По факту столкновения такси и «Феррари» в Петроградском районе Петербурга днем 7 июня, в котором погиб один из водителей, возбудили уголовное дело. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



Авария, напомним, произошла в 16:40 на пересечении Большого проспекта П.С. и Введенской улицы. Как сообщили в ведомстве, 65-летний водитель Volkswagen Polo при повороте налево не пропустил приближавшийся со встречного направления Ferrari Portofino. Момент столкновения попал на видео.