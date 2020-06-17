Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 17 июня

В Минздраве сообщили, что клинические исследования вакцины от коронавируса будут проводиться в 2 медучреждениях Москвы на 2 группах добровольцев по 38 человек. Причем первые добровольцы будут вакцинированы от COVID-19 уже 18–19 июня.

«После подписания информированного согласия и оформления страховки участник исследования проходит скрининг. У него берут анализ крови, мочи, происходит проверка на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирусную инфекцию. Только после проверки на соответствие критериям включения в исследование добровольцам вводится вакцина. Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18–19 июня», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее в петербургском НИИ гриппа, где также готовят тестирование, перечислили требования к добровольцам, которые испытают вакцину от COVID-19. Им понадобится чистая история болезни и свободное время летом.