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18.06.2020 11:00
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 18 июня

Северная столица вновь только на пятом месте в стране по суточному приросту заболевших коронавирусом. При этом на 231 нового пациента пришлось сразу 637 выздоровевших. Число умерших также уменьшается — меньше трех десятков смертей добавились к статистике. Петербург идет на поправки. Главное о коронавирусе в нашей трансляции за 18 июня.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Краснодарский край также готовится принимать туристов и не хочет отставать от Крыма. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил об отмене карантина с 21 июня.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Если вы всегда хотели послушать, что же там нам говорят через систему оповещения, то мы записали полный текст.

Михаил Огнев

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Зато в РЖД возвращают поезда, убирают коронавирусную рассадку и теперь еще возвращают и вагоны-рестораны. Они будут работать в поездах дальнего следования и в высокоскоростных «Сапсанах».

«Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене», — уточнили в РЖД.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Неофициальный Список памяти, в который включают погибших во время пандемии медиков, оказался неполным. В нём 444 фамилии, а в официальной статистике еще больше.

«Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тысяч человек на сегодняшний день погибли, 489 — это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», — цитирует 18 июня заявление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой RT.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Госпиталь в "Ленэкспо", в котором недавно умер первый пациент, расширяется и начнет принимать не только легких, но и пациентов средней степени тяжести. Все потому, что Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц для больных коронавирусом.

Как заявил губернатор Александр Беглов, система здравоохранения Петербурга перегружена. Сейчас в городе 10,5 тысяч инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — сказал глава города.

Поэтому Смольный будет развивать госпиталь «Ленэкспо». «Часть павильонов готовим под больных средней тяжести, подводим кислород, оборудуем ИВЛ, реанимацию, КТ», - сказал Беглов.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Тем временем в Крыму настолько готовы к открытию туристического сезона, что за сутки там нет ни одного нового заболевшего.

«За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - написал 18 июня глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте". Но не уточнил количество проведенных тестов за этот период.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Еще одно подтверждение того, что от заражения COVID-19 никто не застрахован. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

Несмотря на то, что елбасы уже 79 лет, в сообщении на его сайте отмечается, что повода для беспокойств нет, он продолжает работать дистанционно.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Если вы соскучились по еженедельным обращениям президента Владимира Путина, то есть хорошие новости. Стали известны вероятные даты обращения главы государства к россиянам по поводу Конституции. Но и про коронавирус будет грех не упомянуть. 

Ожидается, что обращение россияне увидят между днём голосования 1 июля и парадом Победы 24 июня. По данным другого источника, среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

За прошедшие сутки в статистику умерших от коронавируса включили 182 жителя РФ. Вчера, 17 июня, зарегистрировали 194 случая, а за день этого - 193.

В Петербурге 18 июня добавились в статистику 29 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 756 летальных исходов от нового коронавируса.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Начнем с главного - статистики. В Петербурге за сутки зафиксировали 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1040 заболевшими. Вслед за ней идет Московская область с 667 случаями. Затем ХМАО и Нижегородская область. Северная столица делит пятое место со Свердловской областью.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

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Комментарии (3)

mikff
Еще есть мировой опыт измерения концентрации РНК вируса в сточных водах - он тоже отражает реальную картину, опережая на 3-4 дня изменение количества госпитализаций. Хорошо бы этот опыт применить в Питере.
mikff
Если бы была возможность публиковать ежедневные данные по количеству госпитализаций во все больницы города с COVID-19 и внебольничными пневмониями - эти данные более-менее отражали бы реальную картину развития эпидемии в городе. Цифры официальной статистики заболевших ( 228, 231, ... ), к сожалению, я думаю, реальную картину почти не отражают.
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