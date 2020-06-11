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11.06.2020 11:00
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ФСБ проводит обыск у недавно уволившегося проректора Аграрного университета. Дело в гектарах с отходами на землях вуза

В Петербурге идут обыски у бизнесменов и бывших руководителей Аграрного университета в Пушкине. Формально дело возбуждено по статье о подделке документов. Фактически изучается получение вузом лицензии на сбор и утилизацию отходов, которые коммерсанты свозили к КАД. Природоохранная прокуратура выявила экологический ущерб на сотни миллионов рублей.

По информации 47news, утром 11 июня оперативники ФСБ начали проведение серии обысков у недавно уволенных должностных лиц Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, а также в квартирах петербургских предпринимателей. По данным издания, побеспокоили уволившегося в марте этого года проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Алексея Люлина, а также ушедшего в мае начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева. Сотрудники зашли и к бизнесменам, имеющим отношение к петербургской компании «ПК Магистраль».

Как известно 47news, на данный момент уголовное дело возбуждено по части пятой статьи 327 УК — «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов». Заметим, что эта статья считается легкой, но ее возбуждение, похоже, является началом расследования по несанкционированному полигону отходов в Пушкинском районе города рядом с КАД (между Петербургским шоссе и трассой М-11). Известно, что участок является собственностью Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и занимает десятки гектаров. При прошлом руководстве вуза он использовался как место для приёма отходов IV класса опасности. Отходы свозились с лета 2019 года. Предположительно, вуз не получал дохода от коммерческого использования территории.

Заметим, что с начала 2020 года исполняет обязанности ректора Аграрного университета приехавший из профильного университета Ставрополья Виталий Морозов. По предварительным данным, информация о полигоне, где университет ранее фактически не контролировал ситуацию, поступила в правоохранительные органы после аудита нового руководителя.

Также 47news известно, что обстоятельствами занимается и природоохранная прокуратура Петербурга. Надзорное ведомство также имеет претензии по поводу рекультивирования этих земель. У издания есть подтвержденная информация, что ущерб оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Посидят на дорожку..устроили тут Левашово...на этих гектарах надо садить было например картошку и испытывать средства от колорадского жука..или испытывать средства от борщевика..или редиску и там лук выращивать нормальную а не то что продают..а они вообще не заморачиваться..свалку устроили и деньги по карманам...
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