по объему сокращений (до 10%) - конкретные должности. То же самое для подведомственных организаций, таких как районные жилищные агентства. СМС-сообщениями поручение распространили по отделам. Собеседники «Фонтанки» признаются, что чаще всего в этих отделах, напротив, не хватает сотрудников, так что некоторые никаких предложений даже делать не стали.



В пресс-службе губернатора на вопрос «Фонтанки» ответили, что на данный момент «речь идет только о том, чтобы провести кадровый аудит». Об этом «аудите» в лифтах «Невской ратуши» говорят не первый день, а административная улитка доползла до смольнинского уровня на прошлой неделе: письмо за подписью Беглова с пометкой «для служебного пользования» пришло в аппараты вице-губернаторов, а оттуда — в комитеты (есть в распоряжении «Фонтанки»). В нем говорится, что принято решение о сокращении в исполнительных органах власти должностей, «являющихся вакантными длительное время». Соответственно, всем председателям надо довести до подведомственных организаций (опять же, кроме социалки, медицины и образования) информацию о необходимости сокращения штатной численности на 10%.



Из этого напрашивается вывод, что в самих комитетах будут вычеркивать долгое время не занятые должности, а вот подведы ориентируют на каждого десятого. Отчитаться о проделанной работе надо до 1 августа. Сами «организационно-штатные мероприятия в подведомственных организациях следует завершить до 01.11.2020». «Проголосовали? Молодцы, теперь на выход», - комментируют источники «Фонтанки» в Смольном, имея в виду мобилизацию чиновников и бюджетников на одобрение поправок в Конституцию.



Комментируют, надо сказать, анонимно; но все, как обычно в Петербурге, спасает культура. Напомним, до вершины улитка добралась к 21 июля, когда губернатор Беглов уже гласно распорядился готовить предложения по сокращению. Ответственным вице-губернаторам Елину и Батанову (последний, правда, в отпуске) отвели на это 2 недели. Однако на следующий же день стало известно, что комитет по культуре уже разослал своим подопечным «10-процентные» наставления. «В этом письме ключевое слово — «предложения», – подчеркнул врио председателя Александр Воронко. – Это не распоряжение комитета по культуре, не циркуляр, предписывающий учреждениям действовать именно в таком плане. Мы к пятнице ждем предложений от руководителей, с учетом того, что сейчас формируется проект бюджета на следующий год». Все решения, по его словам, остаются за директорами театров и музеев.



С репликой Беглова о «необходимости сокращения штатной численности на 10%» это не особо вяжется. Но директора сигнал приняли и сказать о своих «решениях» не стесняются.

«Как я понял по комментариям комитета по культуре, это не то, чтобы нам выкручивают руки, и вот 10% увольте — и все, - говорит директор детского музыкального театра «Зазеркалье» Амир Мустакимов. - Я, например, отвечу, что у нас, к сожалению, это невозможно. Или, к счастью, невозможно. Что все оптимизации, которые были возможны, проведены были года полтора назад. И сейчас у нас ровно столько сотрудников, сколько нужно для того, чтобы театр полноценно функционировал. Такой ответ будет у меня, и я думаю, что у большинства моих коллег точно... Я не могу каждого десятого взять и уволить. Пусть лучше тогда меня увольняют».



Директор театра Комедии им. Н.П. Акимова Алексей Фрадин был лаконичен: «На предложение по сокращению штата мы ответили, что для нас это невозможно, по причине оптимального количества сотрудников. Иными словами, сокращать просто некуда».

«Пока решения нету. Но чисто по-человечески это ужасно, что говорить, - признается Евгений Малыгин, директор театра «Санктъ-Петербургъ Опера». - И кризис экономический, и у людей здоровье пострадало, и вот так объявить «вы должны на 10% сократиться» - я не понимаю». По словам Малыгина, общая планка не учитывает специфику учреждений: «10 % это огромная цифра. У кого-то 350 человек в штате, у кого-то — 249. У Михайловского театра — вообще 700 человек. У нас — 249, то есть мы должны 24 с половиной человека уволить. Но это нереально... Если ты уволишь вокалистов или оркестрантов, то театра уже не будет. Я не могу уволить первую флейту, вторую флейту и гобоя - потому что он играет, без него можно и организацию закрывать по большому счету».



Уже в четверг, 23 июля, на огласку отреагировал Беглов. «Обнаружил очень вольную интерпретацию моего распоряжения о сокращении штатной численности бюджетных организаций, - заявил он на своей странице «ВКонтакте». - В первую очередь, речь шла о снижении количества чиновников и управленцев. Задача - провести ревизию штатного расписания. Если руководство организации сочтет необходимым сократить какую-то ставку, то подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет. Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения». В письме Беглова говорилось, что уже подготовлен проект изменений в постановление правительства № 341, которое регулирует предельную численность должностей; документ вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования. Это бьется с теми изменениями, которые были внесены в постановление в начале недели: «Фонтанка» писала о них применительно к преобразованиям в имущественном блоке, и они как раз должны заработать через 3 месяца. По большей части, там действительно речь о сокращении максимального количества сотрудников примерно в 3 десятках комитетов, администрации губернатора и Госстройнадзоре. Но уменьшается оно ненамного, кое-где — на одну позицию, и 10%, предписанных подведам, нигде нет.



Существует также 78-е распоряжение правительства, которое устанавливает, как именно должны формироваться штатные расписания исполнительных органов. Например, в управлении не может быть меньше 9 штатных единиц, в отделе — не менее пяти, в секторе — трех. На категорию «руководители» не может приходится более 30% от предельной численности, на ведущих специалистов — 25-30% и т. д. В понедельник Смольный внес некоторые изменения и в этот документ. Теперь от требований можно отступать, если вразрез с ними идут правовые акты правительства о сокращении предельной численности должностей и перераспределении полномочий. Это именно сегодняшний случай.

«Я слышал, была такая фраза, что «мы заботимся о жителях города», - недоумевает Евгений Малыгин. - А что, те, кто работают в театрах — не жители города? А о ком, в таком случае, забота идет?» На самом деле Беглов сказал чуть иначе: «Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан». Дело в том, что от штатной численности сотрудников, а не от максимальной, зависит финансирование на содержание организации, заложенное в бюджет. В этом и есть смысл сокращения пустых позиций. В бюджете более 200 строчек со словами «расходы на выплату персоналу».



Николай Кудин, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

