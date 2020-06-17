Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 17 июня
Петербург стремительно теряет темпы заражения COVID-19. Сегодня лишь пятая строчка в рейтинге по стране. Смертность тоже без рекордов — добавились 38 новых случаев. Город уверенно идет к параду Победы. Главное о коронавирусной жизни в Северной столице, России и мире в нашей трансляции за 17 июня.
В России все настолько хорошо с тестированием на коронавирус, что наша страна активно рассылает тест-системы по всему миру. С февраля мы передали более 500 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса более чем в 30 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова ТАСС.
По ее словам, существующие мощности позволяют производить в месяц 8–10 млн тест-систем для диагностики коронавируса методом полиразмерной цепной реакции.
Кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова посоветовала включить в рацион нежирное мясо с низким содержанием холестерина, морепродукты и супы. По ее словам, такое меню поможет восстановиться после пневмонии и укрепить иммунитет перед встречей с коронавирусом.
Подробнее о диете читайте здесь.
Если вы собирались на выходные в Калининград, то это информация для вас. Местные власти планируют разрешить, ориентировочно 22–24 июня, не проходить обязательную двухнедельную обсервацию всем приезжим, кто оплатил пребывание в гостиницах региона минимум на двое суток, сообщил на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.
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#частозадаваемыевопросы Обсервация по прилету в Калининградскую область из других регионов не обязательна для: - жителей региона; - владельцев недвижимости в Калининградской области; - граждан, которые арендовали квартиру или дом в Калининградской области. В ближайшее время (ориентир 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее 2-х ночей). Обращаю внимание, что сейчас обсуждается необходимость также предоставлять прибывающими справку об отсутствии коронавирусной инфекции (дадим отдельную информацию в ближайшее время). Ориентир по открытию летних кафе и летних веранд ресторанов также 22-24 июня. Предпринимателям необходимо будет соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора.
В Минздраве сообщили, что клинические исследования вакцины от коронавируса будут проводиться в 2 медучреждениях Москвы на 2 группах добровольцев по 38 человек. Причем первые добровольцы будут вакцинированы от COVID-19 уже 18–19 июня.
«После подписания информированного согласия и оформления страховки участник исследования проходит скрининг. У него берут анализ крови, мочи, происходит проверка на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирусную инфекцию. Только после проверки на соответствие критериям включения в исследование добровольцам вводится вакцина. Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18–19 июня», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в петербургском НИИ гриппа, где также готовят тестирование, перечислили требования к добровольцам, которые испытают вакцину от COVID-19. Им понадобится чистая история болезни и свободное время летом.
Тем временем малый бизнес совсем тяжело переживает пандемию. Владелец шаверменной на Ленинском зарезал арендодателя, который не хотел делать «коронавирусные» скидки.
На уговоры о снижении арендной платы он не поддавался, тогда ресторатор вспылил, схватил нож и дважды воткнул его в петербуржца. Мужчина скончался на месте, при этом владелец шаверменной сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном.
И печальная статистика. В Петербурге за сутки прибавилось 38 смертей больных коронавирусом. Всего по стране за сутки учли 194 новые смерти.
Начнем с главного. В Петербурге за сутки выявили 228 случаев заражения коронавирусом. Город опустился на 5-ю строчку в рейтинге заболеваемости. Впереди Нижегородская область и ХМАО. На один случай отстает Свердловская область, занявшая шестую строчку.