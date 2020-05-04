В Петербурге за 100 граммов белого порошка арестован сын ветерана «Бандитского Петербурга»

Как следует из картотеки Красногвардейского районного суда, ходатайство следствия о заключении под стражу Ефимова удовлетворено 1 мая. По информации издания, оперативников на него вывело уголовное дело по четвёртой части статьи 228.1 (производство, сбыт наркотиков в крупном размере) и, по всей видимости, показания фигурантов.

Красногвардейский суд заключил под стражу 31-летнего Александра Ефимова. Сына ветерана «Бандитского Петербурга», которого когда-то в городе знали как Фиму, под арест подвели разговорчивый наркоман и запрещённая заначка, пишет 4 мая 47news.

29 апреля в квартиру Ефимова на Таврическом нагрянули с обыском, в ходе которого нашли упаковку растительного наркотика. Ещё 106 граммов белого порошка достал из карманов сам хозяин.

Ефимов является совладельцем боксёрского клуба «Скорпион», спортсмен, поклонник приличных машин. Однако чаще в новостных лентах появлялся его отец, 61-летний предприниматель Александр Ефимов. С начала девяностых он был близок к арестованному еще в 2007 году «ночному губернатору» Петербурга Владимиру Барсукову-Кумарину и известен как Фима Банщик.

Сам коммерсант в настоящее время находится в следственном изоляторе на Шпалерной по уголовному делу о мошенничестве с землёй во Всеволожском районе Ленинградской области. В деле также фигурирует его старший сын Сергей, который, не дожидаясь бесед со следствием, в 2018 году улетел в Европу.