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08.06.2020 16:14
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Смертельная авария с Ferrari на Петроградской стороне переросла в уголовное дело

По факту столкновения такси и «Феррари» в Петроградском районе Петербурга днем 7 июня, в котором погиб один из водителей, возбудили уголовное дело. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария, напомним, произошла в 16:40 на пересечении Большого проспекта П.С. и Введенской улицы. Как сообщили в ведомстве, 65-летний водитель Volkswagen Polo при повороте налево не пропустил приближавшийся со встречного направления Ferrari Portofino. Момент столкновения попал на видео.

В результате водитель «Фольксвагена» скончался на месте, мужчина был пристегнут. Его 32-летняя пассажирка, по данным МВД, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Травмы получил и 42-летний водитель «Феррари», его тоже доставили в больницу.

По факту произошедшего ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (11)

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