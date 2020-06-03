Евгений Финкельштейн - глава корпорации PMI, которой россияне обязаны концертами мировых звезд, - уверен: с такими трудностями его бизнес никогда не сталкивался. Запрет культурных мероприятий без официального введения режима ЧС привел к гигантским сокращениям в отрасли. А власть ей не помогла, хотя бизнес просил денег только на зарплаты сотрудникам. Увольнения в компании уже начаты.

«Всю отрасль послали на три буквы». Глава PMI: если не заменить ваучерами проданные на концерты билеты, денег в итоге не вернет никто

Фото: vk.com/evguenypmi

Увольнения сотрудников в корпорации PMI - массовые. В частности, они коснулись промоутерской компании PMI show и агентства по продаже билетов Kassir.ru. Компания, входившая в число лучших работодателей России, переживает не лучшие времена: из-за запрета мероприятий не состоялись концерты звезд в БКЗ «Октябрьский», московском Crocus City Hall, Большом зале Филармонии и на других площадках страны. Уже очевидно, что перенесут концерты Егора Крида и Ленни Кравица, которые должны были пройти в Петербурге в июне. Что происходит в компании и в концертной отрасли, и вернутся ли деньги за билеты, - «Фонтанка» спросила главу корпорации Евгения Финкельштейна.



- Нам стало известно о массовых увольнениях в ваших компаниях. Скажите, это были именно сокращения или состоялся разговор, после которого большинство сотрудников сами приняли решение уходить? Означают ли эти увольнения, что вы не ждете восстановления отрасли до осени?

- Безусловно, был разговор с сотрудниками, все люди понимают ситуацию. Вообще мы ожидали помощи от государства, потому что первыми, кто пострадал, - до отельеров, до туризма, - были промоутерские компании, билетные операторы. И мы ожидали от правительства помощи, писали обращения. Директор Kassir.ru даже был на встрече с президентом. Нас все выслушали, но никто отрасли не помог. Вы спрашиваете, восстановится ли отрасль «до осени», - но я даже не верю, что осенью что-то произойдет. Как минимум, только в следующем году начнет восстанавливаться. И то, после такого удара это займет три-четыре года. Дело в том, что количество уволенных - очень велико. Я не знаю ни одного бизнесмена и ни одной компании, которой бы государство помогло. И дать в долг 1 МРОТ беспроцентный — это не помощь со стороны государства. Знаете, когда сотрудники получают больше 100 тысяч, а у меня работает огромный офис… Только в «Кассире» сотрудников было 650 человек по всем регионам, и их численность сократили вдвое.



- И такая ситуация - по всем подразделениям PMI?

- Такая ситуация вообще по всем компаниям, не только по моей. Просто мы, как более заметные, наверное, на виду. Во всяком случае, расходы свои мы сокращаем (а зарплаты — это расходы). И я знаю, что в компании Ticketland тоже уволены почти все сотрудники. Долго ждали помощи от государства, но были вынуждены пойти на эти меры, чтобы сохранить компании. Да, потом придется людей опять набирать на работу, но сейчас увольнять — единственный путь. Понимаете, мы же, бизнес, не просили помочь нам как бизнесу. Мы просили помочь людям.

- Как долго вы ждали помощи? С какого времени вы сократили этих людей?

- Все началось еще в марте. Мы же занимались огромным количеством мероприятий. И вот в марте в Петербурге губернатор объявил о запрете проведения событий более чем на тысячу зрителей. В Москве еще поначалу речь шла о пяти тысячах. И второе: так как не был введен режим чрезвычайной ситуации, мы даже не можем получить страховки. Так что нам не то, что не помогли — убили, всё, что можно, словно целенаправленно. Государственным театрам помогли, отельерам помогли, туристической отрасли чуть-чуть хотя бы помогли, а этот бизнес просто бросили.



- Я ваши доводы понимаю, как и то, что это не исключительно ваша проблема. Но давайте конкретизируем: когда у вас произошло сокращение и каков его объем?

- Объем его существенный, практически на 50-60%.

- Это сколько человек?

- У меня же много компаний, я честно не знаю. Я смотрю только большие компании. В «Планете Плюс» (промоутерская компания — прим.ред.) сократили около 20 человек. А вообще по корпорации у нас сокращение прошло везде — по Прибалтике, по Беларуси, по России. В «Кассире» минимум на 50% все сокращены. И это только начало.

- То есть это сотни человек.

- Это сотни человек.

- И когда это произошло? С марта, апреля, мая, июня?

- Это произошло сейчас, после того, как все вышли и начали работать. Это сейчас происходит, в данный момент.

- То есть с июня.

- Да. Людям платить нечем. И это единственный способ, чтобы и людей не обманывать, и себя не обманывать. И чтобы люди могли попробовать себя хотя бы где-то найти, какое-то место хотя бы на летнее время. Сейчас вся отрасль обратилась в правительство за помощью. И всю отрасль послали на три буквы. А билеты же вообще никакие не покупают.



- Я видела, что ведутся продажи билетов на онлайн-мероприятия.

- На онлайн-мероприятия - это смешные цифры. Это делают, чтобы увеличить свой трафик.

- Вы выплатили людям средства в связи с сокращением, или люди уходили по собственному желанию?

- Конечно, всем были выплачены средства, как по-другому может быть? Кому-то три оклада, кому-то один, кому-то два. Мы продаем все, что можно, находим деньги и сокращаем людей. И люди всё понимают, в основной своей массе. Потому что продажи упали практически на 100%, всё стоит. И это еще до объявления президентом почему-то выходных. Во всем мире это режим ЧС, везде платят деньги людям, - а у нас это выходные.

- Можно ли сказать, что это самый тяжелый эпизод за историю вашего бизнеса, который вы ведете много лет? Было ли что-то сравнимое?

- Нет, конечно, ничего подобного не было даже близко. Но и такого большого количества людей не было, не было таких технологий, которые сегодня используются. Мы сейчас ведем переговоры с правительством, чтобы хотя бы билеты не возвращать, чтобы они были действительными или могли быть заменены на ваучеры. Тоже не можем добиться. Если сейчас и это не примут, то я могу сказать: никто в итоге деньги не получит, обанкротятся все структуры, все компании.



- А есть какая-то дата встречи с представителями власти на федеральном уровне?

- Нету. Я знаю, что в Москве ведутся переговоры с московским правительством. Но то, что бизнесу дали отсрочку по налогам, - не мера. Мы и так ничего не заплатим, у нас всё стоит. А то, что людям по МРОТу, по 12 тысяч дают, - это смешно, когда сотрудники зарабатывают 150-200 тысяч, у кого-то зарплаты 300-400 тысяч. Какие 12 тысяч рублей? Мы же не учителям платим зарплату.

Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

