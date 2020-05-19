Кому по 42, кому — по 1,3. Во сколько маски обходятся петербургским госучреждениям

Цена, по которой госучреждения этой весной закупали маски, местами различалась в разы и даже десятки раз. «Фонтанка» выяснила, кто и как сэкономил на средствах индивидуальной защиты.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

То, что весной цены на маски будут в буквальном смысле слова скакать, было вполне предсказуемо. Розничные аптеки взвинтили их до 50 рублей уже в конце марта, а сейчас в городе их можно найти и по 30 рублей за штуку. Но и на сайте госзакупок их стоимость за два месяца успела сначала вырасти в 10 раз, а к маю, когда маски появились в аптеках и розничных магазинах, хоть и по весьма высоким ценам, — упасть примерно на треть. Несмотря на то что масочный режим начался в Петербурге только 12 мая, сотрудников госпредприятий «Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» обязали носить маски еще в середине марта. В Смольном масочный дресс-код ввели в конце апреля.



Поначалу госпредприятия пробовали получить маски по низким ценам. 18 марта это попытался сделать метрополитен, разместив предложение о закупке 140 тысяч масок по цене 3,75 рубля за штуку. Но, судя по данным сайта госзакупок, состояние аукциона так и осталось на стадии «Протокол рассмотрения и подведения итогов». К метрополитену присоединился «Горэлектротранс» — 27 марта он попробовал найти поставщика 100 тысяч масок по 4,85 рубля среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Но в середине апреля электронный аукцион признали несостоявшимся — компания не получила ни одной заявки на участие. По этой же причине без 217 тысяч масок по 6,42 рубля остался петербургский МФЦ.

В итоге цены, по которым в апреле — мае маски закупали крупные предприятия, местами различались в разы. Например, в конце апреля метрополитен разместил 4 контракта на закупку 370 тысяч масок, по которым цена за одну штуку составляла 34–35 рублей, в независимости от суммы договора. А 12 мая метрополитен выделил еще 5 млн рублей на закупку 215 460 масок уже по 23,2 рубля.



ГУП «ТЭК» нашло поставщика 50 тысяч по масок по цене 20 рублей за штуку. Им оказалась индивидуальный предприниматель Соболева Юлия Георгиевна из Ивановской области. А ГУП «Водоканал» заказал у ООО «Эффективная система здравоохранения» партию в 25 тысяч масок по 35 рублей. Последние два контракта, как и многие другие, заключались в виде закупки у единственного поставщика — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 18 марта официально дала добро на время пандемии.

Назвать самые расточительные городские учреждения довольно сложно. Относительно дорогие маски фигурируют в одной из закупок все того же ГУП «ТЭК» — 42 рубля за штуку. Контрагентом оказалось ООО «Альппрофсервис», которое до этого уже поставляло предприятию спецодежду. Однако стоит учитывать, что договор заключили 20 марта, когда масок не было почти нигде.

Зато легко находятся те, кому удалось сэкономить бюджетные средства. Одной из самых бережливых оказалась администрация губернатора Петербурга. 20 апреля ей достались 2 тысячи масок всего по 9 рублей. Для сравнения — по данным УФАС, сегодня цены на них в розничных магазинах варьируются в пределах от 29,9 до 50 рублей.



Контрагентом администрации логично оказалось принадлежащее городу ОАО «Фармбаза». Позже ее в качестве поставщика ретейлеру «Первая полоса» рекомендовал Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Весной эта организация поставила госучреждениям респираторы, халаты, маски и другие средства индивидуальной защиты на 37,5 млн рублей. Интересно, что основными ее клиентами были городские больницы — им от «Фармбазы» доставались маски по 36,4 рубля за штуку. Даже в тот же день, когда был заключен весьма выгодный для заказчика договор с администрацией губернатора.

Директор компании Любовь Полякова попыталась объяснить «Фонтанке» разницу. «Разный товар, разные маски. Маски есть вообще какие угодно. Есть же старые, у нас до пандемии вообще 90 копеек стоили маски. Январь месяц, красная цена — рубль. И сейчас ведь рубль есть. И сейчас цены разные на рынке», — сказала она и отказалась от дальнейших комментариев, отметив только, что ее компания является оптовой структурой, которая делает самую низкую наценку на товар.



Если искать закономерность, то можно заметить: средства индивидуальной защиты по 36,4 рубля отправлялись тем, кто указывали точную страну происхождения масок — как правило, Китай. Администрация губернатора этого не указала. Еще одному заказчику — СПб ГБУЗ «Городское патологоанатомическое бюро» — повезло даже больше: оно отметило, что нуждается именно в российских масках, и получило от «Фармбазы» щедрую партию в 5 тысяч штук по невероятно низкой цене — 1 рубль 30 копеек.

Но даже эту цену низкой можно назвать лишь относительно. Ведь те, кто не первый год поставляет госучреждениям расходные материалы, до этого в редких случаях поднимали ценник на маски до 2–3 рублей. Например, индивидуальный предприниматель Алексей Владимирович Ефанов. Работает с госзаказами уже больше 7 лет, специализируется на расходных материалах. Вплоть до января 2020-го в большинстве его контрактов фигурировали копеечные цены в буквальном смысле слова. Но потом они выросли почти до 30 рублей. Среди заказчиков оказалась СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского района», которая в мае заказала у Ефанова 2 тысячи масок.



Контракт, по которому поставщиком стал именно Ефанов, был особым — только для субъектов малого и среднего предпринимательства. По странному совпадению Ефанов — владелец и гендиректор ООО «Казанская фабрика "Спецмедзащита"» (группа компаний «Бахилы.рф»), выручка которой в 2018 году составила 166 млн рублей. Фабрика эта расположена в Великом Новгороде, шьет 200 тысяч масок в сутки https://gazetanovgorod.ru/novosti/21543-novgorodskoe-predpriyatie-delaet-200-tysyach-masok-v-sutki.html. В апреле завод посещал глава региона и выразил надежду, что предприятие сможет получить господдержку. В этом году у фабрики уже 30 закупок на общую сумму почти в 14 млн рублей: маски с нее ушли, например, в Генпрокуратуру, Следственный комитет и органы МВД. Каждая — по 5 рублей. Какие маски в петербургские учреждения по 30 рублей поставлял гендиректор фабрики Ефанов, доподлинно неизвестно.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»