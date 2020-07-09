Европа как предчувствие. Аэропорты двух столиц готовы возобновить сообщение

«Фонтанка» разбиралась, куда и как можно улететь прямо сейчас и как обстоят дела с полетами за границу с 1 августа. Эта дата сейчас обозначена как время старта регулярного авиасообщения.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Среда, 9 июля, стала богатой на вести о зарубежных путешествиях. Сначала пользователи интернета открыли для себя наличие в онлайн-табло «Шереметьево» сразу 11 зарубежных рейсов в Европу и Азию, а затем в Сети появился список из 13 стран, куда полеты могут быть разрешены уже в ближайшее время. Какое — не говорят, но ощущение близости Европы уже очень острое.

Полет нормальный

В том, что самолеты летают в/из «Шереметьева» за границу, — ничего нового. Вывозные рейсы курсировали в небе всю эпидемию. Но чтобы вот так кучно, как в среду, такого не было давно: с 8:40 до 11:40 Барселона, Афины, Лондон, Стамбул, Париж, Прага, Белград, Франкфурт, Рим, Тегеран и под конец дня — Шанхай.



С учетом того, что на днях «Шереметьево» анонсировало начало работы после долгого перерыва «смешанного» терминала D (с 27 июля) и возобновления движения поездов-шаттлов между «внутренними» и «международными» терминалами (с 15 июля), все это становится похоже на постепенное пробуждение от спячки индустрии глобальных путешествий. Ведь до сих пор связывать места прилета российских рейсов и зарубежных особого смысла не было: вылеты за границу были делом штучным и ни о каких стыковках особо речи не шло. А теперь вот понадобилось снова.

Никаких оперативных комментариев по телефону об условиях посадки на зарубежные рейсы в пресс-службе «Шереметьево» давать не стали — предложили написать официальное письмо. А пока редакция, отправив его, принялась ждать ответа от аэропорта, его удалось — менее формально — получить от операторов горячей линии «Аэрофлота».

«Каких-то конкретных ограничений здесь уже нет. Справки не нужны уже. Такова информация по требованиям или по рекомендациям к перевозчикам. В «Шереметьево» единственное, что вас могут попросить, — защитные маски, перчатки и социальную дистанцию. С этими условиями вы можете ознакомиться самостоятельно на сайте авиакомпании», — обрадовал оператор, представившись «Компания «Аэрофлот», 8618, Иван». Вопрос к нему состоял в том, какие справки и документы потребуются для посадки на рейс из Москвы во Франкфурт 11 июля.



Это следующий — после сегодняшнего — рейс, и цены на билеты там немаленькие. Тариф «Эконом лайт» (если совсем без багажа) — 51 400 рублей. Слетать в Рим чуть подешевле — около 39 тысяч. Стамбул по сегодняшним меркам — совсем копейки — 24 тысячи. Столько же стоит полюбоваться Эйфелевой башней в Париже или Парфеноном в Афинах.

Сейчас «Аэрофлот» — монополист на рынке зарубежных авиаперевозок. В ситуации формально почти безусловного запрета на все поездки, введенного в марте постановлением правительства РФ, кроме него, никто за границу не летает. Исключения есть, но речь идет о не самых востребованных направлениях вроде Ирана. Европа — это только «Аэрофлот».

Однако действующий сейчас запрет Росавиации на регулярные полеты распространяется — пока — лишь до 31 июля. Уже с 1 августа билеты из России и в Россию продают многие авиакомпании. В тот же Франкфурт Lufthansa предлагает полететь из Москвы в этот день всего за 6 700 рублей. Не факт, что этот полет состоится, ведь ограничения могут быть продлены. Однако эта ситуация хорошо показывает, как работают законы рынка. На 1 августа резко падает цена билетов и на франкфуртский рейс «Аэрофлота»: уже не 51 400 рублей, а всего 7 747 рублей.



Кто первый

Ожидание 1 августа становится все мучительнее, и российские любители путешествий жадно поглощают любые, даже самые неопределенные, признаки того, как и когда откроются границы. Сенсацией стал обнародованный в четверг, 9 июля, список из 13 стран, в которые регулярные рейсы будет предложено открывать в первую очередь. Речь о документе в форме предложения, направленном Роспотребнадзором в Росавиацию и Минтранс. В нем говорится о двухэтапном открытии полетов в девять стран Европы: Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, а также в Китай, Шри-Ланку, Вьетнам и Монголию.

Надо понимать, что предложения эти касаются не тех рейсов, что и так летают из Шереметьево, а полноценного возобновления регулярного двустороннего сообщения. Для этого Росавиация планирует в скором будущем провести проверку российских аэропортов, претендующих на возобновление полетов за границу, насколько они готовы к работе в новых условиях.

В ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор «Пулково») «Фонтанку» в четверг заверили, что петербургский аэропорт полностью готов принимать и отправлять пассажиров за границу, как только будет получено разрешение от Росавиации. К слову, то, что в списке 13 стран есть Венгрия, — хороший знак для нас. Ведь самая разветвленная сеть зарубежных полетов из «Пулково» — как раз у венгерской WizzAir. Впрочем, в ходе последнего выступления ее представители говорили, что наиболее вероятная дата начала работы в Петербурге для них — все же не август, а сентябрь.



Никаких сроков и подробностей в обнародованном в четверг документе нет. Объяснений, почему выбраны именно эти страны, — тоже. При этом официально власти подчеркивают: решение о возможности выезда россиян в те или иные страны должно быть взаимным, то есть мяч на стороне наших зарубежных партнеров. А вот с этим трудности. Евросоюз упорно не желает разрешать приезжать на свою территорию гражданам России. Причина — высокий уровень заболеваемости. Спорить с этим глупо. Больных коронавирусом у нас и правда много (мы на четвертом месте в мире). Не в нашу пользу может сыграть и поднятые какое-то время назад Всемирной организацией здравоохранения вопросы о качестве медицинской статистики, публикуемой российскими властями.

Тайными тропами

Тем не менее тем, кто очень сильно хочет за границу, можно поискать пути. На сайте IATA TravelCenter дается актуальное положение дел с ограничениями и правила въезда в различные страны. Во многих указывается, что исключения делаются для тех, кто едет на медицинское обследование, по учебе или по работе.



Медицина — это одна из возможностей. В Сети есть рассказы от имени россиян, уехавших, к примеру, в Италию всей семьей по туристическим визам и приглашениям из местной клиники.

«Аэрофлот смотрит чисто формально, так как написано по-итальянски в приглашении, то они сверили только фамилии и имя, и все. Приглашение было от больницы на обследование. В Риме вообще ничего не смотрят и не требуют. Только форму, которую заполняете по прилете, + туристическая виза. Ну и ещё спросят, куда едете. Все... Форма приглашения любая, главное, чтобы были ваши имя и фамилия», — рассказывал пользователь одного из форумов путешественников. Впрочем, просьбы показать, как выглядит такое приглашение, он оставил без ответа.

В интернете действительно есть предложения от фирм-посредников, которые оказывают помощь в получении приглашений от зарубежных клиник. Однако корреспонденту «Фонтанки» не удалось с наскока найти ту, которая сделает это формально — без реальных медицинских показаний. Все, кому позвонила редакция, объясняли, что помогают действительно больным людям, которым требуется срочное лечение. Впрочем, циничные обитатели форумов о путешествиях говорят, что есть смысл самим отыскать частную клинику в той же Италии и напрямую договориться о стоимости приглашения для обследования.



Другая лазейка — поездка по делам бизнеса. Попытка «Фонтанки» прояснить, как именно должен выглядеть документ, доказывающий, что ты едешь в тот же Франкфурт по работе, провалились. В германском консульстве корреспондента мягко, но уверенно направили писать письмо в визовый отдел. Когда на него ответят — информации нет, но сразу предупреждают: сотрудники миссии перегружены запросами.

Чуть понятнее дела обстоят, скажем, в Греции. Как пояснила сотрудник петербургского генконсульства, чтобы российский предприниматель смог пройти через контроль в аэропорту Афин, греческая компания, которая выступит принимающей стороной, должна прислать в консульство письмо с описанием ситуации: кто, когда, куда и зачем к ним приедет. В описанной корреспондентом ситуации (ехать надо срочно, чтобы подписать документы, самолет летит уже 11 июля) дипломаты попеняли, что ж вы, мол, так поздно спохватились, остался всего один день, а согласовать такую поездку — это серьезная работа. И порекомендовали как можно быстрее прислать подробное объяснение. Разумеется, на греческом языке.

Однако, как стало понятно из этого разговора, окно возможностей все же есть и оно не такое уж призрачное. Если есть местная фирма, с которой вам надо срочно лично подписать договор. Хотя в генконсульстве все же подчеркнули, что разрешение не будет формальным — и даже в таком экстренном случае будет некая проверка.

Когда (или если) положительное решение будет принято, надо будет получить специальный QR-код. Это обязательное условие для всех, кто сейчас приезжает в Грецию. На заполнение формы уходит не больше трех минут — надо указать город и улицу, где вы остановитесь в Греции. Сам QR-код обещают прислать за день до прилета.

Все менее понятно, например, с Финляндией. Представители дипмиссии в неофициальных разговорах подчеркивают: да, уважительные основания для приезда из России, будь то семейные причины, бизнес, учеба, работа или журналистика, можно найти. Но каждый случай рассматривается отдельно, и дать заранее гарантии того, что вас точно впустят, вряд ли кто-то сможет.

«Пограничная охрана не выдаёт предварительных разрешений для въезда в страну. В передвижении на внешних границах Финляндии и передвижении на внутренних границах там, где пограничный контроль восстановлен, решение о разрешении въезда в страну принимается всегда при пограничном контроле», — говорится на официальном сайте погранслужбы Финляндии.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

