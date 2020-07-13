Где россиян уже ждут с распростертыми, а куда пробираться только козьими тропами
Положительная динамика в борьбе с коронавирусом, которую отчетливо видит Кремль, заставляет задуматься: а чего ж мы тогда все безвылазно сидим за запертыми границами? «Фонтанка» искала, куда граждан России уже пускают без особых проблем.
Летальность на сто тысяч населения в разы ниже, чем в других странах, — результат, о котором не стыдно рассказать Владимиру Путину. О том, как получается и как меняется эта цифра в зависимости от позиции наблюдателя, «Фонтанка» уже много писала. Беда в том, что даже разные ведомства считают летальность от COVID-19 по-разному. И опираться ли в реляциях на данные Росстата или на подсчеты Роспотребнадзора — не ясно.
Конфузов в итоге не избежать. Не успели россияне порадоваться открытию Венгрии (а для петербуржцев это бы означало открытие стыковочных рейсов из Будапешта с половиной Европы), как правительство этой страны поторопилось отозвать свои обещания.
Венгрия — непростое, с точки зрения евроконсенсуса, государство. Там «все сложно» с толерантностью, с любовью к беженцам, Путина там открыто называют партнером, искренне радуются российскому газу, троллят Украину и вообще имеют реноме enfant terrible в дружной семье европейских народов, за что не раз получали самые строгие упреки и даже угрозы от евробюрократов.
В общем, и неудивительно, что именно Венгрия стала первой страной из «списка Роспотребнадзора», которая откликнулась на призывы российских властей восстановить регулярное авиасообщение. Этого решения с нетерпением ждут в Пулково, ведь венгерская авиакомпания стала для него своего рода эрзац-базовой авиакомпанией, пообещав развивать европейские маршруты так, как это удобно петербуржцам.
Открытие Венгрии де-факто означало бы для россиян практически полное открытие и всей остальной Европы: границы внутри Шенгена еще есть, но вновь стремительно стираются. К примеру, для владельцев недвижимости в Финляндии эти самые внутренние границы с недавних пор вновь стали полностью прозрачными. Да и для остальных категорий путешественников внутри Шенгена они теперь весьма призрачные, свидетельствует специальный ресурс с говорящим названием Re-open EU.
Тем не менее чуда не произошло, и даже русофилы-венгры поспешили откреститься от своего же приглашения обладателей паспортов РФ.
Пока что базовой датой возобновления регулярных маршрутов с Европой остается, согласно директиве Правительства РФ, 1 августа. Но очевидно, что эта дата, скорее всего, будет сдвинута. Та же Финляндия уже перенесла новую дату «ре-оупена» с Россией как минимум до 11 августа. При том, что Ryanair уже возобновил регулярные маршруты из «дальнего пригорода» Петербурга Лаппеенранты в еще недавно главный очаг коронавируса в Европе Бергамо.
Евросоюз для нас остается закрытым с несколькими оговорками, ведь при определенных условиях можно попасть и в Германию, и в Грецию, и во Францию, а международное сообщение из Шереметьево стремительно расширяется, явно перешагнув порог «вывозной» необходимости.
Зато у россиян появилась реальная (и привычная) альтернатива курортам Краснодарского края. Во-первых, представители внешнеполитичекого ведомства Турции по телефону горячей линии заверили в понедельник, 13 июля, корреспондента «Фонтанки», что жестких карантинных мер в стране уже нет. В Стамбул (а потом дальше по всей стране) гражданам РФ можно прилетать совершенно свободно. Возможно, в аэропорту вас попросят сдать экспресс-тест, но никаких ограничений нет.
Во-вторых — аналогичная ситуация и с Египтом: милости просим, дорогие граждане России. Как летать туда и в Турцию, при том что никаких регулярных рейсов нет, вполне понятно: с Ладожского вокзала в Минск ездит автобус. Из Белоруссии же, к слову, можно отправиться и в Черногорию — местные власти разрешают.
Правда, представитель компании-перевозчика предупреждает: формально граница Белоруссии закрыта с российской стороны. Просто так — без повода — вас не пустят. Ехать можно на лечение, учебу или к близким родственникам (бабушка в Бобруйске не подойдет).
«Ссаживают на границе постоянно, приходится покупать обратный билет и возвращаться в Петербург», — пугает перевозчик по телефону на вопрос о том, как же попасть в аэропорт Минска. Войдя в положение, советует спросить у турецкого отеля, не даст ли он справку, что поездка туда нужна для лечения. Вроде такой аргумент может смягчить сердца российских пограничников, но это лотерея.
Зато, если удастся прорваться в Минск, перспективы для авантюрного путешественника поистине становятся безграничными. К примеру, есть паром с материковой Турции на Северный Кипр. Хотя там тоже риски: если справка об отсутствии COVID-19 не будет соответствовать определенным требованиям, придется отправиться в карантин. Причем пребывание там платное и за свой счет — 1095 турецких лир (около 140 евро).
Доказав северным киприотам свою чистоту, в теории можно попробовать отправиться на южную, греческую часть Кипра. Но это приключение уже для истинных сорвиголов. Хотя граница и прозрачна, пребывание на территории Кипра с отметкой о въезде через турецкую часть чревато серьезными проблемами: судом и автоматическим отказом в дальнейшем от кипрской и греческой визы на долгие годы. В любом случае с российским паспортом без отметки о прибытии в один из аэропортов Республики Кипр (то есть греческой части) нечего и думать о том, чтобы продолжить путешествие по миру.
Еще один вариант пляжного отдыха — Тунис. Туда официально можно попасть, к примеру, из дружественного Азербайджана. Но в азербайджанском консульстве в Петербурге оператор не нашла, чем порадовать российского путешественника: граница закрыта, авиарейсы — большая редкость и по большей части для граждан Азербайджана, на машине — тоже нет. Чтобы узнать о том, когда для нас откроется граница, представитель миссии предложила позвонить в российское посольство в Баку, что, наверное, можно расценить как тонкий и колоритный восточный юмор.
Статистика заболеваемости неумолима. Россия действительно очень далека от коронавирусного благополучия, и в том, что нас, по сути, никуда не пускают (а туда, куда пускают, нам нельзя уже из-за запретов наших властей), есть своя логика. К примеру, в той же Финляндии — три заразившихся в день. Последний умерший от коронавируса — 3 июля. А у нас только в Петербурге около 300 новых случаев и десятки смертей в день.
Почему финны пускают к себе испанцев, где число заболевших на 100 тысяч — больше, чем в России, тоже понятно: в Испании последние три дня вообще ни одного заразившегося. Зачем мы нужны экзотическому Таиланду, где за вчерашний день зафиксирован всего один больной, — непонятно. Ведь очевидно, что вторая волна, которая потенциально грозит странам, открывающим свои границы для менее благополучных соседей, принесет экономике куда больший вред, чем потенциальная прибыль от турпотока.
Денис Лебедев, Евгения Горбунова,
«Фонтанка.ру»