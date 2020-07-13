Положительная динамика в борьбе с коронавирусом, которую отчетливо видит Кремль, заставляет задуматься: а чего ж мы тогда все безвылазно сидим за запертыми границами? «Фонтанка» искала, куда граждан России уже пускают без особых проблем.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ

Летальность на сто тысяч населения в разы ниже, чем в других странах, — результат, о котором не стыдно рассказать Владимиру Путину. О том, как получается и как меняется эта цифра в зависимости от позиции наблюдателя, «Фонтанка» уже много писала. Беда в том, что даже разные ведомства считают летальность от COVID-19 по-разному. И опираться ли в реляциях на данные Росстата или на подсчеты Роспотребнадзора — не ясно.

Конфузов в итоге не избежать. Не успели россияне порадоваться открытию Венгрии (а для петербуржцев это бы означало открытие стыковочных рейсов из Будапешта с половиной Европы), как правительство этой страны поторопилось отозвать свои обещания.



Зато у россиян появилась реальная (и привычная) альтернатива курортам Краснодарского края. Во-первых, представители внешнеполитичекого ведомства Турции по телефону горячей линии заверили в понедельник, 13 июля, корреспондента «Фонтанки», что жестких карантинных мер в стране уже нет. В Стамбул (а потом дальше по всей стране) гражданам РФ можно прилетать совершенно свободно. Возможно, в аэропорту вас попросят сдать экспресс-тест, но никаких ограничений нет.



Во-вторых — аналогичная ситуация и с Египтом: милости просим, дорогие граждане России. Как летать туда и в Турцию, при том что никаких регулярных рейсов нет, вполне понятно: с Ладожского вокзала в Минск ездит автобус. Из Белоруссии же, к слову, можно отправиться и в Черногорию — местные власти разрешают.

Правда, представитель компании-перевозчика предупреждает: формально граница Белоруссии закрыта с российской стороны. Просто так — без повода — вас не пустят. Ехать можно на лечение, учебу или к близким родственникам (бабушка в Бобруйске не подойдет).

«Ссаживают на границе постоянно, приходится покупать обратный билет и возвращаться в Петербург», — пугает перевозчик по телефону на вопрос о том, как же попасть в аэропорт Минска. Войдя в положение, советует спросить у турецкого отеля, не даст ли он справку, что поездка туда нужна для лечения. Вроде такой аргумент может смягчить сердца российских пограничников, но это лотерея.

Зато, если удастся прорваться в Минск, перспективы для авантюрного путешественника поистине становятся безграничными. К примеру, есть паром с материковой Турции на Северный Кипр. Хотя там тоже риски: если справка об отсутствии COVID-19 не будет соответствовать определенным требованиям, придется отправиться в карантин. Причем пребывание там платное и за свой счет — 1095 турецких лир (около 140 евро).



Доказав северным киприотам свою чистоту, в теории можно попробовать отправиться на южную, греческую часть Кипра. Но это приключение уже для истинных сорвиголов. Хотя граница и прозрачна, пребывание на территории Кипра с отметкой о въезде через турецкую часть чревато серьезными проблемами: судом и автоматическим отказом в дальнейшем от кипрской и греческой визы на долгие годы. В любом случае с российским паспортом без отметки о прибытии в один из аэропортов Республики Кипр (то есть греческой части) нечего и думать о том, чтобы продолжить путешествие по миру.

Еще один вариант пляжного отдыха — Тунис. Туда официально можно попасть, к примеру, из дружественного Азербайджана. Но в азербайджанском консульстве в Петербурге оператор не нашла, чем порадовать российского путешественника: граница закрыта, авиарейсы — большая редкость и по большей части для граждан Азербайджана, на машине — тоже нет. Чтобы узнать о том, когда для нас откроется граница, представитель миссии предложила позвонить в российское посольство в Баку, что, наверное, можно расценить как тонкий и колоритный восточный юмор.



Статистика заболеваемости неумолима. Россия действительно очень далека от коронавирусного благополучия, и в том, что нас, по сути, никуда не пускают (а туда, куда пускают, нам нельзя уже из-за запретов наших властей), есть своя логика. К примеру, в той же Финляндии — три заразившихся в день. Последний умерший от коронавируса — 3 июля. А у нас только в Петербурге около 300 новых случаев и десятки смертей в день.

Почему финны пускают к себе испанцев, где число заболевших на 100 тысяч — больше, чем в России, тоже понятно: в Испании последние три дня вообще ни одного заразившегося. Зачем мы нужны экзотическому Таиланду, где за вчерашний день зафиксирован всего один больной, — непонятно. Ведь очевидно, что вторая волна, которая потенциально грозит странам, открывающим свои границы для менее благополучных соседей, принесет экономике куда больший вред, чем потенциальная прибыль от турпотока.

Денис Лебедев, Евгения Горбунова,

«Фонтанка.ру»