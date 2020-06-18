Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 18 июня
Северная столица вновь только на пятом месте в стране по суточному приросту заболевших коронавирусом. При этом на 231 нового пациента пришлось сразу 637 выздоровевших. Число умерших также уменьшается — меньше трех десятков смертей добавились к статистике. Петербург идет на поправки. Главное о коронавирусе в нашей трансляции за 18 июня.
Краснодарский край также готовится принимать туристов и не хочет отставать от Крыма. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил об отмене карантина с 21 июня.
Если вы всегда хотели послушать, что же там нам говорят через систему оповещения, то мы записали полный текст.
Михаил Огнев
Зато в РЖД возвращают поезда, убирают коронавирусную рассадку и теперь еще возвращают и вагоны-рестораны. Они будут работать в поездах дальнего следования и в высокоскоростных «Сапсанах».
«Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене», — уточнили в РЖД.
Неофициальный Список памяти, в который включают погибших во время пандемии медиков, оказался неполным. В нём 444 фамилии, а в официальной статистике еще больше.
«Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тысяч человек на сегодняшний день погибли, 489 — это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», — цитирует 18 июня заявление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой RT.
Госпиталь в "Ленэкспо", в котором недавно умер первый пациент, расширяется и начнет принимать не только легких, но и пациентов средней степени тяжести. Все потому, что Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц для больных коронавирусом.
Как заявил губернатор Александр Беглов, система здравоохранения Петербурга перегружена. Сейчас в городе 10,5 тысяч инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — сказал глава города.
Поэтому Смольный будет развивать госпиталь «Ленэкспо». «Часть павильонов готовим под больных средней тяжести, подводим кислород, оборудуем ИВЛ, реанимацию, КТ», - сказал Беглов.
Тем временем в Крыму настолько готовы к открытию туристического сезона, что за сутки там нет ни одного нового заболевшего.
«За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - написал 18 июня глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте". Но не уточнил количество проведенных тестов за этот период.
Еще одно подтверждение того, что от заражения COVID-19 никто не застрахован. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.
Несмотря на то, что елбасы уже 79 лет, в сообщении на его сайте отмечается, что повода для беспокойств нет, он продолжает работать дистанционно.
Если вы соскучились по еженедельным обращениям президента Владимира Путина, то есть хорошие новости. Стали известны вероятные даты обращения главы государства к россиянам по поводу Конституции. Но и про коронавирус будет грех не упомянуть.
Ожидается, что обращение россияне увидят между днём голосования 1 июля и парадом Победы 24 июня. По данным другого источника, среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня.
За прошедшие сутки в статистику умерших от коронавируса включили 182 жителя РФ. Вчера, 17 июня, зарегистрировали 194 случая, а за день этого - 193.
В Петербурге 18 июня добавились в статистику 29 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 756 летальных исходов от нового коронавируса.
Начнем с главного - статистики. В Петербурге за сутки зафиксировали 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1040 заболевшими. Вслед за ней идет Московская область с 667 случаями. Затем ХМАО и Нижегородская область. Северная столица делит пятое место со Свердловской областью.