Несмотря на почти тотальный запрет на пересечение границы из-за пандемии, жизнь не стоит на месте, и ежедневно делают посадку в аэропортах России и покидают ее пределы не один десяток самолетов бизнес-авиации. На них летают те, кто может выложить 30-50 тысяч евро за рейс.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

Только за полдня наблюдений за воздушным пространством нашей родины в сервисе Flightradar24 позволил корреспонденту «Фонтанки» насчитать как минимум десять международных частных рейсов.

Рига, Женева, Лондон, Вена, Будапешт, Осло, Кёльн, Базель, снова Лондон, Минск, Санкт-Галлен, - география полетов 8 мая позволяла на секунду позабыть про закрытые границы, отмененные рейсы, пустые аэропорты и разорившиеся турфирмы. И речь здесь лишь о частной авиации. Грузовые полеты и официальные «вывозные» рейсы — стоят отдельно. Их легко отличить по строго документированным и заранее объявленным маршрутам следования, публично доступным бортовым номерам самолетов и открытой истории их прежних полетов.



С бизнес-джетами все иначе. Сервис Flightradar24, ориентируясь на установленный в самолете радиомаяк, позволяет увидеть лишь траекторию полета, выполняемого прямо сейчас, - откуда самолет вылетел и где он сейчас. Видны его скорость, высота и курс, но куда именно он направляется, можно узнать только когда он начнет снижаться. Поскольку никакого расписания вылетов-прилетов частных самолетов в аэропортах в открытом доступе нет, чтобы проследить за ними, нужно весь день терпеливо отслеживать траекторию нескольких сотен кружащих сейчас над Европой лайнеров.

Подавляющее большинство джетов, следующих в Россию и за границу, концентрируется в Москве. Это только для регулярных рейсов единственными воротами в страну является Шереметьево. Частная авиация предпочитает Внуково. В Петербург за все время наблюдений 8 мая прилетел лишь один самолет — прямиком из Лондона.

«Фонтанка» уже изучала, кто именно и на каких условиях возит бизнес-пассажиров в разгар коронавируса за границу. Однако тогда речь не шла о полном запрете на выезд за границу для граждан России, который действует сейчас.



Кто именно был пассажиром рейса Лондон-Петербург 8 мая, узнать никак нельзя — коммерческая тайна, объясняют в компаниях, обслуживающих такие самолеты. «Одним из главных приоритетов компании является конфиденциальность. В связи с этим, мы не раскрываем информацию о числе рейсов, пассажиропотоке, а также географии полетов наших клиентов. Просим отнестись с пониманием» - говорят представители одного из двух операторов бизнес-терминалов Петербурга.

В ООО «Воздушные ворота северной столицы» (оператор основного терминала в Пулково) «Фонтанке» рассказали, что за апрель здесь село и взлетело 97 самолетов бизнес-авиации. Однако, сколько из них выполняли международные рейсы, в компании не стали говорить. В моменту публикации статьи без ответов остались соответствующие запросы редакции в ФГУП «Корпорация по ОРВД», которая обеспечивает работу авиадиспетчеров, которые отлично знают, сколько рейсов из-за границы было сделано за время коронавируса. В погрануправлении ФСБ, которое, казалось бы, должно точно знать, кто, куда и когда летал из и в Пулково, открестились от вопросов: «Мы только оформляем пассажиров и экипажи», - предложив обратиться за разъяснениями к гражданским ведомствам. Круг замкнулся.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24 Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24 Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24 Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24 Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24 Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

В «А-групп» подчеркивают, что все международные рейсы, принятые за последнее время в их петербургском терминале, «обеспечивали возврат граждан в страны их проживания». То есть, к нам летели застрявшие за границей россияне, а туда — также застрявшие в России иностранцы. Речь идет, видимо, лишь о тех, кто не сумел попасть на официальные «вывозные» рейсы «Аэрофлота».

Проверить это, разумеется, невозможно, так что придется поверить на слово. Да и кому из россиян могло бы сейчас прийти в голову лететь в охваченную коронавирусом Европу? Ведь туда сейчас пускают только тех, у кого есть паспорта стран назначения или, как в случае со Швейцарией — вид на жительство.

При этом не стоит сомневаться и в том, что прилетающие в Пулково авиапассажиры подвергаются тщательно медицинской проверке. «Сотрудники Роспотребнадзора и врачи проводят контроль состояния здоровья всех пассажиров; при помощи дистанционного тепловизора измеряется температура; проводится анкетирование с последующей выдачей постановления о необходимости соблюдения режима самоизоляции или обсервации», - уверяют в «А-Групп».



Важно отметить и то, что заграничные путешествия сейчас, как уже отмечала спикер российского МИД Мария Захарова — это удел самых ответственных граждан, как минимум не страдающих от недостатка свободных средств и не обремененных долгами и кредитами. По словам владельца французской фирмы «Кофранс», в прошлом известного петербургского предпринимателя Виталия Архангельского, минимальная стоимость такой поездки — 4,5 тыс. евро. Причем, пассажирами зачастую оказываются самые простые люди, в том числе, студенты и пенсионеры или, например, мамы, поехавшие в это непростое время рожать за границу.

Однако эта сумма именно минимальна, она рассчитана на то, что все 8-12 мест в бизнес-джете будут оплачены. Отсюда следует, что тем, кто планирует сейчас привычные для себя заграничные поездки, следует приготовить 35-50 тыс. евро для оплаты полета. Удастся ли потом компенсировать их, продав билеты попутчикам, - вопрос открытый и, возможно, не такой уж важный для сегодняшних немногочисленных, но ответственных путешественников.

