По кирпичику. Стройматериалы уже подорожали, квадратному метру приготовиться

Застройщики уже заявляют о подорожании некоторых видов стройматериалов в связи с ростом курса доллара и евро. Не исключено, что для сохранения рентабельности им придется перейти на более дешевые материалы, так как полностью уйти от импорта пока не получается.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Со времен взятого в 2014 году курса на импортозамещение многие строители подготовились к скачкам валюты, но все же полное импортозамещение пока невозможно. Добавляют сложностей и противовирусные ограничения, которые могут повлиять на логистику и скорость поставок. Ситуация в мировой экономике, связанная с затовариванием рынка нефтью, повлияла на курс рубля. А эпидемиологическая ситуация если и не останавливает производство, то задерживает поставки комплектующих и оборудования. «Конечно, импортные материалы станут для нас дороже, насколько — пока сложно сказать, но к росту себестоимости надо быть готовым», — говорит директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

— Уже с апреля мы видим удорожание по ряду позиций — сантехника, газобетон, электроинструменты, комплектующие для инженерных сетей, обои, — подтверждает генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко. — Стоимость этих материалов выросла на 5–10% по сравнению с началом марта. С большой вероятностью этот перечень в ближайшее время будет расти, могут добавиться железобетон, отделочные материалы, например, ламинат отдельных марок, инструменты для проведения работ. Исходя из этого, в сегменте комфорт-класса мы прогнозируем рост себестоимости строительства на 5–7% в ближайшие пару месяцев. — Скорее всего, под удар попадут инженерные системы и высокотехнологичное оборудование, – говорит Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». – Речь идет об элементах систем вентиляции, кондиционирования, отопления, электроснабжения, комплектующих для лифтов и некоторых других позициях. Большинство из них закупаются за рубежом. Уже сейчас мы наблюдаем рост цен на основные позиции по строительным материалам. Кроме того, с учетом перехода на работу по эскроу-счетам в себестоимость строительства приходиться закладывать стоимость обслуживания банковского кредита. По нашим по оценкам в среднем на проект комфорт-класса это добавляет 5-6 тыс. рублей на «квадрат».

Общестроительные материалы: цемент, арматуру и кирпичи выпускают местные производители, и цены на них пока практически не изменились за счет отсутствия импортной составляющей, пояснил Петр Буслов, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. В выигрыше остаются и те компании, которые сами занимаются производством строительных материалов или имеют в составе ДСК. — На данный момент проблем со строительными материалами не наблюдается, — отметил Юрий Константинов, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». — Поскольку компания сама производит стройматериалы и имеет ряд долгосрочных контрактов с производителями, кризисных изменений она почти не ощущает. Разве что в первую нерабочую неделю случались небольшие задержки поставок, сейчас все нормализовалось. По словам Петра Буслова, значительно — до 20% — подорожали или в ближайшее время вырастут в цене отделочные материалы, инженерные системы, сантехника, лифты, малые архитектурные формы, так как большая часть этих позиций ввозится из-за границы. Некоторые производители пока держат цены, реализуя старые запасы. Другие уже начинают повышать стоимость по новым поставкам.

— Пока сложно сказать, как рост цен на данные позиции отразится на себестоимости каждого конкретного проекта и его продажной сцене, — говорит Петр Буслов. — Какие-то материалы и изделия застройщики успели закупить до кризиса. Также необходимо понимать, что итоговая цена квадратного метра зависит не только от себестоимости, но и от спроса на рынке. В ситуации слабого спроса, ради сохранения привлекательной цены, застройщики будут обращаться к менее дорогим аналогам в части строительных и отделочных материалов, чтобы сохранить себестоимость на плановом уровне и не удорожать проект. — На сегодня мы можем говорить об очень незначительном росте цен на ряд строительных материалов в Петербурге, — отметил генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. — Прежде всего, это касается импортных составляющих, используемых при строительстве жилых комплексов бизнес-класса. Я имею в виду высокотехнологичное инженерное оборудование, электронику для систем автоматизации, лифты, высококачественные отделочные и фасадные системы, и тому подобное, аналогов чего нет в России.

Неполное замещение Импортозамещение стало основным трендом после кризиса 2014 года, говорит Ольга Ульянова. Введение санкций и контрсанкций ограничило в итоге российский бизнес в доступе к современным западным технологиям. Но вопрос налаживания собственного производства — сложный, длительный. — И даже если наши производители готовы поставлять кирпич, плитку и некоторые другие материалы, то немаловажным становится тот факт, что оборудование на заводах часто импортное, и запчасти также приходится заказывать за рубежом, — пояснила она. — Пока мы не сможем самостоятельно производить машины и оборудование, до полного импортозамещения еще очень далеко. Это долгий процесс, для которого местным производителям нужно с нуля наладить производственную линию и выйти на требуемые рынку объемы, качество изделий и ассортиментную линейку. За месяц этого не сделать, уверен Петр Буслов. — Оперативное импортозамещение в уже реализуемом проекте не всегда возможно, — добавляет Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина». — Это требует перепроектирования, а значит, остановки работ, переноса ввода в эксплуатацию. Таким образом, импортозамещение может рассматриваться только на среднесрочную перспективу.

Доля импортных материалов в структуре себестоимости различается в зависимости от класса: в масс-маркете она меньше, в жилых комплексах бизнес- и премиум-сегмента выше, поэтому и влияние волатильности курса в зависимости от объекта будет разным, уточняет Сергей Ярошенко. Если говорить о наиболее крупном сегменте масс-маркета, то многие застройщики уже в течение предыдущего кризиса постарались максимально провести импортозамещение, поэтому сейчас отрасль чувствует себя достаточно стабильно. Поставщики, понимая сложившуюся конъюнктуру, также скорректировали свою работу — для них это была возможность роста. Например, в объектах класса комфорт ГК «КВС» доля материалов и комплектующих импортного производства, а также произведенных в России с импортными элементами или сырьем сейчас составляет примерно 30%. По словам Ярошенко, все, что можно было заменить на отечественные аналоги соответствующего качества, в компании уже заменили. Остальное без потери в качестве заменить невозможно, поэтому в ближайшее время доля импортных составляющих в себестоимости продукта компании не изменится.