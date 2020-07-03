УЕФА заставил клубы РПЛ показать свою бухгалтерию. Теперь мы знаем, сколько российский футбол тратит и зарабатывает

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На днях Российский футбольный союз в соответствии с новыми требованиями УЕФА и регламентом финансового фейр-плей (нельзя тратить больше, чем зарабатываешь) опубликовал финансовую отчетность клубов. Столь подробно эта информация подается впервые. Первая попытка была еще в прошлом году, но тогда все показатели выражались в процентном выражении и мало о чем могли сказать. В этот раз РФС представил уже более наглядные и конкретные цифры за 2019 год. Напомним также для понимания, что при соответствии финансовому фэйр-плей учитываются результаты трех последних лет, что допускает минус в отдельно взятом году.



Сколько зарабатывают

В дни матчей ожидаемо больше всех удается зарабатывать «Зениту» и «Спартаку» — двум самым народным командам по версии губернатора Петербурга. Оба клуба получают с этой статьи дохода по 1,5 млрд рублей. Ближайший преследователь отстает более чем в два раза — это «Краснодар» (643,3 млн). Затем идут ЦСКА (458,8 млн), «Локомотив» (384,5 млн) и «Динамо» (308 млн). Аутсайдеры — «Оренбург» (37 млн), «Тамбов» (22,5 млн), «Ахмат» (11,3 млн). Тут в целом без сюрпризов.

Наибольшие коммерческие доходы демонстрирует также «Зенит» с результатом 11,6 млрд, но на втором месте тут «Локомотив» (6,3 млрд). Третью строчку со «Спартаком» неожиданно разделило «Динамо» (3,7 млрд). У «Рубина» — 2,7 млрд, «Краснодара» — 1,8 млрд, ЦСКА — 1,5. Неожиданно еще одним клубом, поднимающим больше миллиарда на коммерческой деятельности, стал «Оренбург» (1,2 млрд). Совсем все плохо в «Уфе» (49,1 млн), «Тамбове» (14 млн) и «Ахмате», где, судя по нулю в соответствующей строке, вообще решили не думать о таких мелочах.



Еще одна статья доходов — поступления от организаторов соревнований, то есть различные призовые. Естественно, что в топе — участники еврокубков. Это «Зенит» (3,5 млрд), «Локомотив» (2,2 млрд), «Краснодар» (1,4 млрд) и ЦСКА (912 млн). Дальше — пропасть (у ближайшего преследователя — московского «Спартака» — лишь 373,9 млн), что еще раз доказывает важность выступления в Европе для уверенности в завтрашнем дне в современном футболе.

Итого рейтинг клубов по общим операционным доходам выглядит так:

«Зенит» — 17,5 млрд;

«Локомотив» — 9,2 млрд;

«Краснодар» — 6,6 млрд;

«Спартак» — 6,1 млрд;

«Динамо» — 4,2 млрд;

«Рубин» — 3,9 млрд;

ЦСКА — 3,6 млрд;

«Арсенал» — 2,1 млрд;

«Крылья Советов» — 2 млрд;

«Ростов» — 2 млрд;

«Оренбург» — 1,4 млрд;

«Урал» — 1,4 млрд;

«Уфа» — 1,3 млрд;

«Ахмат» — 873,1 млн;

«Сочи» — 648,4 млн;

«Тамбов» — 611,6 млн.

Сколько тратят

Возможно, самая интересная статья прячется под замысловатым названием «Расходы, связанные с реализацией (себестоимость)». Как правило, в основном она состоит из выплат заработной платы сотрудникам. До КХЛ с её открытыми зарплатными ведомостями еще далеко https://www.fontanka.ru/2020/05/27/69283444/, но уже что-то. По крайней мере, примерный порядок цифр прикинуть можно:



«Зенит» — 8,4 млрд;

«Локомотив» — 6,3 млрд;

«Спартак» — 4,4 млрд;

«Краснодар» — 3,9 млрд;

ЦСКА — 2,3 млрд;

«Динамо» — 2,2 млрд;

«Ростов» — 1,5 млрд;

«Арсенал» — 1,4 млрд;

«Крылья Советов» — 1,2 млрд;

«Оренбург» — 982,1 млн;

«Рубин» — 969,4 млн;

«Уфа» — 844,7 млн;

«Урал» — 800,7 млн;

«Сочи» — 729,4 млн;

«Ахмат» — 632,1 млн;

«Тамбов» — 513,9 млн.

На первый взгляд полная неразбериха в расходах на недвижимость и спортивные объекты. Например, «Зенит» с самым вместительным стадионом в России, «Газпром Ареной», а также базой в Удельной, тут заведомо лидер — 2 млрд рублей. А «Краснодар», «Сочи» и «Крылья Советов» с их новыми и тоже довольно большими стадионами тратят на эти нужды меньше 100 млн рублей. У «Урала», арена которого подвергалась модернизации к чемпионату мира 2018 года, вообще ноль в соответствующей графе. Разгадка здесь кроется в том, что в большинстве случаев домашний стадион не имеет никакого юридического отношения к клубу. А в случае «Зенита» «Газпром Ареной» управляет дочерняя компания, что сказывается и на затратах.



Итого все операционные расходы клубов:

«Зенит»: 14,9 млрд

«Локомотив»: 8,8 млрд

«Спартак»: 6,7 млрд

«ЦСКА»: 4,9 млрд

«Краснодар»: 4,4 млрд

«Рубин»: 4,1 млрд

«Динамо»: 3,3 млрд

«Ростов»: 2,2 млрд

«Арсенал»: 2,1 млрд

«Крылья Советов»: 1,8 млрд

«Оренбург»: 1,4 млрд

«Урал»: 1,4 млрд

«Уфа»: 1,3 млрд

«Сочи»: 1,1 млрд

«Ахмат»: 928 млн

«Тамбов»: 895,1 млн

Подсчитали в РФС и прибыль/убыток клубов — определяющий показатель для соответствия финансового фейр-плей. Если посмотреть на официальные цифры без знания контекста, можно подумать, что российский футбол в полном порядке: 10 из 16 клубов находятся в плюсе. Чемпион здесь, как ни странно, «Краснодар» с плюсом 1,2 млрд рублей. «Зенит» идет на втором месте с большим отрывом — 829 млн. Третью строчку неожиданно занял «Рубин» с результатом 487,9 млн рублей. Казанцы одни из худших в лиге по доходам в дни матчей (50,5 млн) и поступлениям от организаторов соревнований (136 млн). Их вытягивают коммерческие доходы (2,7 млрд), куда, очевидно, входят поступления от ПАО «Нижнекамскнефтехим» — основного спонсора клуба.



Также положительный баланс показали «Уфа» (301,6 млн), «Крылья Советов» (155,2 млн), «Динамо» (124,8 млн), «Ахмат» (76,3 млн), «Арсенал» (5,3 млн), «Оренбург» (4,7 млн), «Урал» (985 тысяч). Самым неблагополучным клубом стал ЦСКА с «минусом» 3,8 млрд рублей. Но, напомним, что это данные за 2019 год, а в апреле 2020-го клуб купил «Внешэкономбанк», и теперь дела у армейцев, видимо, наладятся, хотя это и не точно. «Сочи» показал убыток в 1,5 млрд, «Спартак» — 879,3 млн, «Тамбов» — 253,2 млн, «Локомотив» — 181 млн, «Ростов» — 35,4 млн.

Но понятно, что клубы с положительным балансом — лишь видимость. В России почти каждый год отказ того или иного спонсора от помощи приводит к вылету команд в низшие дивизионы или банкротству, как это было с «Тосно». К тому же УЕФА еще надо доказать, что доходы релевантные — то есть не просто так выданные из бюджета региона или спонсора, а отработанные клубом.

Есть еще две статьи расходов, которые не учитываются при подсчете фейр-плей, — это расходы на молодежный футбол и оплату агентстких услуг. Больше всех вкладывается в молодежь «Краснодар» — 827 млн рублей — деньги, на которые можно было бы содержать еще одну команду в РПЛ. На втором месте «Зенит» — 578,8 млн. ЦСКА инвестирует в молодежь 238 млн. Аутсайдеры — «Арсенал» (37,5 млн), «Тамбов» (19,4 млн), «Сочи» (14,6 млн).



Агентам и посредникам больше всех в 2019 году заплатил «Спартак» — 858,8 млн. «Зенит» опять на второй строчке — 649,1 млн. «Краснодар» на третьей — 257,3 млн. Интересно, что «Сочи», «Арсенал», «Урал», «Тамбов» и «Оренбург» якобы вообще не тратятся на агентов.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

