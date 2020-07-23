Театры не могут принимать зрителей — а значит, не могут и начать зарабатывать. В случаях, когда театры — негосударственные, это критично: кроме как с билетов и сопутствующей продукции, им больше денег взять неоткуда. Между тем многие частные коллективы как раз и составляют культурный портрет города. Активно участвуют в фестивалях, проводят премьеры и необычные акции. Лауреаты премий — театр АХЕ, «Кукольный формат», «Особняк», Karlsson haus — оказались среди тех, кому город в пандемию не только не помог, но и отказал в ежегодной субсидии на постановку и показ спектаклей на 2020 год. Пока что отказал.

«Не только не поддержали — забрали то, что было». Негосударственные театры не могут поверить, что город отказал им в помощи

Обновления сайта комитета по культуре в разделе «Конкурсы/результаты» негосударственные театры ждали с трепетом. Когда дождались, сначала не смогли поверить: «Может, это какая-то ошибка, и список получателей субсидии не до конца опубликовали?» Потом, пребывая в шоке, не могли определиться: что закатывать — губу или скандал? Или просто от безысходности ставить обо всем происходящем спектакль? Причем онлайн-спектакль, потому что «живые» — до сих пор не разрешены. За такими рассуждениями руководителей театров застала «Фонтанка» https://calendar.fontanka.ru/articles/9803/.



Масштаб проблемы следующий: из прошлогодних 30 театров-получателей субсидии «социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на постановку и показ драматических спектаклей», в этом году осталось лишь семь коллективов. А из 40 миллионов — 16. В список счастливчиков вошли: Русская антреприза имени Андрея Миронова (10 миллионов рублей), Камерный театр Малыщицкого (650 тысяч рублей), театр «За Черной речкой» (2 миллиона), Детский интерактивный театр «Поляна сказок» (полтора миллиона), театр пластики рук Hand Made (503 тысячи), «Социально-художественный театр» (800 тысяч) и театр «Родом из блокады» (750 тысяч). Просто для понимания: год назад в этом списке фигурировали такие звезды, как театр АХЕ, «Кукольный формат», «Особняк», Karlsson haus, а также Странствующие куклы господина Пэжо, театр «Остров», «Такой театр», «Цехъ», «Этюд-театр», театр «Куклы», «Открытое пространство»… Список можно продолжать. Причем речь идет даже не об отдельной поддержке в связи с коронавирусом и запретом на работу (хотя и такую обещали), а об обычной ежегодной субсидии. Не дали даже её.

Приняв решение бороться, открытое письмо коллективов к губернатору Александру Беглову подписали 19 театров. Их представители оценили невыполнение обещаний по господдержке как «пренебрежение к своей работе». И попросили вернуться к вопросу. А обещания и правда давались. Если углубиться в весенние воспоминания, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин еще в апреле выступил с речью, в которой назвал самым тяжелым положение именно петербургских театров. А среди петербургских — негосударственных. Многие тогда удивились. А ведь как в воду глядел. Реакция на письмо Калягина была быстрой: комитет по культуре отчитался о том, что направил в финансовый блок правительства предложения по мерам поддержки отрасли, а негосударственным театрам предложил участвовать в конкурсе на получение субсидии. Как видно, не помогло. Вот только что делать дальше? Проанализировать, насколько поздно пить боржоми за успех безнадежного дела, попробовала Анна Викторова, художественный руководитель театра «Кукольный формат», режиссер и художник:

«Обычно ежегодные субсидии мы получаем в апреле. Больше-меньше, но театры имеют какую-то поддержку. Это началось, когда был председателем комитета по культуре Губанков. Он завел традицию, нам помогают, и поэтому город славен своими негостеатрами, которые получают ежегодно награды — «маски», «софиты». Когда начался карантин, эпидемия, мы держали связь: мы написали письмо губернатору, Кириллов (вице-губернатор Владимир Кириллов. — Прим. ред.) переслал его Сухенко (глава комитета по культуре Константин Сухенко. — Прим. ред.) с просьбой помочь нам. Дальше нам присылали из комитета несколько списков, которые мы должны были заполнить, чтобы перечислить наши потери — зарплаты, аренда. Все это мы заполняли раза четыре, в разных формах — и в Минкульт, и в Москву, и в комитет. Дальше началось самое неприятное — вывесили объявление о ежегодной субсидии. Мы все стали заполнять заявки, и за три дня до сдачи этой субсидии вдруг поменяли форму этой субсидии. Но нам не позвонили. Обычно наши кураторы в комитете нас предупреждают, что нужно переделывать, и мы переделываем. Тут выяснилось уже в последний момент, кто успел — тот исправил, кто не успел — не исправил. Дальше мы подали заявки и около месяца ждали решения. И вот на сайте комитета опубликовали результаты».

По словам Викторовой, в театральной среде «идет разговор» о том, что будет объявлен второй конкурс на получение субсидии. Но ее источник во властных структурах намекнул, что особо рассчитывать на эти деньги не стоит. Директор театра Karlsson Haus Анна Павинская назвала масштабы потерь «колоссальными для частного театра»: только долг по аренде помещений у театра к сентябрю подойдет к двум миллионам рублей. «Плюс все коммунальные платежи, которых у нас в районе 80 тысяч в месяц. И мы содержим штат, платим, хоть и минимальную, зарплату актерам, и администраторам — стараемся людей поддержать, потому что куда им деться? Если раньше, работая в частных театрах, актеры имели возможность и у нас зарабатывать, и были другие подработки, то сейчас люди просто без ничего останутся. У всех семьи, ипотеки». Последний раз размер субсидии, которую город выделял этому коллективу, работающему для детской аудитории, составлял 2,5 миллиона рублей. По правилам, ее нельзя было тратить на аренду — эти деньги шли на постановки и оплату труда актеров.

«Все зависит от того, когда нас откроют, — оценивает масштабы бедствия Павинская. — Потому что резервы частного театра не безграничны, и мы рассчитывали, что будет хоть какая-то поддержка от города, чтобы мы могли продолжать людям платить. А сейчас я просто не представляю, откуда брать деньги хотя бы на зарплаты». «Если это долго не продлится, мы всех не растеряем и не откажемся от помещений, получается, что нам нужно будет на следующий год заработать на 2 миллиона больше. Вопрос как», — рассуждает она. В театрах вспоминают, что различные меры поддержки театрам обещали неоднократно — но «не только никак не поддержали — но еще и лишили тех небольших денег, которые платили ежегодно последние десять лет». «Фонтанка» обратилась за комментариями, по какой причине был сделан такой выбор, в комитет по культуре. Там пояснили, что, во-первых, «члены комиссии отдали приоритет уже состоявшимся мероприятиям», а во-вторых, деньги еще довыделят. «Распределение субсидий предусмотрено в два этапа, — пояснили в комитете. — Старт приема заявок на второй этап конкурсного отбора будет дан 27 июля. Во втором полугодии приоритет будет отдан поддержке негосударственных театров, которые особенно пострадали от последствий пандемии коронавируса. Кроме того, те, чьи заявки не получили поддержки в рамках первого этапа, могут повторно направить их для рассмотрения в ходе второго этапа конкурсного отбора».