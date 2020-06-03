Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 3 июня

Хорошие новости для тех, кто летает «Аэрофлотом». Авиакомпания отменяет сбор за переоформление приобретенных в период с 2 по 30 июня 2020 года билетов на перелеты по России. Дату путешествия можно будет сменить бесплатно.

Но с условием.Только при переоформлении полностью неиспользованного или частично использованного авиабилета при обращении не позднее, чем за два дня до вылета.