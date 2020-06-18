Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 18 июня

Зато в РЖД возвращают поезда, убирают коронавирусную рассадку и теперь еще возвращают и вагоны-рестораны. Они будут работать в поездах дальнего следования и в высокоскоростных «Сапсанах».

«Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене», — уточнили в РЖД.

