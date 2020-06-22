О кадровых переменах Саяпин сообщил в своих соцсетях 22 июня. Он пояснил, что говорить его заставило вчерашнее награждение Марины Бахолдиной, теперь уже бывшей начальницы. В День медика Владимир Путин присвоил ей звание Героя Труда. Она стала единственным петербургским врачом, удостоенным высшей награды. Остальные медики города получили новые ордена Пирогова, медали Луки Крымского и почетные грамоты. Помимо звезды Героя Труда Бахолдиной также вручен орден Пирогова.

По мнению Саяпина, награждение Марины Бахолдиной на фоне многочисленных медийных скандалов об условиях лечения в Покровской больнице, в контексте обращений медперсонала в прокуратуру свидетельствует о наплевательском отношении власти к мнению народа. «Награждение данным орденом госпожи Бахолдиной является насмешкой и издевательством над всеми теми, кто реально борется с коронавирусом», — сказал бывший врач Покровской больницы.

«Награждение Бахолдиной резко обесценило, девальвировало ценность данного ордена, — говорит в своем видеоблоге Сергей Саяпин. — Потому что наравне с людьми, которые работали в «красной зоне», которые отдали жизни в борьбе с текущей коронавирусной инфекцией, наряду с администрацией стационаров, главные врачи которых тоже ходили в «красную зону», осуществляли коррекцию лечебных мероприятий, — госпожа Бахолдина в «красной зоне» не появлялась никогда».

Сергей Саяпин был уволен по 81-й статье Трудового кодекса — за представление при приеме на работу подложных документов или заведомо ложных сведений. По данным «Фонтанки», это произошло в конце мая, когда врач попытался выйти на работу после лечения от коронавирусной инфекции. Он заразился в служебное время и обвинил в этом главврача Марину Бахолдину.

Пока Саяпин лечился в Боткинской больнице, а затем сидел на карантине, отдел кадров Покровской не скучал. В день выхода на работу администрация предъявила ему ответ Педиатрической академии, из которой следует, что в 2010 году вуз не проводил курсов повышения квалификации и не выдавал Саяпину соответствующий сертификат. В разговоре с «Фонтанкой» анестезиолог-реаниматолог признался, что не знает, как такое могло выйти. В тот год он временно не работал, поэтому за обязательную (раз в пять лет) сертификацию платил сам, а не больница. Помнит, что деньги платил в кассу академии, сумма — 14,5 тысячи рублей, но за давностью лет доказательств этому предъявить не может.



Новое место службы Сергея Саяпина также перепрофилировано под ковидный стационар, но называть его он отказывается, говорит, таким было условие приема на работу. В 2015 году он закончил очередные курсы и подтвердил свою квалификацию.



Покровская больница стала принимать пациентов с внебольничной пневмонией 2 апреля. Уже на следующий день коллектив медиков записал видеопризыв о помощи, говоря об отсутствии средств защиты. Комитет по здравоохранению тогда смог ответить лишь, что герои ролика — не врачи. Через пару недель здесь было выявлено больше 30 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 5 медработников. На карантин были закрыты 13 из 17 отделений, включая все 34 реанимационные койки. Новое обращение коллектива Покровской, на этот раз уже к прокурору, вынудило комздрав согласиться на перепрофилирование больницы под ковидный стационар. Очереди из машин скорой помощи у Покровской больницы стали приметой времени. Пациентов здесь всегда больше, чем способен вместить коечный фонд. Врачи, выступавшие за более качественное администрирование больницы, не смогли справиться с внезапным желанием написать заявления об уходе.

