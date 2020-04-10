Живые деньги. Почему за вывозные рейсы платят даже те, кто верен российским авиаперевозчикам
В Петербург прибывают очередные вывозные рейсы «Аэрофлота» с туристами из Пхукета и Ларнаки. На этот раз составление списков и посадка прошла спокойнее, чем 7 апреля в Бангкоке. Но не обошлось без неприятных открытий.
Вопреки официальной информации, что обладателей обратных билетов российских перевозчиков посадят на борт бесплатно, многим все равно пришлось платить за возвращение домой. Оказалось, что авиакомпании перестали возвращать за неиспользованные билеты живые деньги.
Оба рейса следуют до московского аэропорта Шереметьево с «остановкой» в Пулково, где высадят часть пассажиров - 100 из Пхукета и 39 из Ларнаки. Минкомсвязь РФ заранее проинформировала о том, как будет организована перевозка: списки формируются в порядке живой очереди из тех, кто заполнил анкеты на портале «Госуслуги», рейсы предназначены только для жителей Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области. Это было сделано для того, чтобы не загружать обсерваторы приезжими из других регионов. Прибывших просто развезут по домам, где они и должны будут отбывать положенные им 14 дней карантина.
На этапе формирования списков возникли сложности у тех, кто живет и работает в двух столицах, не имея прописки, и у пар, в которых у одного прописка есть, а у другого – нет. Людям пришлось срочно искать дополнительные документальные подтверждения прав на четыре стены для самоизоляции.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Минкомсвязи РФ, в качестве доказательства, что у человека есть жилье, где он будет проходить обязательный 14-дневный карантин, принимали прописку или договор аренды. «В форме на Госуслугах указывается два адреса: адрес регистрации и адрес фактического проживания. И ориентироваться при регистрации на рейс будут на адрес фактического проживания. На рейсе есть люди, которые фактически живут в Петербурге, но прописаны на Дальнем Востоке. В качестве доказательства проживания в Петербурге они прислали договор аренды жилья и справку с места работы».
Также Минкомсвязь сразу обозначила стоимость перелета на рейсе № AFL2073 Ларнака – Санкт – Петербург- Москва: для взрослого около 200 евро, дети до 12 лет – около 170, малыши до двух лет на руках у родителей – по 12 евро. Все – в соответствии с «принципом платности перелета», обозначенным Росавиацией по итогам совещания 7 апреля. Пассажиров, у которых есть неиспользованный билет российского перевозчика, обещали принять на борт бесплатно. «Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты», - сообщила Росавиация.
На деле все оказалось несколько сложнее.
Несмотря на то, что рейс из Ларнаки задержали на полтора часа, пассажиры, с которым общался корреспондент «Фонтанки», в целом отметили хорошую организацию со стороны местного консульства и Минкомсвязи. Так, петербурженки Татьяна Уланова 68 лет и Ирина Косогова 69 лет без проблем перебронировали билеты «Аэрофлота», купленные на 1 мая. За багаж доплачивать не пришлось, так как он был включен в майские билеты. Иначе пришлось бы дополнительно выложить по 50 евро за чемоданы. На регистрации даже раздавали бесплатные бутылки с водой. Но не всем пассажирам с билетами российских авиакомпаний удалось попасть на рейс, как было обещано, бесплатно.
Лидия (61 год) и Михаил (62 года) приехали в аэропорт Ларнаки с неиспользованными билетами авиакомпании S7 до Москвы.
«У них кнопочный телефон и нет интернета, - рассказала «Фонтанке» дочь пассажиров Леся, которая ждет их в России. - «Аэрофлот» содрал с моих родителей по 200 евро, несмотря на повсеместные обещания бесплатности. Папа пишет, что даже посол не смог повлиять. Билеты были на 1 апреля, родители их не сдавали и не аннулировали».
Об аналогичной ситуации рассказала москвичка Лия Черненко. «У нас тоже были неаннулированные билеты на «Уральские авиалинии», в посольстве утверждали, что по ним можно будет проехать, а в итоге пришлось платить, - рассказала женщина. - Мы возвращаемся в Москву, билеты «Уральские авиалинии» были на 27 марта. Это был последний регулярный рейс из Ларнаки. 25 марта за 20 минут до вылета, назначенного на этот день, нам пришло сообщение, что наш вылет с 27 марта перенесен на 25-е. За 20 минут мы никак не могли оказаться в аэропорту. Рейс отменили. Я не стала аннулировать билет «Уральских авиалиний», потому что мне сообщили, что им можно будет воспользоваться потом. Вчера, 9 апреля, я так и не смогла дозвониться до «Уральских авиалиний», ждала на линии больше 30 минут. А сегодня мы платили за рейс еще раз. У нас и на самолет «Аэрофлота» были билеты на 20 марта. Но деньги «Аэрофлот» нам так и не вернул. И не согласился эти деньги, которые у него до сих пор висят, сегодня при вылете из Ларнаки засчитать. Да, мы подали заявление на возврат, но «Аэрофлот» еще даже не подтвердил это».
Другой пассажирке, Нине Никифоровой 57 лет, пришлось оплатить вывозной рейс, имея билет авиакомпании «Победа» на 8 апреля. «Практически никому не дают улететь по имевшимся билетам, причем представитель консульства, когда ему показали ссылку на сайт «Госуслуг», сказал: «Вы здесь видите представителя «Госуслуг»? Его здесь нет, и поэтому никто за эти слова ответить не может». – рассказала «Фонтанке» родственница Никифоровой, Елена, которая провожала женщину в аэропорту. - Сначала представитель «Аэрофлота» говорил, что они не могут проверить, что билет не был аннулирован по желанию пассажира, а потом - что у «Аэрофлота» нет договора с «Победой» о вывозе их пассажиров. И это при том, что «Победа» - дочка «Аэрофлота». Толком ничего не объясняли, просто платите, и все». Елена попыталась получить от представителя авиакомпании официальное письмо, которое впоследствии можно было бы использовать как доказательство того, что пассажирке с билетом российской авиакомпании все равно пришлось оплатить перелет. Но такую бумагу ей предоставить отказались.
Петербурженка Анастасия возвращалась домой с молодым человеком. У обоих были билеты авиакомпании S7 из Ларнаки, но им тоже пришлось оплатить перелет. «Представитель «Аэрофлота» сказал, что не знает, может, этот билет аннулирован или ещё что, - рассказала Анастасия. - У нас были деньги, но факт оказался неприятным, везде же была информация, что можно будет обменять билеты другой российской авиакомпании».
Несколько человек в аэропорту Ларнаки все-таки сумели обменять свои билеты авиакомпании S7, в частности, на 3 мая – но только после звонка оператору S7 и он-лайн переоформления билета на «Аэрофлот».
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент опубликования статьи ответа не получила.
Пассажиры, видимо, просто были не в курсе, что российские авиакомпании уже оформили им возвраты по неиспользованным билетам. Правда, не живыми деньгами, а бонусами или милями в личном кабинете – которыми потом, после открытия границ в прекрасном будущем без коронавируса, можно будет расплатиться за новые полеты этими же авиакомпаниями. При условии, что они к тому времени не обанкротятся.
Так поступила уже упоминавшаяся «Победа». Лоукостер еще 27 марта сообщил, что приостанавливает выполнение полетов с 1 апреля до 31 мая по всем направлениям. «Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете, - сообщила авиакомпания. - Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений». 8 апреля Ассоциация туроператоров сообщила, что «Аэрофлот» также прекратил возвращать деньги за неиспользованные билеты. Перевозчик не стал официально сообщать об этом, а просто без предупреждения закрыл техническую возможность оформления возвратов за аннулированные билеты.
«Такая опция в системе перевозчика была еще на прошлой неделе, - отмечает Ассоциация туроператоров. - Агенты могли оформлять возвраты из собственных средств, после чего получали деньги от авиакомпании».
Аналогично поступают и крупные мировые авиакомпании. Туристы, которые застряли в разных уголках планеты с билетами на отмененные рейсы домой, не могут получить назад свои деньги, чтобы купить на них другие билеты. Все дело в том, что в начале апреля Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) порекомендовала авиаперевозчикам использовать депозитные ваучеры вместо возврата денег и призвала регуляторов всех стран признать оборот ваучеров законным. Это, по мнению ассоциации, позволит избежать краха отрасли из-за эпидемии нового коронавируса. В России официальной позиции на этот счет пока нет, но авиакомпании уже взяли совет IATA на вооружение.
«Возврат гражданам стоимости их билетов милями без их согласия является грубым нарушением их прав и свидетельствует о желании авиакомпаний заработать на безвыходном положении своих пассажиров, - комментрует старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин. - Способствует этому отсутствие надлежащего контроля за действиями перевозчиков со стороны уполномоченных органов. Непродуманность мер правительства, принимаемых хаотично, плохое взаимодействие различных федеральных органов исполнительной власти в авральном режиме производит впечатление нежелания нормально организовывать процесс вывоза соотечественников на родину. Все это может привести к тому, что доведенные до отчаяния граждане начнут штурмовать самолёты. Задача Министерства транспорта и Росавиации - незамедлительно реагировать на подобные нарушения и обеспечивать работу авиакомпаний в строгом соответствии с решениями правительства. А прокуратуре осуществлять все-таки надзор и реагировать. Министерству транспорта следовало бы организовать горячую линию для приема подобных обращений граждан и оперативного решения проблем на месте».
Смягчить удар пандемии по отрасли должны и выделенные Росавиации 1,5 миллиарда бюджетных рублей. Накануне, 9 апреля, правительство опубликовало правила распределения этих средств между авиаперевозчиками. Субсидии покроют их затраты на вывозные рейсы за вычетом всех средств, полученных от продажи авиабилетов, перевозки багажа, почты или грузов. Перевозчикам компенсируют расходы на заправку судна авиакеросином, аэропортовое, наземное и аэронавигационное обеспечение полетов, техобслуживание и ремонт, расходы на лизинг самолета, оплату труда летного и технического персонала, бортовое питание авиационного, технического персонала и пассажиров. Чтобы получить субсидию, компании должны до 1 августа подать в Росавиацию заявления с расчетами по выполненным вывозным рейсам и по состоянию на 1 января 2020 года не иметь задолженностей по налогам и сборам или иных долгов перед бюджетом. При этом в документе есть такие понятия, как «эвакуируемые пассажиры», которые запрашивали срочную эвакуацию и перевезены бесплатно, и «социальные пассажиры», которые купили билеты «по заниженной стоимости с даты введения временных ограничений в воздушном сообщении, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции». Этот базовый линейный тариф был объявлен Росавиацией 7 апреля и составил 200 евро на рейсы из Европы и 400 евро по дальним направлениям. Тогда же было объявлено, что на вывозные рейсы могут рассчитывать только те, кто выехал за рубеж после 1 января 2020 года. Таким образом, от перспективы скорого возвращения на родину отсекли дауншифтеров и тех, кто предпочитает работать удаленно, находясь в теплых странах.
Пассажиры вывозных рейсов снова отмечают, что часть кресел в самолетах, следующих в Россию, пустует, хотя желающих улететь более чем достаточно. Перевозчик официально это не комментирует, однако источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что заполненность связана с ранее наложенными ограничениями на ввоз граждан в страну: не более 500 человек в сутки могут прилететь в Москву и не более 200 – в другие регионы. Ограничения введены с подачи Роспортебнадзора и объяснялись ограниченной емкостью обсерваторов, в которых возвращенные в страну туристы должны проходить двухнедельный карантин.
Напомним, что на ввозные рейсы 10 апреля приняли только граждан, проживающих в Москве, Петербурге и Московской и Ленинградской областях – с тем, чтобы их можно было отправить на домашний карантин, не загружая обсерваторы.
Тем временем жители регионов ждут, когда Росавиация разрешит вывезти и их. Лика Зенова с семьей прилетела в Таиланд 7 марта из Мурманска. «Обратный вылет компанией «Аэрофорт» должен был состояться 31 марта, мы перебронировали его на 7 апреля, теперь поменяли билеты на 2 мая, - рассказала женщина «Фонтанке». - На сайте «Госуслуг» оформили все необходимые заявки и заявления. Никто нам не позвонил и не написал. Материальную помощь тоже не дали. Если бы не чат Минкомсвязи в «Телеграм», о котором мы узнали случайно, не знаю, где бы мы черпали информацию. Не думаю, что в Таиланде осталось много людей из Мурманска. Такими темпами, как все это происходит сейчас, мы тут надолго останемся. Кто вспомнит про нас? Если бы предложили рейс в Москву или Петербург с двумя неделями в обсерваторе, мы бы, конечно, согласились».
Венера Галеева,
«Фонтанка.ру»