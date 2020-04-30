В десятку. ЦБ приходится отчитывать банки за отказы в предоставлении кредитных каникул

К 30 апреля Центробанк уже применил надзорные меры к десяти банкам за некачественное предоставление гражданам обещанных президентом кредитных каникул. Статистика показывает, что по его формуле помощь получили лишь 7,8% страждущих.

автор фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Как рассказали «Фонтанке» в Центробанке, меры надзорного характера накладывались за последнее время на 10 российских банков. Основные поводы — «ненадлежащее информирование и консультирование заемщиков, а также за необеспечение возможности подачи требования о предоставлении кредитных каникул по закону».

Речь идет об «антикризисном» законе, упрощающем порядок предоставления кредитных каникул. Те, кто потерял в эти месяцы более 30% доходов, могут обратиться в банк в любой форме, хоть по телефону, и попросить о каникулах. Документы, подтверждающие потерю доходов, можно нести в банк 90 дней, а банк должен каникулы предоставить автоматически. Если никакого ответа от него нет пять дней, каникулы по закону считаются наступившими.



Секретный список

Конкретные проштрафившиеся банки регулятор называть не стал: «Банк России не комментирует деятельность конкретных финансовых организаций». «Фонтанка» разослала вопросы в 14 крупнейших банков страны с просьбой рассказать, вошли ли они в эту статистику. К моменту публикации однозначный ответ «нет» был получен лишь от шести из них: Почта-Банка, «Открытия», «Русского стандарта», Промсвязьбанка, Альфа-банка и «Абсолюта». Все остальные, включая крупнейшие госбанки страны, либо проигнорировали вопрос, либо не нашли нужных слов для ответа.

«Банк России регулярно проводит мониторинг реализации банками положений Закона о кредитных каникулах (106-ФЗ), — рассказали «Фонтанке» в ЦБ. — Если выявляются случаи нарушения закона или неполного соответствия действий кредитора закону о кредитных каникулах (например, некорректное доведение до потребителей информации об условиях кредитных каникул, ограничение возможности подачи требования, предъявление не обусловленных законом требований к документам), то сначала мы рекомендуем кредиторам скорректировать свои подходы, даем конкретные рекомендации по устранению недостатков, проводим надзорные встречи».



Если профилактические беседы не помогают, отмечает регулятор, в ход идет кнут. «Также применяются и более строгие инструменты воздействия в виде принудительных мер — нарушителям направляются предписания об устранении/недопущении нарушений, составляются протоколы об административных правонарушениях, — говорят в ведомстве. — Поведенческий надзор Банка России в первую очередь нацелен на конструктивный диалог с поднадзорными организациями, поэтому здесь санкции применяются только в случае, если взаимодействие и рекомендации регулятора не возымели действия».

Зачет автоматом

О том, что кроется за этим «ненадлежащим информированием» и «необеспечением возможности», «Фонтанка» уже подробно писала. Зачастую речь идет о том, что от клиентов с порога требуют предоставить доказательства бедственного положения или справку о заболевании коронавирусом. Рассуждения о том, что получить такие справки либо очень трудно, либо долго, либо вообще невозможно в условиях самоизоляции и «нерабочих» дней, не принимаются во внимание. Без справок, даже несмотря на действующий с 3 апреля закон №106, позволяющий приносить доказательства спустя 90 дней после обращения, банки зачастую автоматически отсылают заемщика за каникулами на других, более жестких и «дорогих» условиях.



«Фонтанке» известны случаи, когда банки «теряли» заявления терпящих бедствие граждан или присылали формальные отказы без объяснения причин. Попытки прояснить ситуацию на «горячей линии» банка, как правило, проваливаются. Когда редакция пыталась разобраться в таких историях, они неизменно объяснялись высокой загруженностью банковских клерков или единичными сбоями в системе, которая в целом работает как часы.

Тем не менее статистика говорит о том, что реальная помощь, обещанная Владимиром Путиным в телеобращении к нации 24 марта и формализованная ФЗ №106 от 03.04.2020, приходит лишь к единицам процентов от всех тех, кто о ней просит.

Согласно последнему выпущенному ЦБ аналитическому обзору, охватывающему период с 20 марта по 23 апреля, всего о кредитных каникулах по всей стране официально попросил почти миллион человек — 994,3 тысячи. Опыт исследования вопроса, предпринятый «Фонтанкой», показывает, что в реальность речь должна идти о заметно большей цифре. Ведь довольно часто дело не идет дальше устной консультации, в ходе которой клиентам доносится мысль, что для получения президентской помощи им придется предъявлять документы, которых у них нет. Банки развернули широкую кампанию, клеймя «каникулярных мошенников» и требуя предоставить им полный доступ к информации о финансах заемщиков. Многие отказываются даже просить о каникулах именно из-за этого. Вишенкой на торте становится то, что сам факт просьбы о каникулах автоматически заблокирует кредитные карточки, а во многих семьях они стали единственным источником денег.



Семь процентов

В любом случае, из 994,3 тысячи россиян, все же формализировавших свое требование к банку, послабления в той или ной форме получили пока (по состоянию на 24 апреля) лишь 450 тысяч. Более 370 тысяч обратившихся получили отказы. На каких основаниях — ЦБ не уточняет.

Критериям «путинского» закона №106 в статистике ЦБ соответствуют лишь 170 тысяч обратившихся заемщиков, то есть 17%. Причем рассмотрены и удовлетворены за три недели действия ФЗ лишь у 78,2 тысячи человек. Из общего числа обратившихся за кредитными каникулами это всего 7,8%. Основная причина отказа у таких заявителей — превышение лимита суммы кредита, по которому полагаются льготные условия.

Критерий таких лимитов не очень прозрачен и уже вызвал шквал критики даже на высоком уровне. Первоначально, к примеру, размер ипотечного кредита не должен был превышать 1,5 млн рублей. На всю Россию зафиксирован лишь один регион, где средний размер ипотеки ниже этого уровня. По всей стране больше или гораздо больше. Чуть позже правительство решило повысить лимит по ипотеке для Москвы до 4,5 млн, а Петербурга до 3 млн рублей. Это существенно расширило круг тех, кто сможет рассчитывать на льготные каникулы, но все равно отсекло заметную часть заемщиков. И, кстати, все равно осталось непонятным, почему тем, у кого ипотека на 2,9 млн рублей, помогать надо, а тем, у кого на 3,1 млн, — уже не очень.



Тяжелые потери

Глава Сбербанка Герман Греф оценил потенциальные потери всех банков от предоставления каникул на таких условиях в 160 млрд рублей. «Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера», — заявил он 25 апреля. Однако эти его слова не означают, что получившие кредитные каникулы граждане не платят проценты.

К примеру, новый закон №106 жестко ограничивает начисляемые на время каникул проценты по кредиту: две трети от среднерыночной стоимости кредитов. Согласно расчетам ЦБ, речь о том, что по необеспеченному потребкредиту получившим каникулы заемщикам будет начисляться 10,6–11,7% годовых, по автокредитам — 8,2 за новые машины и 11,1% на подержанные, а по кредитным картам — 14,2–14,6%. А проценты по ипотеке вообще никак не меняются, и те, кто получит отсрочку по ней, вообще ничем — по крайней мере финансово — не сможет обидеть ни Германа Грефа, ни любого другого банкира.

