В Петербурге работы по капремонту во время режима самоизоляции не ограничили. И запертые по домам горожане начали сталкиваться с первыми неприятными последствиями.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

В апреле начинается сезон капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных жилых домов. В условиях режима повышенной готовности, самоизоляции и домашнего обучения долгожданное обновление становится для горожан настоящей пыткой — в перспективе шум, пыль и едкие и «строительные» запахи. Формально ни под одну ограничительную меру ремонтные работы не подпадают.

Как рассказали «Фонтанке» в петербургском фонде капитального ремонта, основные этапы строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов в настоящее время ведутся на четырех объектах, которые включены в краткосрочный план 2019 года и должны быть завершены в нынешнем строительном сезоне.



«Жалобы поступали только с одного - на пыль при производстве работ на 5-ой Советской ул., дом 4 от жителей соседнего дома», - добавили в фонде. В данный момент подрядная организация ведет расчистку фасада от окрасочных слоев, которую завершит за четыре дня.

Жалобу на странице губернатора Александра Беглова «ВКонтакте» оставил петербуржец Денис. «Уже вторую неделю пыль и грязь со стройки летит в сторону соседних домов, БКЗ и тротуары. Жители соседних домов не могут открыть окна, хотя это предписано губернатором в качестве меры профилактики коронавируса на время самоизоляции. Вся ближайшая территория в грязи и песке. Просьба приостановить работы до 30 апреля - на период карантина. И обязать подрядчика убирать от грязи и пыли прилегающую территорию», - написал он.



Сутки спустя под комментарием появился жилищный комитет, который принес извинения за временные неудобства, напомнил, что иногда пыль и шум — неизбежные спутники ремонта. День спустя отчитался паблик «официального сообщества Центрального района», который отчитался об уборке территории, и фотографии приложил. Горожанин в ответ показал свои фото. Они, по мнению Дениса, свидетельствуют, что работы были проведены некачественно.



В фонде капремонта «Фонтанке» объяснили, что подрядчик обязан проводить ежедневную влажную уборку территории, которая попадает в зону производства работ. Но мужчина, который в последнее время постоянно находится дома, объяснил, что работы начали в 20-х числах марта, а свидетелем уборки он стал только однажды. «Результат-то виден, не важно, дома ты, или нет. Весь двор грязный. И вчера (20 апреля. — Прим. ред.) уборку проводил ЖКС, не подрядчик», - констатировал он.



Фото: Читатель "Фонтанки" Фото: Читатель "Фонтанки" Фото: Читатель "Фонтанки"

Сейчас фонд капремонта постепенно передает в работу адреса, где запланирован ремонт фасадов в текущем году. Из 204 фасадов подготовительные этапы работ, в частности, установка лесов и прочее, ведутся на 35 адресах. Жалоб от жителей, подчеркнули в фонде, не поступало.

В пятницу, 17 апреля, строительные леса стали устанавливать на дворовом фасаде дома №40 по набережной Мойки. Пока обитателей беспокоит только шум. Но и он воспринимается болезненнее, чем в обычное время: по домам в Петербурге рассадили людей старше 65 лет, школьников, которых перевели на онлайн обучение, и взрослых горожан, у которых есть возможность работать на удаленной основе.



О шуме под окнами на Мойке редакции сообщила семья с двумя несовершеннолетними детьми. Кроме того, они опасаются, что леса могут послужить облегчению доступа в пустующие квартиры для домушников.



Напомним, ранее «Фонтанка» писала о неизбежных сложностях, с которыми сталкиваются горожане, когда соседи решили воспользоваться вынужденным сидением дома как возможностью сделать ремонт.



Фото: Читатель "Фонтанки" Фото: Читатель "Фонтанки" Фото: Читатель "Фонтанки"

«Дети не могут ни нормально заниматься, ни дышать. Все вынуждены сидеть дома. Что будет, когда покрасят и мы будем вынуждены дышать фасадной краской, я не знаю, видимо, пополним статистику внебольничных пневмоний», - высказала опасения Наталья.

«Сегодня общались с «героями» ремонта. они показали письмо от директора некоммерческого фонда капитального ремонта Дениса Евгеньевича Шабурова о том, что ремонт в период периода повышенной готовности возможен, если собственники не против. Не знаю, с какими собственниками было это согласовано, но никто не в курсе. Даже ЖЭК, что во дворе, об этом не знал. Им заблокировали вход, и они просили им открыть проход», - рассказывает мама семейства Наталья.

Региональный оператор объяснил: для переноса сроков капремонта нужно провести собрание собственников и протокол направить в фонд.

