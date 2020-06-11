ФСБ проводит обыск у недавно уволившегося проректора Аграрного университета. Дело в гектарах с отходами на землях вуза

В Петербурге идут обыски у бизнесменов и бывших руководителей Аграрного университета в Пушкине. Формально дело возбуждено по статье о подделке документов. Фактически изучается получение вузом лицензии на сбор и утилизацию отходов, которые коммерсанты свозили к КАД. Природоохранная прокуратура выявила экологический ущерб на сотни миллионов рублей.



По информации 47news, утром 11 июня оперативники ФСБ начали проведение серии обысков у недавно уволенных должностных лиц Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, а также в квартирах петербургских предпринимателей. По данным издания, побеспокоили уволившегося в марте этого года проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Алексея Люлина, а также ушедшего в мае начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева. Сотрудники зашли и к бизнесменам, имеющим отношение к петербургской компании «ПК Магистраль».

