«Любые их обвинения пойдут только в плюс». Андрей Пивоваров — о том, как ждал репрессий накануне



— Андрей, чего вы ждёте для себя и своих коллег после этих заявлений и намёков, что вы старались на иностранные деньги против Родины?



— Я считаю, что тот, кто такое утверждает, — клинический идиот. Дела нужно возбуждать и расследовать не против нас, а в отношении тех, кто нанимал таких людей на государственную службу, назначал на посты. Мы видим фактическое разбазаривание казны. Они же все на зарплатах. При этом интеллектуальный и профессиональный уровень этих ораторов не соответствует занимаемым должностям. Все обвинения нас — дешёвый пиар, которым эти люди пытаются оправдать своё существование.



— Почему после утверждения итогов голосования вас никак не могут забыть официальные лица и федеральные медиа?



— На мой взгляд, это связано с тем, что мы давали в день голосования свои экзитполы («Фонтанка» общалась с социологом, который анализировал эти данные. — Прим. ред.). Ну а главное, они сами знают реальные цифры. И мы их знаем. По нашим оценкам, против Владимира Путина проголосовали десятки миллионов россиян. Уверен, что спецслужбы знают то, как на самом деле проголосовали граждане. Это тревожные данные. Но, боясь признать, что люди устали от президента, что люди недовольны ситуацией в стране, эти обличители пытаются выискать «западного врага». Это страх признать собственную импотенцию.



— Упрёки в адрес кампании «НЕТ!» совпали с анонсом вашего желания провести публичную акцию по итогам конституционных изменений. Совпадение?



— Да. Просто по итогам голосования рефлексирует каждая из сторон. Если мы понимаем, что мы недоработали в разъяснениях, что мы не хотим оставлять тех, кто голосовал против, то у системы растерянность от осознания, что в ящиках было что-то иное.



— Митинг в условиях не снятых ограничений разве может быть легальным?



— Мы сейчас обсуждаем, как правильно поступить. В четверг, 9 июля, мы получим ответ от мэрии Москвы и выскажемся, какую позицию мы займём, какой способ показать свой протест мы выберем.



— Ряд экспертов ждут «раздачи слонов» после того, как система «пережала» с этим плебисцитом. С другой стороны, мы видим череду приговоров и громких задержаний, которые происходят после голосования. Вы ждёте «оттепели» или «реакции»?



— Жду жёсткой реакции, чтобы изменить повестку. Государство будет стараться заменить в СМИ тему обнуления. И точечные жёсткие репрессии этому помогают, как и новые людоедские инициативы, которые то ли появятся, то ли нет.



— Вы можете сказать, что число ваших сторонников в 2020 году выросло, сколько офисов вы открыли? Сенаторы говорят, что много.



— Это не вопрос наших сторонников. Увеличилось количество оппонентов власти. Я много ездил по регионам. Люди, которые плохо относятся к оппозиции и даже голосовали за Путина, оказались в ситуации, когда положение голосовать за пожизненное правление этого человека их покоробило. Люди из сторонников переходят в оппоненты. А рассуждение про иностранное финансирование — традиционные глупости. Никаких иностранных средств у кампании «НЕТ!» никогда не было. Наши ресурсы — это ресурсы граждан Российской Федерации.



— Сенаторы готовят новые законодательные термины. Андрей, вы готовы де-юре стать «изменником Родины»?



— Я всегда был патриотом. Им и остаюсь. На мой взгляд, изменников проще искать в самой власти. Скандалы последних лет показали, что среди тех же сенаторов были люди, которые занимались хищениями и даже убийствами. Нужна чистка и верхней, и нижней палаты парламента РФ. Конечно, легализовать в законах они могут что угодно. Они ведь сделали и правозащитников, и журналистов «иностранными агентами». Но люди на это наплевали. Плебисцит показал отношение людей к таким вещам. Не думаю, что кто-то дальше будет всерьёз воспринимать рассуждения про «руку Запада». Падение рейтингов власти говорит, что любые их обвинения пойдут только в плюс тем, кого они будут пытаться мочить.



P.S. Аргументы критиков активистов и цитаты официальных лиц читайте в материале «Изменники Родины» или «патриоты». За что сенаторы обвиняют кампанию «НЕТ!»



«Фонтанка.ру»

