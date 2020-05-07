Цена короны. Смольный готовится бросить на помощь бизнесу еще 8 млрд рублей

В фокусе внимания властей в этот раз оказались промышленники, арендаторы ТЦ и организации в сфере культуры. В проекте корректировки бюджета новые меры помощи пока не учтены.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру«/Архив

О том, что Смольный готов бросить тонущему в коронавирусном водовороте бизнесу второй спасательный круг, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал 6 мая в закрытой части онлайн-заседания по поддержке экономики и снятию ограничительных мер, которое провел президент России Владимир Путин.

Если первый пакет мер поддержки чиновники собрали буквально за неделю после консультаций с предпринимательским сообществом, то работа над вторым заняла больше месяца.

Официально проекты необходимых изменений в постановления и законы не опубликованы. Но очевидно, что главную партию исполнят те же инструменты, что и в первом пакете, — снижение ставок налога на доходы по упрощенной системе налогообложения (УСН) и налога на имущество, а также льготные кредиты. Но диапазон их применения будет расширен.



Так, сокращенный УСН (3% от доходов или 5% по формуле «доходы минус расходы») заплатят не только представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, но также обрабатывающие производства и предприятия, выпускающие инновационную продукцию. Условия будут те же — сохранить заработную плату не ниже МРОТ по Петербургу.

Также изменится перечень тех, кто получит освобождение от налога на имущество. В первом пакете скидку в 50% от платежа за 2020 год получил гостиничный бизнес. В рамках второго пакета на такую же льготу смогут претендовать владельцы гостиниц, торговых центров, санаториев площадью не менее 1000 кв. м. Но не просто так — а в обмен на скидки, которые крупный бизнес предоставит своим арендаторам в период действия режима повышенной готовности.

Во втором пакете также предусмотрен мораторий на штрафы и пени для малого и среднего бизнеса по теплоснабжению. Кроме того, предлагается обеспечить беззалоговые займы малым и средним предприятиям из числа пострадавших отраслей в размере 50% НДФЛ, который они выплатили в прошлом году.



Наконец, организации культуры смогут рассчитывать на компенсации затрат в период ограничительных мер. А промышленность сможет получить больше льготных кредитов за счет докапитализации Фонда развития промышленности.

Председатель комитета по финансам Алексей Корабельников не стал оценивать «стоимость» предложенного набора мер поддержки. Но собеседник, близкий к ведомству, сообщил «Фонтанке», что в нынешней редакции второй пакет обойдется примерно вдвое дороже первого, который оценивался в 3,9 млрд рублей, — то есть около 8 млрд рублей. Но предложенная редакция не окончательная, подчеркнул он.

По словам другого источника в экономическом блоке правительства, «стоимость пакета» можно условно разделить на две части — выпадающие доходы и прямые расходы. В частности, бюджет города недополучит из-за новых льгот на налог на имущество 500 млн рублей и еще столько же из-за расширения применения скидки по УСН.

Беззалоговые займы малым и средним предприятиям в размере 50% уплаченного ими НДФЛ могут выделить по линии Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. На данный момент на эти цели чиновники заложили 2 млрд рублей. Но, возможно, эти расходы петербургское правительство поделит с федеральным пополам. Заявка на софинансирование уже подана. Второй вариант применения этой меры поддержки — через ФНС, по той же схеме, по которой сейчас осуществляется выплата в размере одного МРОТ на сотрудника для представителей пострадавших отраслей.



Фонд развития промышленности будет докапитализирован на 1 млрд рублей. На льготные кредиты смогут претендовать компании, которые будут производить медицинское оборудование для лечения заболевших коронавирусом и средства индивидуальной защиты.

Мораторий на штрафы и пени на отсрочку оплаты теплоснабжения оценивают от 600 млн до 1,2 млрд рублей, точная цифра пока не определена. Также пока «плавают» оценки по поддержке культуры. Ранее в Смольном заявляли, что создадут оперативный резерв для помощи учреждениям культуры, финансирование которых не осуществлялось либо осуществлялось частично за счет средств бюджета Петербурга. В частности, на субсидии могут претендовать Зоопарк, Ледовый дворец и комплекс «Юбилейный».

Еще одним видом выпадающего дохода может стать расширение льгот для арендаторов городского имущества. Так, в конце апреля Смольный скорректировал свое распоряжение: теперь на отсрочку и рассрочку платежей могут претендовать предприятия, ведущие 38 видов деятельности, вне зависимости от того, находятся ли они в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или нет.



Параллельно с подготовкой мер поддержки Смольный верстает обновленный бюджет. В конце апреля был опубликован проект корректировки 2020 года, «отвисеться» на антикоррупционной экспертизе он должен до 12 мая. В нем нашли отражение как объективные последствия коронавирусных ограничений, так и первый пакет мер, благо к тому времени он уже работал.

Второй пакет в документе не учтен, так как на момент публикации новые меры поддержки определенно не перечислялись даже в смольнинских релизах. «Если второй пакет будет связан с бюджетными расходами, будем это учитывать ко второму чтению, — подчеркивал вице-губернатор Эдуард Батанов. — Не факт, что эти пакеты (второй и последующие. — Прим. ред.) связаны с необходимостью расходов. Мы можем говорить о пакетах, связанных с отсрочками, каникулами в части уплаты аренды, налогов».

Между тем расходную часть из-за утверждения второго пакета, если оно состоится ко второму чтению, менять, возможно, и не придется. Дело в том, что Смольный уже заложил в проект корректировки увеличение резервного фонда с 1 миллиарда до 31 млрд рублей. Расходовать его, по словам Батанова, можно на различные противовирусные мероприятия — в том числе на новый пакет мер поддержки.



А вот доходы бюджета, от которых вирус, по подсчетам Смольного, отрежет 100 млрд рублей, скорее всего, придется резать еще раз. В утвержденном бюджете на 2020 год поступления от всех имущественных налогов составляют 49 млрд рублей, из них 28 млрд — от налога на имущество организаций. При корректировке бюджета деньги перекладываются из кармана в карман: доходы от транспортного и земельного налога сокращаются в общей сложности примерно на 670 млрд рублей, а от налога на имущество организаций увеличиваются на 600 млрд рублей. Если второй пакет утвердят в его нынешнем виде, получится, что налог на имущество на выходе почти не двинется с места.

Налоги по «упрощенке» распределяются между муниципалитетами и городским бюджетом, пропорции сильно различаются от одного муниципального округа к другому. Согласно корректировке, поступления по УСН в петербургскую казну сокращаются с 36,4 млрд на 6,7 млрд рублей. Соответственно, второй пакет довольно умеренно ускоряет это падение на 7,5%.

Насколько спасительным для бизнеса окажется второй пакет антиврусных мер, во многом будет зависеть от того, как они будут сформулированы на уровне законодательных изменений. Первый список, по словам предпринимателей, фактически оказался неприменимым из-за бюрократических формальностей или малоощутимым на фоне общих финансовых проблем.

