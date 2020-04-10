Живые деньги. Почему за вывозные рейсы платят даже те, кто верен российским авиаперевозчикам

В Петербург прибывают очередные вывозные рейсы «Аэрофлота» с туристами из Пхукета и Ларнаки. На этот раз составление списков и посадка прошла спокойнее, чем 7 апреля в Бангкоке. Но не обошлось без неприятных открытий.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Вопреки официальной информации, что обладателей обратных билетов российских перевозчиков посадят на борт бесплатно, многим все равно пришлось платить за возвращение домой. Оказалось, что авиакомпании перестали возвращать за неиспользованные билеты живые деньги. Оба рейса следуют до московского аэропорта Шереметьево с «остановкой» в Пулково, где высадят часть пассажиров - 100 из Пхукета и 39 из Ларнаки. Минкомсвязь РФ заранее проинформировала о том, как будет организована перевозка: списки формируются в порядке живой очереди из тех, кто заполнил анкеты на портале «Госуслуги», рейсы предназначены только для жителей Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области. Это было сделано для того, чтобы не загружать обсерваторы приезжими из других регионов. Прибывших просто развезут по домам, где они и должны будут отбывать положенные им 14 дней карантина.

На этапе формирования списков возникли сложности у тех, кто живет и работает в двух столицах, не имея прописки, и у пар, в которых у одного прописка есть, а у другого – нет. Людям пришлось срочно искать дополнительные документальные подтверждения прав на четыре стены для самоизоляции. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Минкомсвязи РФ, в качестве доказательства, что у человека есть жилье, где он будет проходить обязательный 14-дневный карантин, принимали прописку или договор аренды. «В форме на Госуслугах указывается два адреса: адрес регистрации и адрес фактического проживания. И ориентироваться при регистрации на рейс будут на адрес фактического проживания. На рейсе есть люди, которые фактически живут в Петербурге, но прописаны на Дальнем Востоке. В качестве доказательства проживания в Петербурге они прислали договор аренды жилья и справку с места работы». Также Минкомсвязь сразу обозначила стоимость перелета на рейсе № AFL2073 Ларнака – Санкт – Петербург- Москва: для взрослого около 200 евро, дети до 12 лет – около 170, малыши до двух лет на руках у родителей – по 12 евро. Все – в соответствии с «принципом платности перелета», обозначенным Росавиацией по итогам совещания 7 апреля. Пассажиров, у которых есть неиспользованный билет российского перевозчика, обещали принять на борт бесплатно. «Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты», - сообщила Росавиация.

На деле все оказалось несколько сложнее.

Несмотря на то, что рейс из Ларнаки задержали на полтора часа, пассажиры, с которым общался корреспондент «Фонтанки», в целом отметили хорошую организацию со стороны местного консульства и Минкомсвязи. Так, петербурженки Татьяна Уланова 68 лет и Ирина Косогова 69 лет без проблем перебронировали билеты «Аэрофлота», купленные на 1 мая. За багаж доплачивать не пришлось, так как он был включен в майские билеты. Иначе пришлось бы дополнительно выложить по 50 евро за чемоданы. На регистрации даже раздавали бесплатные бутылки с водой. Но не всем пассажирам с билетами российских авиакомпаний удалось попасть на рейс, как было обещано, бесплатно. Лидия (61 год) и Михаил (62 года) приехали в аэропорт Ларнаки с неиспользованными билетами авиакомпании S7 до Москвы. «У них кнопочный телефон и нет интернета, - рассказала «Фонтанке» дочь пассажиров Леся, которая ждет их в России. - «Аэрофлот» содрал с моих родителей по 200 евро, несмотря на повсеместные обещания бесплатности. Папа пишет, что даже посол не смог повлиять. Билеты были на 1 апреля, родители их не сдавали и не аннулировали».



Об аналогичной ситуации рассказала москвичка Лия Черненко. «У нас тоже были неаннулированные билеты на «Уральские авиалинии», в посольстве утверждали, что по ним можно будет проехать, а в итоге пришлось платить, - рассказала женщина. - Мы возвращаемся в Москву, билеты «Уральские авиалинии» были на 27 марта. Это был последний регулярный рейс из Ларнаки. 25 марта за 20 минут до вылета, назначенного на этот день, нам пришло сообщение, что наш вылет с 27 марта перенесен на 25-е. За 20 минут мы никак не могли оказаться в аэропорту. Рейс отменили. Я не стала аннулировать билет «Уральских авиалиний», потому что мне сообщили, что им можно будет воспользоваться потом. Вчера, 9 апреля, я так и не смогла дозвониться до «Уральских авиалиний», ждала на линии больше 30 минут. А сегодня мы платили за рейс еще раз. У нас и на самолет «Аэрофлота» были билеты на 20 марта. Но деньги «Аэрофлот» нам так и не вернул. И не согласился эти деньги, которые у него до сих пор висят, сегодня при вылете из Ларнаки засчитать. Да, мы подали заявление на возврат, но «Аэрофлот» еще даже не подтвердил это».

Другой пассажирке, Нине Никифоровой 57 лет, пришлось оплатить вывозной рейс, имея билет авиакомпании «Победа» на 8 апреля. «Практически никому не дают улететь по имевшимся билетам, причем представитель консульства, когда ему показали ссылку на сайт «Госуслуг», сказал: «Вы здесь видите представителя «Госуслуг»? Его здесь нет, и поэтому никто за эти слова ответить не может». – рассказала «Фонтанке» родственница Никифоровой, Елена, которая провожала женщину в аэропорту. - Сначала представитель «Аэрофлота» говорил, что они не могут проверить, что билет не был аннулирован по желанию пассажира, а потом - что у «Аэрофлота» нет договора с «Победой» о вывозе их пассажиров. И это при том, что «Победа» - дочка «Аэрофлота». Толком ничего не объясняли, просто платите, и все». Елена попыталась получить от представителя авиакомпании официальное письмо, которое впоследствии можно было бы использовать как доказательство того, что пассажирке с билетом российской авиакомпании все равно пришлось оплатить перелет. Но такую бумагу ей предоставить отказались.

Петербурженка Анастасия возвращалась домой с молодым человеком. У обоих были билеты авиакомпании S7 из Ларнаки, но им тоже пришлось оплатить перелет. «Представитель «Аэрофлота» сказал, что не знает, может, этот билет аннулирован или ещё что, - рассказала Анастасия. - У нас были деньги, но факт оказался неприятным, везде же была информация, что можно будет обменять билеты другой российской авиакомпании». Несколько человек в аэропорту Ларнаки все-таки сумели обменять свои билеты авиакомпании S7, в частности, на 3 мая – но только после звонка оператору S7 и он-лайн переоформления билета на «Аэрофлот».

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент опубликования статьи ответа не получила.

Пассажиры, видимо, просто были не в курсе, что российские авиакомпании уже оформили им возвраты по неиспользованным билетам. Правда, не живыми деньгами, а бонусами или милями в личном кабинете – которыми потом, после открытия границ в прекрасном будущем без коронавируса, можно будет расплатиться за новые полеты этими же авиакомпаниями. При условии, что они к тому времени не обанкротятся.