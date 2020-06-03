Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 3 июня
В Боткина смертельный пожар, в Петербурге - всплеск числа заболевших и сразу 17 новых смертей за сутки. А в России - рост числа безработных, названа цифра в 10 млн человек. Главные события дня в трансляции за 3 июня.
Хорошие новости для тех, кто летает «Аэрофлотом». Авиакомпания отменяет сбор за переоформление приобретенных в период с 2 по 30 июня 2020 года билетов на перелеты по России. Дату путешествия можно будет сменить бесплатно.
Но с условием.Только при переоформлении полностью неиспользованного или частично использованного авиабилета при обращении не позднее, чем за два дня до вылета.
Но есть и хорошие новости. Пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель, заявила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Она же заявила, что туроператоры совместно с Ростуризмом планируют запустить более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны, чтобы сделать поездки россиян безопасными и равномерно распределить спрос.Среди малоизвестных направлений, которые следует продвигать, уже называли Русскую Балтику, Калининградскую область, Курортный район Петербурга, Башкирию и другие.
Безработица грозит даже программистам. ИТ-ассоциации предупредили премьера Михаила Мишустина о риске массового отъезда программистов из России - уехать могут 10-15 тысяч специалистов. Если отрасль не включат в список пострадавших от пандемии, ее ждут массовые задержки зарплат и вынужденное сокращение сотрудников.
Плохие новости главе правительства сообщили председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, пишет РБК.
Увольнения сотрудников в корпорации PMI - массовые. В частности, они коснулись промоутерской компании PMI show и агентства по продаже билетов Kassir.ru. Компания, входившая в число лучших работодателей России, переживает не лучшие времена: из-за запрета мероприятий не состоялись концерты звезд в БКЗ «Октябрьский», московском Crocus City Hall, Большом зале Филармонии и на других площадках страны.
Уже очевидно, что перенесут концерты Егора Крида и Ленни Кравица, которые должны были пройти в Петербурге в июне. Что происходит в компании и в концертной отрасли и вернутся ли деньги за билеты, «Фонтанка» спросила главу корпорации Евгения Финкельштейна - читайте интервью.
Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров оценил ситуацию на рынке труда во время коронавируса. По его расчётам, реальный уровень безработицы в несколько раз расходится с официальной статистикой. Он полагает, что безработных уже 10 млн человек и что в ближайшие месяцы проблемы с трудоустройством не решатся и к осени рабочие места потеряют ещё 10 миллионов сотрудников.
Минтруд же заявил, что официально безработными в России признаны всего 2,2 млн человек.
Утро в Петербурге началось с нового больничного пожара - теперь в больнице им. Боткина, в которой сейчас находятся 274 пациента, в том числе 51 лежачий, и 87 человек персонала.
Возгорание произошло в 05:50 утра на 2-м этаже 4-этажного корпуса, в боксе, где лежат пациенты с инфекционным гепатитом. Горели постельные принадлежности и обстановка на площади 5 квадратных метров. Пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление. Больница справилась с огнем своими силами.
Подробнее - здесь.
По смертям тоже заметный рост. Печальную статистику Петербурга за сутки пополнили 17 погибших от коронавируса. Общее число летальных исходов достигло 240.
Петербург по числу заболевших стремительно догоняют Свердловская и Нижегородская области.
Начнем с главного. В Петербурге подскочила заболеваемость коронавирусом. За сутки в городе 380 новых случаев, по России больше 8,5 тысяч.
Пока в Москве статистика ежедневного выявления падает, в Петербурга она немного подросла. Если вчера было 376, то на 3 июня их — 380. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13 336 человек. На карантине находятся 3917 человек. Из них 267 — в обсерваторе, 874 — на самоизоляции, 2776 — контактные.