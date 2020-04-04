«Болельщики на женском футболе должны видеть помимо красивой игры ещё и женскую красоту»

«Зенит» объявил о создании женской команды в январе. С тех пор руководство успело найти главного тренера и собрать полноценную команду. Но эпидемия коронавируса внесла коррективы в создание коллектива. Об этом и многом другом рассказала защитник Людмила Шадрина.

О самоизоляции на базе Академии «Зенита»

В текущей ситуации мы находимся в идеальных условиях. Мы не бегаем по магазинам, не думаем о том, что поесть. Нас здесь кормят. Мы ежедневно тренируемся, учитывая требования карантина. У нас здесь есть тренажерный зал, куда мы ходим поддерживать свою форму. Плюс за нашим здоровьем здесь следят. Сложно самому себя заставить тренироваться, а когда ты работаешь в команде, это всё происходит по-другому.



О коронавирусе

Человечество переживает сейчас очень тяжёлое время, поэтому я нормально отношусь ко всем мерам, которые принимаются. Если есть возможность избежать угрозы, это надо делать. Мы всей командой сдавали анализы на коронавирус. Все тесты были отрицательными.

В остальном мы полностью изолированы от внешнего мира. Если честно, даже забыли, как другие люди выглядят. Когда мне рассказывают, что закрылись торговые центры и салоны красоты, верится в это с трудом.

О жизни после эпидемии

Надо будет сделать все, чтобы побыстрее вернуть жизнь в нормальное русло. Потому что жить в изоляции — сложно эмоционально. Людям в любом случае нужна эмоциональная разгрузка. А как мы это делаем? Ходим в кинотеатры, покупаем одежду, делаем красивые ногти, ресницы и так далее. Первое время большинство людей вообще не верили во всё это и, скорее всего, когда людям дадут зелёный свет, они не заставят себя долго ждать.



О срыве чемпионата

Первая игра чемпионата должна была состояться как раз в начале апреля. Календарь еще не успели сделать, когда началась вся эта история с коронавирусом, поэтому определенной даты не было. Команда собралась буквально месяц назад, и сейчас в изоляции у нас появилось дополнительное время привыкнуть друг к другу и сыграться. Я вообще такой человек: всегда стараюсь искать плюсы во всем.



Как начала играть в футбол

Когда девочки в нашей команде услышали эту историю, они смеялись надо мной. В детстве у нас была неуправляемая, гиперактивная собака. У мамы не было времени с ней гулять, и этим занимались мы — я, сестра и два брата. Это происходило так: собака выходила из подъезда и забывала, как ее зовут, где она живет, что надо идти домой. Поймать ее и вернуть обратно — это была целая история. Однажды мне надоело за ней бегать и я пошла играть с мальчиками, которые тут же гоняли мяч.

Конечно, сначала все надо мной смеялись. Я вообще тогда занималась художественной гимнастикой и в футболе ничего не понимала. Но я начала заниматься, и мне потихоньку стало нравиться. Я поняла, что играть в команде мне нравится больше, чем заниматься гимнастикой.

Потом стала играть в школьной команде. Сначала также играла вместе с мальчиками, но вскоре в соседней школе открылась женская секция — и я перешла туда. Нас тренировала Мария Попова, которая уже на тот момент была игроком «Приалита» из Реутова. Однажды к нам приехал тренер её команды и пригласил к ним на тренировки. Единственным родителем, кто согласился возить ребенка от метро «Алтуфьево» до «Новогиреево», оказалась моя мама. Так я попала во вторую лигу. Конечно, я там была слабее всех. Мне не давали играть, потому что я не умела это делать качественно. В какой-то момент мама пришла и сказала: «Я тебя забираю из этой команды. Ты пойдёшь играть в дворовый футбол, но ты будешь играть». Естественно, я расплакалась: как же так, ведь у меня здесь подруги, а в другой команде меня не примут. Мне было 14 лет.



Потом я поехала на какой-то турнир, в котором также принимала участие команда «Чертаново». И после игры их тренер подошел к нашему и стал спрашивать про меня. Он сказал, что я ему нужна, и так я попала в «Чертаново». И дальше я уже только росла: сначала первая лига, потом уже высшая. Я не была каким-то особенно талантливым ребенком. Я всегда добивалась всего трудом и собственными амбициями.



О первой зарплате

Я хорошо помню, как это было. Я как-то пришла на тренировку и мне вдруг дают деньги. А я такая: «Вы что? Я же просто в футбол пришла поиграть. Почему вы мне за это еще и деньги платите?». Я забрала эти деньги и понеслась на всех парах домой. Я купила букет лилий, потому что это были любимые цветы мамы, упаковку «Раффаэлло», потому что это были ее любимые конфеты. А всё, что осталось, просто отдала маме, потому что не знала, что мне делать еще с деньгами.

О переходе в «Зенит»

Мои родные и близкие знают мою ситуацию. Они приняли мое решение и поддержали меня. Моя основная задача — играть, то, для чего мы вообще здесь все собрались. От ЦСКА я взяла очень многое. Этот клуб стал для меня семьей, не побоюсь этого слова. В этом смысле там отлично подобран коллектив. Но, естественно, всегда найдутся люди, которые тебе предъявят что-то. Были и те, кто не понял моего переезда в Петербург. Я их не осуждаю, но это моя жизнь, и я делаю так, как считаю нужным для себя. А для всех хорошим не будешь.



Я понимала, что мне нужны новые вызовы. И когда мне позвонили из «Зенита», это было именно то, что нужно. В ЦСКА у меня закончился контракт, и я могла подписать новый, но понимала, что нужны кардинальные перемены. Когда человеку становится комфортно, значит настало время задуматься. Надо постоянно себя испытывать. Только так человек может вырасти.

О переезде из Москвы

В Петербурге я уже нашла себе квартиру. Причем я ее снимаю у болельщика «Зенита». Мне очень повезло в этом смысле. Я ему сказала: представляете, у вас появилась женская команда, и я один из ее игроков. Он пошел мне навстречу во многих моментах, в том числе подождал моего переезда. Даже скидку сделал. Хотя, может, повлиял даже больше не тот момент, что я игрок «Зенита», а что я женщина и умею находить общий язык с людьми.

Нельзя сказать, что сейчас, пока мы живем вынужденно в академии, квартира стоит пустая, а я за нее продолжаю платить. Там все-таки находятся мои вещи. За 27 лет их набралось нормальное количество. Всё необходимое я уже перевезла. Мы находимся здесь с февраля, поэтому у меня было время. Остались только домашние питомцы. Коробок и чемоданов было очень много. Пришлось заказывать грузовик, чтобы все это перевезти из Москвы в Петербург. Хотелось сделать все за один раз.



О собственной студии красоты

У меня всегда была мысль, что в футбол — это не на всю жизнь. Наверное, это и подтолкнуло меня к тому, что нужно смотреть в будущее. Я начала заниматься саморазвитием, пошла на курсы. Мне вообще нравится всё красивое, то есть индустрия красоты — это прям моё. Я прошла сначала обучение по ноготочкам, потом по наращиванию ресниц. В какой-то момент мне это стало приносить даже больше денег, чем футбол. Тогда я поняла, что мне уже не страшно будет уходить из спорта. Я очень горжусь своей студией. Но это не предел. Я собираюсь развиваться дальше. Хочется распространять это всё по России. Я сейчас в Питере и, дай бог, здесь я тоже открою студию.

К сожалению, сейчас мне пришлось закрыть студию красоты на карантин. Это было очень трудным решением. По нам, как и по другим подобным организациям, это очень сильно ударило. Но я понимаю, что надо чуть-чуть потерпеть, и когда все вернется в прежнее русло, станет еще лучше. Хотя ситуация все равно неприятная, потому что прямо сейчас это убытки.



О переменах во внешности

Мне не нравится однообразие. Мне надоедает смотреть на себя одну и ту же в зеркало. Поэтому я очень люблю эксперименты над собой. Я получаю от этого эмоциональный всплеск, и в принципе мне нравится вести такой образ жизни, когда люди не знают, чего от меня ждать. Сейчас вот сижу на базе на Академической и хочу себе дреды, но пока это нереально. Придется ждать окончания карантина.



О любви к ярким нарядам

Не знаю, плохо это или хорошо, но я всегда стараюсь выглядеть эффектно. Я очень люблю мероприятия, на которых можно, так скажем, на людей посмотреть и себя показать. Когда я знаю, что намечается такое мероприятие, я подхожу к нему очень ответственно. Платье, макияж, укладка — всё должно быть идеально.

О личной жизни

Мой бывший муж до сих пор тренирует женскую футбольную команду «Чертаново». Когда наши команды играли друг против друга, было очень необычно. Фанаты это называли «семейным дерби». Это было очень смешно. На тот момент я, наверное, была единственной замужней женщиной в чемпионате. К нам даже приезжало телевидение, снимало репортаж об этом. Для всех это было чем-то принципиальным, но не для нас с мужем. Наверное, это наш профессионализм: мы просто выходили и играли. На поле нет мужей, жен, братьев и сестер. Разошлись мы в итоге совсем не из-за футбола. Сказались другие личные моменты.

