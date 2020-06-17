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17.06.2020 09:36
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Владелец шаверменной на Ленинском зарезал арендодателя. Тот не хотел делать «коронавирусные» скидки

Два бизнесмена не пришли к единому мнению по поводу арендной ставки за помещение кафе с шавермой на Ленинском проспекте в Петербурге. Несговорчивость стоила владельцу квадратных метров жизни.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, бизнес-отношения двое мужчин выясняли накануне утром в помещении кафе El Pita на Ленинском проспекте, дом 78. Арендатор, 48-летний уроженец Азербайджана с российским паспортом, полгода назад вложил в ремонт 6,5 млн рублей. Вероятно, его планы по заработку нарушил коронавирус, оценить вложенное в интерьер посетители из-за запрета общепита не могли на протяжении трех месяцев. У владельца помещения, 49-летнего петербуржца, были свои аргументы. Судя по данным «Спарк», дела у него шли не очень хорошо. Основной его бизнес — автосервис и торговля запчастями, у одного из юрлиц ФНС заблокировала счета.

На уговоры о снижении арендной платы он не поддавался, тогда ресторатор вспылил, схватил нож и дважды воткнул его в петербуржца. Мужчина скончался на месте, при этом владелец шаверменной сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном. Он задержан на двое суток, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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Комментарии (5)

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Смотришь на 78 канале ночные происшествия, особенно авто-аварии, как правило присутствуют граждане не славянской национальности - хоть виновники, хоть пострадавшие, хоть свидетели.
pila_grigoryeva
путин видимо кукухой поехал и решил весь кавказ со средней азией в Россию переселить.А потом будут погромы как в Дижоне
Путину давно пора уйти
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