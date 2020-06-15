Что не так в петербургских данных по COVID, почему ВОЗ удивлена российской смертностью от пандемии, и как коррелируют электоральные успехи «Единой России» с цифрами о заболевших из регионов.

Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"/Архив

«Фонтанка» поговорила об этом с экспертом по экономической статистике Татьяной Михайловой. Она с апреля на волонтерских началах анализирует официальные данные о COVID-19 из России и других стран и публикует самые любопытные находки в Facebook. Именно выкладки Михайловой и других независимых специалистов New York Times и Financial Times использовали в мае как подтверждение в своих расследований о заниженной смертности от коронавируса в России. Позже Михайлова раскрыла в нескольких регионах статистическую аномалию, которую назвала «рыбками»: то в городе, то в области по очереди заболевало одинаковое количество людей. Мы попросили аналитика прокомментировать арифметику пандемии.



Фото: из личного архива Татьяны Михайловой

Почему российская статистика смертности от COVID отстаёт от мировой? У нас такая хорошая медицина или нам показывают неправильные цифры?

Дано: Всемирная организация здравоохранения удивлена низкой смертностью от коронавируса в России . «Это, конечно, необычно», — заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, попросив нашу страну предоставить методику расчёта. По данным университета Джона Хопкинса во Франции, Италии и Великобритании около 14-15 процентов подтверждённых случаев COVID-19 заканчиваются смертью, в США — 5,6 процента. В России этот показатель — лишь 1,3 процента.

«ВОЗ рекомендует учитывать смертность от COVID так: если умер человек, инфицированный вирусом, его смерть включают в статистику. Отступают от этого принципа только тогда, когда причина летального исхода явно связана с другой проблемой — человек попал в ДТП или у него была терминальная стадия рака, при которой уже ничем нельзя помочь.

Так исторически сложилось, что в России чаще, чем в Европе, применяется патологоанатомическая экспертиза, в ходе которой устанавливают непосредственную причину смерти. У пациента сердце остановилось — значит, смерть наступила от сердечной недостаточности. А от чего наступила недостаточность — была болезнь, приведшая к такому состоянию, и она могла осложниться инфекцией COVID. Тогда коронавирус — это причина второго порядка. Вижу ли я в этой позиции лукавство? Как гражданин вижу, хотя как учёный не имею данных доказать, что власти намеренно скрывают информацию. COVID-19 часто манифестируется в том, что у человека возникает избыточная свертываемость крови, тромбы. В такой ситуации даже после ДТП выздороветь сложнее. Нам кажется, что от COVID умерло немного людей. На самом деле, это неправда».



Смертность среди заражённых коронавирусом в разных странах. По данным университета Джона Хопкинса

Фото: скриншот с сайта https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality

Что общее число смертей говорит об эпидемии?

Дано: смертность в Петербурге в мае 2020 года увеличилась на 32 процента по сравнению с маем 2019-го. В Москве обнародованы цифры за апрель и май, они выросли на 20 и 57 процентов по сравнению с апрелем и маем 2019 года.

«Статистика по смертности от COVID в разных странах может быть разной по своей природе. Но в даже в относительно развитых государствах более-менее чётко учитывается общее количество смертей, и этот показатель можно сравнивать. В России такие данные публикует Росстат на основе информации из ЗАГСов.

Смертность более-менее стабильна и зависит от сезонности, демографических волн. На её основании мы можем рассчитать избыточную смертность — разницу между среднестатистической в конкретный месяц и тем, что мы наблюдаем сейчас. Судя по этому показателю, в большинстве стран смертей от COVID недосчитываются: в Москве — в 2,5 раза, в Нью-Йорке — в полтора. Но при этом, если посчитать соотношение умерших и реально заразившихся — а это помогают выяснить тесты на наличие антител — то окажется, что наши показатели не так велики: в Москве умирает 0,5-0,6 процента инфицированных. В Нью-Йорке, для сравнения, — 1 процент. То есть наши данные не отличаются от общемировых в худшую сторону, у нас нет катастрофы. Нам вроде бы нечего скрывать, но мы почему-то скрываем».



А что, в европейских странах все действительно так похоже в плане цифр? Там нет статистических аномалий?

Дано: В мае BBC сообщило, что Бельгия стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран. Там самое большое количество погибших на 100 тысяч населения — 66,5.

«Даже европейские страны разнятся в том, как учитывают смерти. В Бельгии число официальных жертв COVID ближе всего к числу избыточных. Бельгийцам удаётся «попасть» в этот показатель благодаря тому, что они в принципе включают в статистику летальности от коронавируса все подозрительные случаи. Например, было много смертей в домах престарелых, где у жертв не диагностировали COVID, но врачи решали: «Наверное, в это учреждение занесли инфекцию, давайте этих людей тоже посчитаем».

По каким признакам можно определить, что статистика сомнительна? Рассматриваем на примере Петербурга и России.

Дано: В Петербурге максимум зарегистрированных случаев коронавируса — 541 — пришлось на 5 мая. С 23 мая по 5 июля кривая заболеваемости почти выпрямилась, число подтверждённых случаев колебалось между 363 и 387. При этом «Фонтанка» сообщала о проблемах с тестированием на коронавирус: некоторые петербуржцы ждут своих результатов по месяцу и больше.



Фото: скриншот с сайта https://yandex.ru/covid19/stat

«В Петербурге статистика испортилась в мае. Начиная с 20 числа, количество выявленных случаев колеблется в пределах единиц и десятков каждый день. Если бы этот показатель «болтался» хотя бы на 50 человек в день, он бы выглядел более достоверным. На уровне здравого смысла понятно, что люди не могут заболевать так ровно — на какой-то день должно приходиться больше положительных тестов, на какой-то меньше.



Фото: скриншот с сайта https://yandex.ru/covid19/stat

Если построить график числа выявленных случаев по разным странам мира, он тоже ото дня ко дню сильно колеблется. В России же кривая вышла «на полочку» в конце мая и до сих пор лежит там ровненько-ровненько. Соответственно, можно предположить, что либо эту полочку рисуют, либо имеется бутылочное горлышко в лабораториях Роспотребнадзора: они подтверждают определённое количество тестов в день, а больше не могут».

Статистика по COVID начала меняться в России в мае. Некоторые связывают это с намерением президента устроить летом голосование по поправкам в Конституции?

Дано: Владимир Путин 1 июня подписал указ, которым определил дату всероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля. 14 июня глава государства заявил, что Россия «выходит из ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями».



«Мы живём в интересное время. Я помню Советский Союз и то, как мои родители читали газету «Правда», пытаясь по официальным сообщениям понять, что происходит. Так же сейчас по официальным заявлениям глав ведомств можно примерно предполагать, что совершается за кадром. Глава Роспотребназдора Анна Попова ещё в начале мая говорила, что темпы прироста заболеваемости снижаются. Логика подсказывает, что есть какая-то связь между появлением «рыбок» и готовящимся голосованием: хотим, чтобы было всё красиво.

Путин объявил дату, как и положено по закону, 1 июня — за месяц до голосования. А система к этому готовилась раньше. Поэтому весь май старались причёсывать статистику. Я подойду с позиции презумпции невиновности властей. Уже в начале июня было понятно, что Москва прошла пик, с высокой долей вероятности можно было сказать, что Петербург тоже пройдёт к июлю худшее. В назначении голосования был некоторый риск, они рискнули».

Почему исследованиям о том, что «у 15 процентов петербуржцев есть иммунитет к COVID», не надо безоговорочно верить?



Дано: Лабораторная служба «Хеликс» заявила, что нашла иммунитет к коронавирусу у 14,3 процента петербуржцев, сдавших тест на антитела. Сеть «Инвитро» увидела положительный результат у 15 процента жителей города.

«Результаты исследований на наличие антител — их ещё называют серологическими — могут быть немного завышены. Ведь пока в Петербурге наиболее полным объемом данных обладают частные лаборатории, куда люди приходят сдавать анализ сами и за собственные деньги. Здесь вмешивается фактор самоотбора — в медцентры по определению идут те, кто подозревают, что могли переболеть, активно передвигались по городу или общались с заразившимися. Более объективным был бы рандомизированный тест — именно такой проводила московская мэрия, приглашая на тестирования людей из случайной выборки. Тогда выяснилось, что антителами к COVID обладают 12,5 процента москвичей».

В каких российских регионах самая безбашенная и оторванная от жизни коронавирусная статистика?

Дано: в середине мая Татьяна Михайлова обнаружила, что в четырех российских регионах — Липецкой, Брянской, Курской областях и Краснодарском крае — число заболевших в региональном центре и районах менялось словно по графику. В один день 40, к примеру, случаев, регистрировалось в области, на следующий день — в городе. Эксперт назвала это — по характерному виду графиков — «рыбками» и предположила, что «рыбок» рисуют на местах.

«Безбашенной и оторванной от жизни статистика бывает по разным причинам. Может, в регионе полыхает эпидемия, и лаборатории просто не справляются. Мне кажется, что по этим причинам в Дагестане текущую статистику собрать невозможно.

Есть регионы, где более-менее все нормально, но на этом фоне возникают странные отклонения. В Якутии, например, есть вахтовые посёлки, где произошли большие вспышки коронавируса, потому что люди там компактно проживают. Республика не торопилась включать эти случаи в статистику. Майская статистика вообще испорчена почти во всех регионах.



В регионах с «рыбками» после обсуждений в Facebook и публикаций в СМИ ничего не изменилось, таких даже стало больше. Пермским край одно время был образцом статистики — предоставлял не только данные по смертям от COVID, но и по смертям с коронавирусом как дополнительным фактором. Но после майских праздников даже пермяки пару недель рисовали «рыбок».

Ситуация с коронавирусом в регионах похожа на электоральные игры. Во время выборов каждый регион на своём уровне пытается сделать так, чтобы у него было хорошо со статистикой «Единой России» — потому что это kpi губернатора: «У тебя плохо голосуют за партию — наверное, ты плохо работаешь». Сейчас эта ситуация заметна даже географически: например, в Черноземье было распространено рисование электоральной статистики и подгон под нужный результат, теперь там рисуют «рыбок»».

Если россияне узнают честную статистику о коронавирусе, как это изменит их поведение? Будут ли, например, дальше собираться очереди у «Зары»?

Дано: После открытия магазина Zara на Невском в очередь на вход выстроились сотни горожан. Толпа любителей шопинга также атаковала пышечную на Большой Конюшенной и магазины белья, не заботясь о социальной дистанции.



Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

«Это общемировая проблема — власти не любят говорить людям правду. Всегда кажется, что легче дать простую инструкцию, чем что-то объяснять. Экономист Эмили Остер писала о такой политике карантинов и о собственных исследованиях поведения матерей. Оно проводилось, чтобы узнать, как снизить число несчастных случаев с грудными детьми. Известно, что с младенцами нельзя спать вместе, их требуется укладывать в отдельную кроватку. Но это не всегда возможно — ребёнок капризничает, и обессиленная мать просто рушится с ним на диван. Где младенец может легко задохнуться, уткнувшись в какую-нибудь впадину или подушку. В принципе, правило можно было бы облегчить и объяснить: если нет возможности усыпить младенца в люльке, не ложитесь с ним хотя бы на диван. Выберите кровать с ровным матрасом — это безопаснее.

Также и с коронавирусом — на первом этапе эпидемии власти в России, особенно в Москве, ввели слишком жесткие меры. Те же требования носить перчатки и маски на улице, система пропусков, запрет на посещение парков были излишними. Люди могут выдержать в таком режиме неделю или две, а потом наступает «карантинная усталость», и меры безопасности прекращают работать совсем.

У нас пытаются манипулировать людьми, давая им простые команды, и хотят не допустить паники, преподнося хорошие новости. На мой взгляд, давать надо правильные новости, а чтобы не допустить паники, нужно по-человечески доносить научно обоснованную информацию: люди не дураки, они в школе учились и всё поймут. Мэрия Москвы недавно выпустила данные о том, что сейчас инфекцию коронавируса переносят около трёх процентов горожан. Что такое эти три процента? Из тридцати человек — один, из шестидесяти — два. Если люди узнают, что в толпе двое или трое болеют ковидом, возможно, они будут вести себя по-другому».

Какими источниками информации, в том числе статистической, лучше пользоваться о коронавирусе?

Дано: Ещё в марте Всемирная организация здравоохранения заявила, что борется не только с пандемией, но и с «инфодемией» — волной непроверенной информации в Сети. В июне социальный антрополог Александра Архипова рассказала «Фонтанке», что исследовательская группа при РАНХиГС обнаружила в Рунете 1,6 миллиона текстов, где цитируются слухи, фейки и конспирологические теории о COVID.

«Можно пользоваться любыми сервисами публичной статистики — от коронавирусного проекта «Яндекса» до данных университета Джона Хопкинса. В любом случае, они заполняются информацией, которая поступает от правительств разных стран, а значит, там могут быть неточности или намеренные манипуляции. В качестве альтернативного источника можно использовать «Список памяти врачей» — проект, который на общественных началах ведётся в Рунете. По его региональному распределению косвенно заметно, где возникают проблемы: например, ещё до того, как власти Дагестана официально объявили о вспышке COVID, в список попали сорок медиков из этой республики. Если же говорить об общенаучной информации, то подписана на несколько групп в Facebook, например, Watching COVID-2019.ru, и на некоторых врачей, которые дают ссылки на интересные научные статьи».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

