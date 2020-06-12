Как в российском обществе появляются конспирологические теории во время пандемии и почему соотечественники в них верят — версия социального антрополога Александры Архиповой.

автор фото Илья Трусов / «Фонтанка.ру»

Доктора наук плодят фейки о коронавирусе, россияне верят «Юре из Уханя» больше, чем Минздраву, а к распространению COVID-19 имеет отношение безобидный фрукт — банан. Автор книги «Опасные советские вещи» и старший научный сотрудник лаборатории фольклористики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) вместе с коллегами ведёт «Мониторинг актуального фольклора» — собирает слухи и конспирологические теории о коронавирусе. В воскресенье, 14 июня, Александра Архипова выступит с лекцией на эту тему в поддержку петербургского книжного магазина «Порядок слов».



Александра Архипова Фото: из личного архива

— Собирать слухи, фейки и прочую непроверенную информацию о коронавирусе вы начали с января. Сколько сейчас перлов в вашей коллекции?

— Мы собираем разнообразные по своему составу тексты — псевдомедицинские советы, народные рецепты, панические предупреждения, псевдосвидетельства в духе «Я видел, как трупы грузили грузовиками», конспирологические теории, подделки документов и высказываний. Как правило, это сообщения о возможной опасности и о том, как её преодолеть.

Есть такое понятие как микросюжет — простейший текст, вокруг которого может сложиться определённое количество вариаций. Таких микросюжетов у нас накопилось 144. К 1 мая число текстов, где они цитировались, достигло 1,6 миллиона. Но надо учитывать, что подсчёты мы ведём по программе «Медиалогия», и она ловит не весь объем проходящего через соцсети контента, то есть это минимальное количество.

— Какие соцсети стали лидерами по числу непроверенной информации?

— Мы ищем по Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассникам», WhatsApp, следим даже за «Живым журналом», записываем устные интервью. Есть некоторое ощущение, что большое количество конспирологии сосредоточено в WhatsApp, потому что там легко рассылать аудиосообщения и их труднее заблокировать — 32 % сюжетов распространяются через такие рассылки. Именно поэтому в некоторых странах, например в Индии, WhatsApp стал лидером в распространении слухов. Но в целом по России нельзя сказать, что какие-то сети однозначно конспирологические — по этому вопросу у меня просто нет данных. Если люди ощущают опасность как реальную, то информация легко переходит из одной соцсети в другую, из аудиоформы в текстовую и обратно, на мотивы аудиосообщений снимаются видео.



— У вас появились любимые сюжеты?

— Есть много прекрасных историй. Из псевдомедицинских советов, например, мне нравится рекомендация не только пить имбирь, но и прикладывать его к телу — её распространяли со ссылкой на китайских или израильских врачей в начале весны. Помните, имбирь поисчезал из магазинов в какое-то время? Это, в частности, связано с таким псевдомедицинским советом.

Я люблю одно видео, где мужик распаковывает штаны из «Декатлона» — такие пятнистые, для похода. И, показывая на ярлык, где обычно пишутся сведения о стирке, объясняет, что это на самом деле чип, который прикреплён к штанам, чтобы «жидорептилоиды со спутников, возглавляемых Биллом Гейтсом, за нами следили». Герой долго и убедительно об этом рассказывает, а потом берёт ножницы и отрезает ярлык. Эта история набрала 32 тысячи репостов в разных соцсетях.

— Как эволюционировали с начала года слухи о пандемии?

— В январе и феврале россиян опасность понималась как очень далекая. Единственное, что волновало — способы заражения COVID-19: предлагалось не трогать посылки из Китая, например. Хитом этого времени были истории про бананы — о том, что эти фрукты якобы опасные: ты ешь банан и заражаешься. На самом деле, подобные слухи возникли не сегодня — раньше говорили, что можно поесть бананов и получить атипичную пневмонию. А ещё раньше красные точки в бананах называли способом получения ВИЧ — мол, некоторые злодеи впрыскивают во фрукты кровь зараженных. Банан — это метафора: с одной стороны, фрукт, который все любят и едят, с другой стороны, он подчеркнуто экзотичный, поэтому ему приписываются такие вещи. На первом этапе случился ещё и бешеный взрыв ксенофобии — мы помним призывы высаживать китайцев из автобусов, которые звучали, по крайней мере, в Москве. Подобные истории случались не только в России, но и в других странах.



В марте начались панические рассылки о том, что будет завтра — все ожидали карантина, но не знали, настолько он будет тяжелым — и активизировались разного рода предупреждения вроде: «Вертолёты будут опрыскивать город сегодня в 11.30, но это средство опасно. Пожалуйста, не подходите к окнам!»

— А сами конспирологические теории, насколько я понимаю, стали появляться в апреле?

— Они были-то всегда, но в это время начинается взлёт трёх конспирологий. Разница между ними — кто бенефициар, кто получает выгоду. Есть первая конспирология — что создание болезни, а потом и карантина, выгодна внешнему врагу. К примеру, Билл Гейтс искусственно создал коронавирус или под предлогом вакцинации от него хочет чипировать всё человечество. Подключается и апокалиптическое представление о том, что во всем виноват компьютер-«зверь», с помощью которого Антихрист хочет уничтожить людей. Кстати, именно эту конспирологию активно поддерживали госканалы, которые распространяли разные подобные истории, и не будем даже вспоминать про Никиту Михалкова, но 24 апреля в общем-то серьёзной передаче «Человек и закон» было рассказано, как Билл Гейтс будет всех чипировать.



Есть и две другие конспирологии, которые на госканалы почти никогда не проникают. Сторонники одной говорят, что опасность на самом деле очень велика, но власти об этом молчат. Сторонники другой, наоборот, утверждают, что правительство преувеличивает серьёзность ситуации, потому что это выгодно — Путину, Собянину или другим политикам.

Судя по опросам, все эти конспирологические тренды усилились. Согласно данным Высшей школы экономики, в начале апреля только 10 процентов россиян считало, что «коронавирус — это выдумка заинтересованных лиц», а сейчас таких людей стало в два раза больше — 23 процента.

— Что в народной конспирологии актуально прямо сейчас?

— Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем (вечер 8 июня. — Прим. ред.), набирает обороты сюжет о том, что Собянин не собирается отменять в Москве масочный режим, поскольку существует завод, которые эти изделия производит, и мэру его надо раскрутить. По этому поводу есть не только слухи, но и многочисленные свежие шутки, такие как эта, например:



Фото: скриншот / znat-kak.livejournal.com

— Кто сейчас главный антигерой «коронавирусного фольклора»?

— Раньше получателем выгоды от болезни и смерти был иностранный враг — Трамп, Билл Гейтс, сотрудники ВОЗ. Сейчас к ним присоединились Греф и Сбербанк и вот последний тренд — это появление в этом ряду Сергея Собянина.

— Почему люди вообще верят в конспирологию и распространяют информацию о теориях заговора?

— У человека всегда очень много времени уходит на неформальную коммуникацию, смысл которой даже не в передаче важной информации, а в укреплении социальных связей. «Привет, Таня!», «Хорошо выглядишь», «Какое у тебя красивое платье!», «Твой начальник козёл», — это способ выразить поддержку собеседнику. Люди обмениваются советами, слухами, сплетнями, чтобы сказать: «Я рядом, я важен для тебя, а ты для меня».

А теперь представьте, что происходит эпидемия, и возникает ощущение неизвестности и опасности. «Информационные пузыри», в которых мы живём, моментально разрываются, люди стараются укрепить связи и делятся информацией, которой раньше бы не делились. Они получают сообщение в WhatsApp о том, как спастись, и, даже не читая, пересылают в родительский чат. В ситуации социальной катастрофы слухи и фейки функционируют гораздо активнее, а если мы не доверяем власти, то этот эффект усиливается.



Известен довольно ранний псевдомедицинский фейк — советы «русского врача Юры Климова из Уханя». Источник этого текста — небольшой «околомедицинский совет» из Китая. Но в процессе перевода на русский и дополнения многими пользователями информация слепилась в безумную цепочку, каждое звено которой противоречит предыдущему. В одном абзаце говорится, что COVID — микроб, в другом — что это вирус. В одном — что вирус не распространяется по воздуху, в другом — что он летает на 12 метров, но он тяжелый и падает на землю. Забавно, что на нашей почве это превратилось в советы русского врача, который якобы работает в Ухане во время пандемии, а на англоязычной — в советы Стэнфордского университета. На западе больше доверяют авторитетным институциям, а в России — фигуре инсайдера, и уж точно не государственной системе.

— Насколько уровень образования в обществе связан с верой в конспирологию?

— С этим не коррелирует ни пол, ни раса, ни возраст, ни образование. Советы «Юры из Уханя», например, рассылали некоторые мои знакомые, которые вполне себе доктора наук. Мнение о том, что в конспирологию верят только необразованные люди, — миф 1950-х — 1960-х годов. В 1989 году была опубликована статья французского социолога Жана-Ноэля Капферера, который решил проверить утверждение, что слухи распространяют необразованные люди. Во всей Европе тогда была эпоха фейковых рассылок в виде листовок, среди который была одна из самых популярных — якобы пищевые добавки, например, широко распространённая лимонная кислота — это специальные добавки, вызывающие рак. Листовка ссылалась на реально существующий научный институт, однако он не делал такую рассылку. Капферер опросил 100 врачей и 101 лицейского педагога. Выяснилось, что примерно половина из опрошенных не знали о листовке, а те, кто знали, её распространяли. Ничтожное количество респондентов догадались поднять телефонную трубку и проверить, действительно ли делалась такая рассылка. Капферер объясняет это тем, что учителя и врачи в своем кругу — лидеры мнений. А новая информация, даже фейковая, способна повышать символический капитал.

— Это напоминает историю одного моего знакомого. Который, будучи вполне образованным человеком, в апреле увидел вертолёты и почувствовал неприятный запах. И сделал вывод: «Будет, как в «Норд-Осте». Над городом распыляют вещество, которое вместе с вирусом уничтожит нас».

— Мы сейчас варимся в котле недоверия, который бурлит на очень сильном огне. Недоверие вызывают, например, официальные цифры и возникающие из-за них «статистические войны». Во второй половине мая ряд регионов — Брянская, Липецкая, Курская области — брали одно и то же условное число заболевших, например, 70, и приписывают его то области, то городу. Совершенно очевидно, что с цифрами происходит какая-то манипуляция. Когда ты знаешь об этом, то перестаешь верить в официальную «картинку» действительности. А отсюда уже один шаг до цельной конспирологии. Проблема заключается в том, что представители власти в России никогда не снисходят до внятного и подробного объяснения, никакой прозрачности в этом вопросе нет.

Но с распространением фейков о COVID-19 связаны и другие интересные наблюдения. В марте 2020 года канадско-американская группа психологов провела эксперимент. Человеку предлагали репостнуть сообщение на Facebook о коронавирусе: сначала спрашивали, правда это или фейк, а затем — будет ли он, собственно, это распространять. Даже те, кто говорил, что новость — фейковая — часто соглашались на репост.

— Почему?

— Тут большой простор для интерпретаций. Решения «правда перед нами или ложь» и «должен ли я эту информацию предъявить миру» — это два разных решения, и совершенно необязательно второе следует из первого.

Само по себе наличие образования ни на что не влияло. Но если человек получал высокие баллы по тесту на когнитивную рефлексию — то есть умел аналитически обрабатывать информацию — а также набирал хороший балл по тесту на базовые научные знания — то он отказывался репостить фейковые новости. Просто потому, что отказывался репостить любые. И про правду, и про ложь такие участники эксперимента говорили: «Нет, не будем». Потому у них и так высокий символический капитал — наверное, хорошая работа, нормальное самоощущение. С этим перекликается психологическое исследование, проведённое два года назад — оно показало, что люди, у которых занижено ощущение собственной уникальности, которые, грубо говоря, хотели чем-то выделиться, но не смогли, с большей готовностью распространяли конспирологические теории. Даже если им предварительно говорили, что в эту историю мало кто верит, они ещё с большей вероятностью её распространяли — видимо, считая, что тем больше выигрыш, если это окажется правдой.

— Мы говорим о высоком уровне недоверия к власти. С другой стороны, те, кто сейчас распространяют слухи и фейки о COVID, пойдут в конце июня голосовать за поправки в Конституции и с высокой вероятностью их поддержат.

— Пока мы не знаем. Но мне очень нравится свежий анекдот: «Режим самоизоляции отменён, люди идут на поправки».

— Политическая повестка в конспирологических теориях о коронавирусе отражается?

— Интерпретация в духе «карантин введен для политических манипуляций» — одна из самых популярных. Впервые мы зафиксировали такой слух 23 марта — правительство якобы скрывает масштабы эпидемии, чтобы люди проголосовали за поправки. Когда голосование перенеслось, одно время про это не говорили вообще, а потом начали говорить, что карантин введен, чтобы манипулировать людьми в политических интересах. Это очень популярная трактовка.

— Думаю, её популярность будет увеличиваться по мере приближения к часу икс.

— Возможно, но в период с 7 мая по 7 июня самыми популярными оставались три мотива — Билл Гейтс и его козни; «нам вводят жидкие чипы через капельницы или вакцины» и «никакого коронавируса нет, всё это придумали».

— Часто вам удаётся найти первоисточник слуха?

— Я много раз приводила пример с фальшивым стихотворением Пушкина. Которое на самом деле написал казахстанский блогер Урри Грим, поздравляя своих читателей с праздником весны Наурыз. Одна из читательниц это отрепостила это в чат однокурсников, подписав в шутку: «Пушкин, 1827 год». Оттуда текст пошёл гулять по сети, уже с вводными: «Пушкин, сидя в холерном карантине во время болдинской осени, написал это стихотворение». При этом мало кого интересовало, что болдинская осень — это 1830 год, а не 1827-й. Эту девушку нашли, она предоставила журналисту Илье Беру скриншот переписки.

Но первоисточник чаще всего не имеет значения. Да, кто-то что-то недопонял, пошутил, пошёл на сознательную манипуляцию. Как, например, дама из Индии, которая выложила в свой Twitter фото рыбы и лебедей, якобы вернувшихся в каналы Венеции — скорее всего, просто для раскрутки аккаунта. Если история становится популярной, важен не автор, а то, почему ее распространяют — фейк принимает ту форму, которую хочет видеть само общество. Причём часто, как в случае с «ковидными бананами», такую информацию не надо придумывать с нуля. Легенды и слухи не умирают. У них бывает два режима, спящий и активный: если легенда проснулась, в ней есть какая-то необходимость.



Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri ???????? (@ikaveri) March 16, 2020

— Что-то со времён, которые вы описывали в «Опасных советских вещах», изменилось в механизме распространения слухов?

— Абсолютно ничего.

— За исключением, наверное, скорости? По Интернету информация очевидно движется быстрее.

— Всем кажется, что скорость изменилась. На самом деле, я в этом не уверена. Если мы посмотрим на советские дневники и письма, то увидим, с какой колоссальной скоростью распространялись тогда слухи. Идёт «дело врачей», 1953 год. Они объявляются вредителями, которые угрожают советским людям. На этом фоне возникает легенда о том, как мальчик на перемене ловит учительницу, которая отравляет бочку с питьевой водой. Так вот, эта легенда появляется в московском дневнике, а на следующий день — в дневнике сельского учителя из Томской области. Мы недооцениваем скорость устного общения.

— Получается, мы никогда не избавимся от конспирологических теорий?

— Вопрос в том, какой цели они служат. Если они возникают как маркер недоверия в обществе, то избавляться надо не от них, а от недоверия к официальным источникам информации. Я сейчас общаюсь с друзьями и коллегами из Канады. Там тоже суровый карантин, но они говорят: «У нас каждый день администрация провинции проводит пресс-конференцию, где отвечает на все вопросы. Если какой-то слух возникает, он развеивается в тот же день». В России этого не происходит. Неуверенность в завтрашнем дне, потеря ощущения контроля являются тем двигателем, который толкают поезд слухов, подначивают людей нажать кнопку «репост» под непроверенной информацией. Все считают, что, чтобы этот поезд остановить, надо вагоны отрубать. Надо не вагоны отрубать, а искать, что является топливом.

— Во время пандемии вы встречались со слухами, которые были действительно опасны?

— Возможно, но не в том смысле, в каком их считают такими наши правоохранительные органы. По «закону о фейках» преследуются люди, которые рассказывают, что в больнице N не хватает средств защиты или там много заражённых — но вред, скорее, наносит другое. В США выяснили, что телезрители, которые в феврале смотрели программу конспиролога и ковид-отрицателя Шона Хэннити на Fox News — а там высмеивалась всеобщая паника перед вирусом — заражались на 30 процентов чаще.

У нас нет таких исследований, но можно предположить, что вредят псевдомедицинские советы, которые мешают людям получать достоверную научную информацию, а также очень опасно COVID-диссидентство. Те, кто искренне верят, что коронавирус выдумали, не держат социальную дистанцию, не носят маски, не сидят дома. Согласно опросу (около 30 тысяч респондентов), проведенному ВШЭ, 73 процента от тех, кто не верит в опасность коронавируса, режим самоизоляции не поддерживают и не выдерживают.

Согласно этому же последнему исследованию, Южный федеральный округ — лидер по количеству ковид-скептиков (41 процент тех, кто считает болезнь выдумкой или «просто гриппом»). И вот мы можем наблюдать, что в Ростовской области — около 6 тысяч заболевших, а в расположенном рядом Дагестане сейчас больше 300 умерших (на четвертом месте после столиц и Московской области). Но правоохранители продолжают прессовать за другое.

— Что вы как учёный посоветуете делать тем, кто увидит в своей Facebook-ленте френдов, распространяющих конспирологические теории о COVID?

— Точно не стучать в полицию, да и переубеждать таких людей бесполезно или почти бесполезно. Только прозрачность информации. Лучше сообщайте в нашу лабораторию — мы радуемся, когда ссылки на новые фейки нам отправляют на почту maf@universitas.ru. Пока энциклопедия слухов о коронавирусе выложена лишь частично, мы собираемся опубликовать полную версию. Подробная энциклопедия, возможно, появится и в печатном виде. Мы работаем просто на излете и не знаем, когда это закончится.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

