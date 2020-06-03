Тариф не важен. «Аэрофлот» отменил сбор за переоформление билетов, купленных на июнь для перелетов по России

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет сбор за переоформление приобретенных в период с 2 по 30 июня 2020 года билетов на перелеты по России. Сообщение об этом появилось на сайте перевозчика 3 июня.



Пассажиры, отмечают в «Аэрофлоте», смогут изменить даты путешествия без дополнительной платы вне зависимости от тарифа.



Однако внесение изменений без взимания платы возможно только при переоформлении полностью неиспользованного или частично использованного авиабилета при обращении не позднее, чем за два дня до вылета.

