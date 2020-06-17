Владелец шаверменной на Ленинском зарезал арендодателя. Тот не хотел делать «коронавирусные» скидки

Два бизнесмена не пришли к единому мнению по поводу арендной ставки за помещение кафе с шавермой на Ленинском проспекте в Петербурге. Несговорчивость стоила владельцу квадратных метров жизни.



Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, бизнес-отношения двое мужчин выясняли накануне утром в помещении кафе El Pita на Ленинском проспекте, дом 78. Арендатор, 48-летний уроженец Азербайджана с российским паспортом, полгода назад вложил в ремонт 6,5 млн рублей. Вероятно, его планы по заработку нарушил коронавирус, оценить вложенное в интерьер посетители из-за запрета общепита не могли на протяжении трех месяцев. У владельца помещения, 49-летнего петербуржца, были свои аргументы. Судя по данным «Спарк», дела у него шли не очень хорошо. Основной его бизнес — автосервис и торговля запчастями, у одного из юрлиц ФНС заблокировала счета.