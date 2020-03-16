«В Париж по делу, срочно!» Как покорить Европу, не привлекая внимания санитаров

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Вариантов, как добраться до Европы, остается все меньше. Хорошо, если добраться до нужной точки удастся на перекладных, с двумя-тремя пересадками. Однако если надобность у вас настолько сильна, что вы можете измерить ее десятках тысяч евро, то в желающих решить вашу проблему недостатка не будет.

В первой же компании, предоставляющей бизнес-джеты в аренду, «Фонтанке» сообщили, что вылететь завтра, 17 марта, например, в Швейцарию из Петербурга можно. Нас интересовало место для одного пассажира, которому уже завтра нужно быть в Цюрихе. На перелет он потратит 3 часа. В компании «Инсат-аэро» сообщили, что завтрашний вылет в Цюрих из Петербурга на частном самолете обойдется в 25–30 тыс. евро. Фирма зарегистрирована в Москве. Ее выручка в 2018 году составила 129 млн рублей. Предлагаемые вниманию клиентов самолеты — от маленькой Cessna Citation Mustang до Airbus A318, переделанного для перевозки всего 18 VIP-пассажиров.



В Петербурге компаний, предоставляющих такие услуги, зарегистрировано крайне мало, но это и не так важно, работают они по всей России и самолет подадут, куда надо. Наиболее крупная из петербургских компаний — ООО «Авиакомпания «Северо-Запад», дочерняя фирма московского ЗАО «Истюнион», выручка которого в 2018 году составила 1 млрд рублей.

«Клиент, которому по карману бизнес-джет, всегда прав, — объясняют в одной из компаний корреспонденту, представившемуся потенциальным путешественником. — Он диктует свои предпочтения». Менеджер московской фирмы «ЛТ Сервис» сориентировал потенциального клиента, желающего в одиночку «прямо завтра после работы» полететь в Цюрих: от 15 тысяч евро. У компании на сайте значится один собственный самолет: 11-местный CHALLENGER 850. Для вылета на таких же условиях в «Истюнионе» предложили «Фонтанке» три варианта на выбор: наиболее экономичный стоил также 15 тыс. евро, самый дорогой — 19 тыс. евро. В фирме также отметили, что сейчас вырос спрос на частные вылеты, наоборот, из Европы в Россию. А от нас чаще летают не туда, а на курорты в отдаленные уголки планеты.



Так что огромным спросом операторы бизнес-джетов похвастаться не могут даже сейчас. Однако петербуржцы в Швейцарию на них сейчас летают и возвращаются — «Фонтанка» их знает. Никаких особо строгих карантинных мер к «возвращенцам» пока не применяют. «Всем было все равно. Ничего не спрашивали и не делали. Встретило человек 10 в масках только на самой полосе, а дальше все ок», — делится «человек из бизнес-джета».

Тем не менее по телеграм-каналам ходят слухи о том, что вернувшиеся после празднования 8 Марта в Швейцарии россияне якобы были подвергнуты строжайшей проверке и где само-, а где и принудительной изоляции. В соцсетях называются фамилия Манасир, Чигиринский и Мазепин. Правда это или нет — не так уж важно. Главное, что речь всегда идет о тех, кто прилетал в страну именно через московский Внуково — основной хаб для бизнес-джетов. На прошлой неделе как о курьезах говорилось о принудительной самоизоляции депутатов и сенаторов. Теперь уже, видимо, не до шуток: на добровольный карантин после поездок по Европе отправился глава Сбербанка Герман Греф.



Так что вопрос, получается, не столько в том, чтобы улететь, сколько в том, чтобы без особых потерь для работоспособности вернуться.

Частные самолеты у нас в Петербурге принимают в основном терминале Пулково — через специальный бизнес-зал. Условия пропуска пассажиров там мало отличаются от общих: те же таможенники и пограничники. А теперь еще и санитарные службы. Кроме того, в городе есть еще два терминала, которые принимают бизнес-джеты, аэропорт Пулково не имеет к ним никакого отношения.

Первый терминал находится в старом историческом здании аэропорта Пулково-2 (с колоннами). Он принадлежит компании «Авиа групп Норд», которая на 99% находится в собственности компании «А-групп». Оператором второго терминала — «Центра Бизнес Авиации», который условно называют «Пулково-3», — является фирма «ДжетПорт СПб». Те, кто летал через них, говорят, что условия прохождения контроля там попроще, чем в Пулково, хотя все формальности, положенные по закону, конечно, соблюдаются.

«К самолету подают автобус, быстро довозят до этого терминальчика, где такие же, как и везде, пограничники быстро ставят тебе штамп в паспорт — и все», — вспоминает недавнюю поездку собеседник «Фонтанки». В теории, существует услуга, чтобы погранконтроль был пройден прямо в самолете. Тогда из него можно сразу садиться в машину и ехать домой. Однако отыскать тех, кто бы проходил границу именно так, «Фонтанке» не удалось. Возможно, это лишь городская легенда.

