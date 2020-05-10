Шьем тысячи, хватит на всех. К масочному режиму средства защиты стали шить даже шоколадные фабрики

Фото: Екатерина Аболмасова/Коммерсантъ

К обязательному масочному режиму, который c 12 мая вводится в Петербурге, активно готовятся производители спецодежды, создатели аксессуаров и вышивальщицы. Предприятия уже выпускают тысячи масок в день, а в числе тех, кто перешел на новый товар первой необходимости, оказалась даже шоколадная фабрика.

О том, что петербуржцам пора в срочном порядке озадачиться приобретением масок и перчаток, стало понятно из заявления вице-губернатора Евгения Елина. 7 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» он сообщил, что необходимость пользоваться средствами индивидуальной защиты в скором времени будет носить не рекомендательный, а обязательный характер.



Карта «Покупай у своих» собрала десятки организаций, которые с начала весны успели наладить производство масок. Среди них — крупные предприятия, где работают полсотни сотрудников, совсем небольшие локальные мастерские и даже те, кто никогда не имел дело с текстилем. Пока одни выпускают большие объемы доступных масок из хлопка, другие создают их льняные аналоги с эксклюзивным дизайном.

Перестроиться под новые потребности горожан было непросто даже швейным предприятиям. Например, компания PiterProf шила маски еще задолго до начала пандемии, хотя специализировалась на производстве спецодежды для поваров — многоразовые маски различного дизайна были представлены в ассортименте интернет-магазина в разделе «аксессуары». После объявления нерабочих дней предприятие приостановилось на неделю.

«Потом выяснилось, что маски востребованы, и мы стали разрабатывать для них новый дизайн. Чтобы, как в Китае, вылетало по маске в минуту, всех наших сотрудников, которые привыкли шить скрупулезно, пришлось заставлять быстро производить дешевый продукт», — признается гендиректор компании Александр Плющев. Теперь 50 сотрудников предприятия ежедневно шьют по 5 тысяч масок. В качестве материала используют как хлопок, так и ткань, из которой до этого делали профессиональные поварские куртки. Для создания более эластичных масок за основу берут ткань из хлопка, полиэстера и эластана.



С проблемой перехода на новые принципы работы столкнулись и в компании «СТЭМ» — это небольшое предприятие занималось не производством одежды, а вышивкой по готовым материалам. «Мы привыкли вышивать бисером, использовать красивые ленты, где-то добавлять золото», — перечисляет руководитель и владелец фирмы Татьяна Соколовская.

Если в начале пандемии компания шила только обычные хлопковые маски, то теперь в ее ассортименте появились и варианты с дизайном. «Стало понятно, что люди устали сидеть дома. Наши постоянные клиенты стали спрашивать: нельзя ли хотя бы вот тут добавить бабочку?» — поясняет Соколовская. Такие маски делают из льна, каждую дополняют кармашком для фильтра, в который для надежности можно положить ткань для защиты.

Небольшая швейная компания Leya.me переориентацию на маски начала с производства индивидуальных средств защиты для детей от 5 лет — дело в том, что до пандемии они в основном шили детскую одежду. На маски из хлопка наносили принты с рисунками, делали разные вариации: двухслойные и трехслойные маски, с карманами для фильтра и без. Но в скором времени запрос на товар первой необходимости появился и у родителей, а потом к ним пришли крупные корпоративные клиенты с заказами на большие партии масок со своими логотипами. Теперь в Leya.me шьют до 500 масок в день.



Выпуск индивидуальных средств защиты наладили и в компании «Мамасвет», которая до пандемии занималась только производством световозвращателей — бликеров, браслетов, сигнальных жилетов, а также одежды со световозвращающими принтами. Теперь на предприятии шьют до тысячи масок в день.

Самый уникальный пример — компания ShokoLogo, которая переориентировалась на текстиль с выпуска сладостей. О том, что на сувенирный шоколад еще долго не будет спроса, владелец и гендиректор компании Андрей Шарков догадался еще в марте. «Начал смотреть, какие товары первой необходимости можно делать на моем производстве. И понял, что наше упаковочное оборудование подходит для изготовления масок. Приобрел дополнительную технику на собственные средства и стал по всему городу скупать неопрен», — вспоминает Шарков.

По его словам, маски из неопрена довольно надежные. Если плотность хлопковых тканей обычно не превышает 100–150 г на кв. метр, то у неопрена она достигает 320–360 г. Средства индивидуальной защиты из такого материала были популярны в Южной Корее, — объясняет Шарков. «Мы попросили врачей протестировать первую партию наших масок. А потом к нам встали очереди из сотрудников медучреждений, у которых тогда остро стояла проблема с нехваткой масок — им мы отдавали их по себестоимости. Первую неделю работали чуть ли не круглосуточно», — рассказывает он. Хотя шоколад теперь льется на фабрике только раз в неделю, сотрудники успевают сшить по три тысячи масок за сутки.



«Фонтанка» уже подсчитывала, во сколько среднему петербуржцу обойдется ношение одноразовых масок. Учитывая то, что их рекомендуют для максимальной надежности менять каждые 2 часа, на 10 часов потребуется 5 масок, а на две недели — 70. Если покупать не готовые маски, а делать их самостоятельно из одноразовых салфеток в рулонах, по самым скромным подсчетам, две недели масочного режима обойдутся петербуржцу в 182 рубля. Если каждый раз сворачивать салфетки в два слоя, выйдет 364 рубля. А если покупать готовые, по стоимости от 30 рублей за штуку, за 14 дней за них придется отдать больше 2 тысяч. Цена многоразовых масок тоже различна, но на петербургских предприятиях их можно купить и за 79 рублей. Выходит, что приобрести 5 таких масок на две недели можно за 395 рублей.

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