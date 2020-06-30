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30.06.2020 10:00
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Поникли лютики. В Петербурге импорт цветов рухнул почти в 20 раз

Рынок цветов на грани краха. Зарабатывать цветочникам весь карантин было не на чем: отменились мероприятия, а на камерных домашних торжествах серьезный бизнес долго не протянет.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

В апреле 2020 года в Петербург завезли в двадцать раз меньше цветов, чем в том же месяцев 2019 года, свидетельствуют свежие данные таможенной статистики, опубликованные ФТС. Объем импорта упал с прежних 3,9 млн до 0,2 млн долларов. Импорт цветов по всей России в апреле год к году сократился в 2,8 раза, с 23,1 до 8 млн долларов в денежном выражении. Больше половины зарубежных поставок оформляется в Москве, и там падение также трехкратное.

На недавнее ослабление профилактических ограничений участники рынка свежих цветов смотрят со скептицизмом: самые сочные даты, когда можно было заработать, уже позади.

Теперь, когда профилактические ограничения с цветочников сняты, они пытаются прийти в себя. Пока самым успешным удалось вернуться только к уровню 70% от выручки прошлого лета. Есть и такие, кто просто закрывает бизнес или целиком, или точечно — из-за отсутствия выручки. Тем не менее у крупных сетей еще есть силы открывать новые точки. На дверях доставшихся им от конкурентов павильонов в конце июня красуются таблички «Требуется персонал».

Лидерами среди стран-поставщиков остаются родина тюльпанов Голландия и знаменитый своими розами Эквадор, однако им все же пришлось сократить поставки в три раза. Если в апреле 2019 года каждый из них переправил в Россию продукции на 5,2 млн долларов, ровно год спустя лидеры мирового рынка ввезли в среднем на 1,5 млн долларов каждый. По понятным причинам из списка заметных поставщиков в разгаре самоизоляции практически исчезла Италия. В апреле 2019 года она привезла в Россию около 100 тонн цветов на 0,6 млн долларов. Сейчас — почти ноль.

Больше всего цветов на российский рынок поставляет Беларусь, до последнего бойкотировавшая коронавирусную угрозу. Причем теперь с большим отрывом от ближайших конкурентов. И потери тех, кто делал ставку на соседские букеты, на общем фоне можно назвать почти не страшными. В прошлогоднем апреле Белоруссия ввезла в Россию цветов на 6 млн долларов, в этом — на 3,5 млн долларов. Секрет успеха, похоже, в цене: средняя таможенная для белорусского продукта составляет 1,4 тыс. долларов за тонну, а голландские цветы ввозят по 6,4 тыс. долларов за тонну.

Снижение импорта такого скоропортящегося продукта, как цветы, закономерно. Изначально было понятно, что запастись ими на складе впрок не получится. Ретейлеры в отчаянии избавлялись от уже заказанных партий — в мусорку отправились несколько миллионов нереализованных роз, тюльпанов и хризантем.

Хоть цветовики и успели перед самоизоляцией снять сливки с самых жирных праздников — Дня святого Валентина и 8 Марта, — половину выручки им обычно дает оформление свадеб и массовых мероприятий. Под запретом оказались и корпоративные праздники. А последний шанс на спасение был в школьных выпускных. Но и они ушли в онлайн. Хоть с 29 июня и разрешили проводить в Петербурге торжественные регистрации браков, количество гостей на них все равно ограничено, а шумно погулять на легальных основаниях сейчас, по сути, негде. Да и бюджет молодоженов похудел. Может не хватить даже на праздничные фотосессии в городских парках, открывшихся в минувшие выходные.

Кажется, что крупных игроков кризис только закалил, но это только кажется. Многим из них так и не удалось договориться с арендодателями об отсрочке или снижении стоимости платежей. А чтобы работать хотя бы на онлайн, придется потратиться на поддержание свежести товара. За электричество только одного работающего холодильника для цветов нужно заплатить 30–50 тысяч рублей. Вывезти мусор в виде 300–400 тысяч нереализованных цветов стоит 30–40 тысяч рублей, делать это приходится раз в несколько дней. Каждая крупная сеть закрыла в среднем по 6–7 точек, поделился наблюдениями владелец компании «Ленцветторг» Андрей Добролюбов.

Петербургская сеть цветочных салонов «Оранж» оставила часть арендованных помещений конкурентам. Из 28 магазинов, которые работали в докризисное время, сейчас на сайте ретейлера обозначены 20. В офисе компании корреспонденту «Фонтанки» подтвердили: да, часть точек закрылись, всему виной коронавирус. Как минимум в трех из них открылись магазины «Фантазия», относящиеся к крупнейшей сети цветочных салонов в России «Цветовик-Фантазия». По данным участников рынка, она тоже отказалась от части магазинов. Сейчас под первым брендом в Петербурге работают около 100 салонов, под вторым — около 40.

Правообладателем обоих торговых знаков, по данным СПАРК, является петербургский бизнесмен Валерий Улаев. На сегодняшний день ему принадлежат нескольких юридических лиц — тёзок «Фантазии». В СМИ его называют владельцем обеих сетей.

Участники рынка особо не испытывают веселья по поводу возвращения свадебных хлопот. Июнь — август для их бизнеса в принципе не сезон. В обычное время продержаться позволяли последние звонки и свадьбы, они приносили им до 70% выручки. Теперь же самая хлебная треть лета позади, а большинство свадеб отменились. Даже с торжественной регистрацией спроса хватит только на букет невесты и бутоньерку жениху, считает владелица компании «Миллион цветов» Ирина Нуруллаева.

По ее словам, сейчас они зарабатывают примерно 60–70% от суточной выручки прошлогоднего лета: 20–28 тыс. рублей в смену против привычных 40–50 тыс. И это можно назвать успехом. Хуже всего дела шли на прошлой неделе из-за выходного в среду. Люди научились работать на удаленке и остались на дачах. Так, в «черный понедельник», 22 июня, выручка магазинов упала до 2–3 тысяч рублей, вспоминает Нуруллаева.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (13)

VF812
Цветочники были открыты всю эпмдемию. Это было не честно. Но все равно это было не честно.
footballer12
Прям удивительно, да?
Сколько ещё таких открытий будет.
AP-SPb
На самом деле вся соль статьи и ситуации в одной фразе: "Вывезти мусор в виде 300–400 тысяч нереализованных цветов стоит 30–40 тысяч рублей". Может быть не стоит загибать коннский ценник? Ну чтоб выбрасывать не приходилось... ;)
Если бы не запредельная жадность торгашей, то рынок жил бы очень даже неплохо. Да, без 300% прибыли. Но ровненько и без убытков, с нормальной доходностью %% 15-20. На праздниках далеко не уедешь. Стоил бы букет из 7-9 роз рублей 200-300 их бы массово и регулярно раз в неделю покупали женам/мамам просто так, без повода. На каждое бы свидание. И т.д. и т.п. А пока "акулам рынка" больше нравится платить за утилизацию пускай дохнут, не жалко.
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