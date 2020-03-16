Потенциально здоровых и потенциально больных детей смешали в петербургской школе. Теперь родители вынужденно создают для своих чад домашний карантин.

«Результатом является гарантированное заражение». Как в гимназии на Васильевском оборонялись от коронавируса

автор фото читательница «Фонтанки» Оксана

В петербургской гимназии учеников прогнали через температурный фильтр. Процедура пробудила в родителях подозрительность и заставила ещё здоровых детей отправить на карантин по собственным комнатам. В школе и администрации заверили, что всего лишь соблюдали правила.

За несколько часов до официальной отмашки о переводе школьников на дистанционное обучение, в гимназии №642 «Земля и Вселенная» на Васильевском острове ученики толпились у гардероба. На пути к знаниям встал барьер в виде учителя с термометром.



По словам Оксаны, мамы одного из школьников, детей в холле четвёртого корпуса на Морской набережной выстроили в очередь.

«Измерение проводили три человека. Двое просто прикладывали руку, и если болела голова или лоб, по их мнению, был горячим, отправляли измерять градусником. Одним градусником на всех. Его, слава богу, прикладывали ко лбу», — отметила она.

Из-за процедуры начало первого урока задержалось на полчаса. Алексей, отец другого ученика, рассказал, что детей с повышенной температурой не изолировали. Школьники так и продолжали стоять вместе с одноклассниками в холле. При этом завуч ходила вокруг толпы и якобы окропляла учеников неизвестной жидкостью. «Результатом этого мероприятия является гарантированное заражение всех учеников, которые пришли в школу. Естественно, ученики придут домой и заразят своих родителей, бабушек и дедушек, у которых вообще нет шансов в данной ситуации», — отметил Алексей. Его ребёнок накануне звонил в школу, чтобы уточнить, возможно ли обучение на дому, и ему ответили отказом.



По словам Алексея, как только родители получили фото толпы у гардероба, то сразу отправили ребёнка домой. Сейчас мальчик находится на карантине у себя в квартире, в своей комнате.

Руководитель четвертого корпуса 642-й школы Ольга Харченко пояснила «Фонтанке», что состояние детей оценивали с помощью пирометра — прибора для контактного измерения температуры. Электронный градусник применялся только в тех случаях, когда показатели были выше нормы. «Дети с температурой были отправлены домой», — отметила Харченко.

На сайте гимназии и на страничке в «ВКонтакте» предупреждение об утреннем контроле температуры опубликовано ещё в воскресение. Процедуру планировалось проводить не только перед первым уроком, но и по показаниям в течение всего дня. Все пришедшие с улицы дети должны обрабатывать руки антисептиком, переодевшись в гардеробе. Массовые мероприятия в учреждении отменены. Классным руководителям предписано выявлять «скрываемые родителями случаи выезда за границу» и не допускать таких детей до занятий в течение 14 дней.



В пресс-службе администрации Василеостровского района уточнили, что в гимназии №642 действовали на основании постановления правительства Петербурга и письма руководителя федерального Роспотребнадзора о профилактике коронавируса. «На сайте упомянутого образовательного учреждения опубликована информация о мерах, проводимых по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями вышеназванных документов», — прокомментировали в пресс-службе.

Информация о детях с температурой в гимназии №642 в администрацию Василеостровского района не поступала. На утро 16 марта посещаемость детских садов и школ в районе составила от 50 до 70%.

С 17 марта все школы Петербурга переходят на дистанционное обучение. Мера носит рекомендательный характер.

Если у родителей нет возможности составить ребёнку компанию дома, то школьника можно отправить на уроки. Учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Получать знания онлайн школьники будут через городской портал. «Фонтанка» составила подробную инструкцию по его использованию в материале «В понедельник все равно можно в школу. Инструкция родителям школьников».

