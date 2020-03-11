Какой ценой Китай остановил эпидемию на своей территории, что делают не так другие страны, в которых число заразившихся стремительно растет, когда придет пора закрывать Эрмитаж как Лувр и надо ли отменять референдум 22 апреля — рассказал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семёнов .

Увидеть Китай без китайцев — и не заболеть, а проанализировать ситуацию и выяснить, как остановить коронавирус. Делегация экспертов по заданию Всемирной организации здравоохранения побывала в нескольких городах Поднебесной, в том числе в печально знаменитом Ухане. Эффективность тест-систем, которые сегодня используются для диагностики новой заразы, в том числе в Петербурге, проверялась именно там.

— В Женеве обсуждался вопрос, когда же, наконец, Китай передаст исследователям из других стран выделенный штамм коронавируса...

— Российская делегация была сформирована под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В группу входили четверо представителей Роспотребнадзора и двое сотрудников министерства здравоохранения. В начале февраля мы съездили в Пекин, встретились с китайскими коллегами и протестировали наши российские системы для выявления коронавируса. Затем меня включили в состав российской делегации из пяти человек на совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве по выработке дорожной карты по борьбе с коронавирусом. Совещание продолжалось два дня, там участвовало 200 экспертов лично и еще столько же — онлайн. По результатам в том числе этой международной встречи по распоряжению гендиректора ВОЗ доктора Тедроса Аданома Гебреисуса была сформирована группа экспертов, которая поехала в Китай. В маршрут вошли Пекин, Ухань, Шеньжень, Гуаньджоу и Чанду.

— В феврале вы почти не были дома: сначала Женева, потом Китай. В чем заключалась ваша работа в составе российской делегации?

— Какова вероятность, что в России успеют создать вакцину раньше, чем в других странах?

— Научная задача обычно имеет несколько технологических платформ решения. Та или иная организация, как правило, владеет какой-то одной из них. И на базе этой платформы она делает вакцину. Дальше в результате сравнительных испытаний комиссия или независимая экспертная группа выбирает, на базе какой платформы вакцину будут производить.

— Каждый делает свою часть конструктора или кто первый справится?

— Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи. Работает и Институт вакцин и сывороток, и другие учреждения. Задание было выдано в разные институты.

— Кроме «Вектора» в Новосибирске и НИИ вакцин и сывороток в Петербурге, кто-нибудь еще занимается разработкой вакцины?

— Исследователи уже его получили и работают — от Австралии до США. В России этот штамм тоже есть. У нас прекрасное взаимодействие с китайскими коллегами. Оптимистические заявления о создании вакцин на пустом месте не делаются. У нас эта вакцина будет.

— Да. Международная деятельность, и наша в том числе, в первую очередь подчиняется законам и правилам дипломатии. Любая страна с определенной настороженностью воспринимает приезд экспертной группы. Ведь наша задача была дать оценку и, возможно, какие-то рекомендации. Эпидемиологическая работа — это непрерывное интервьюирование, наблюдение и анкетирование. Многие вещи открываются не сразу, поначалу можно получить ложное представление. Но мы были заинтересованы выяснить, что случилось. И все эксперты подписали документ о неразглашении. Поэтому мы там фотографировали в основном цветочки. Но впечатления от увиденного были, конечно, сильные. Не каждый день удается увидеть Китай без китайцев.

— Во время командировки в Китай в составе миссии ВОЗ вы давали подписку о неразглашении?

— Гонка здесь недопустима. Вакцина должна быть абсолютна безопасна и показывать эффективность, соответствующую строгим критериям. Вакцина появится в течение ближайших нескольких месяцев как прототип — сомнений нет. Дальше надо проверять, будут ли побочные эффекты. Скорее всего, первые прививки можно будет делать в середине 2021 года. Результат будет совершенно точно получен к концу 21 года. Мы в этой работе ни от кого не отстаем ни на йоту.

— Это видео сделал мой коллега. Но ведь руками такого гражданина хватать не стоит, никто не знает, насколько он может оказаться инфекционным. К тому же гражданин может кусаться или царапаться.

— Сачок и мешок на голову в видеоролике, снятом во время этой демонстрации, выглядят очень сильно.

— Да. В метро в обеденный перерыв на два вагона — один пассажир. Но какая-то жизнь все равно продолжается, на улице всегда есть один-два человека. В основном же все дисциплинированно соблюдают карантин, не выходят на улицу без острой необходимости. Это безумно тяжело с точки зрения экономики и нормального быта. На въезде во все крупные населенные пункты стоят посты, на которых проверяют температуру. Для нас устроили демонстрацию: что происходит, если кто-то из въезжающих в город людей отказывается подчиниться требованиям сотрудникам, которые осуществляют санитарно-карантинные мероприятия, не выходит из машины, пытается сопротивляться.

— В Корее по состоянию на 10 марта общее число зараженных составило 7513 человек. Там есть своя специфика. Абсолютное большинство заразившихся на первом этапе — это люди, которые принадлежали к христианской религиозной секте Церковь Иисуса Синчхонджи. И здесь 62% заразившихся — женщины, причем очень велик процент молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет. В Китае кривая заражения была сдвинута в сторону людей старше 50 лет. А молодые женщины в Корее — это как раз секта. В городе Тэгу 3600 инфицированных, из которых 66% — ее сторонники.

— Что другие страны, в которых резкий скачок числа заболевших, делают не так?

— Вообще-то можем, если это угрожает жизни людей. В данном случае вы должны понимать, что решение о карантинных мероприятиях принимается не потому, что у кого-то есть такое желание или мешок с сачком, а ради спасения жизней граждан. И такие меры принимаются только при наличии очень веских оснований.

— Насколько методы Китая масштабируемы на остальной мир? Мы же не можем сачок и мешок использовать.

— Нет, конечно. Это демонстрационный ролик. Вы же видите динамику. По состоянию на 10 марта в Китае прирост составил всего 20 случаев, в мире — 4111 случаев. То есть за пределами КНР в 200 раз больше заразившихся.

— А что они делали?



— Молились вместе. Вероятно, причащались. Может быть, проводили какие-то обряды, связанные с объятиями. В провинции Кёнбук — 685 случаев, из них с религиозной группой точно связаны 230, еще 50 — паломники. Наши корейские коллеги считают, что эта группа, которая не обращалась к врачам и не соблюдала правил гигиены, ответственная минимум за 56% всех случаев коронавирусной инфекции там.



— То есть, если у нас ситуация усугубится, вероятно, будет иметь смысл ограничить не только массовые мероприятия, но и религиозные ритуалы?



— А разве это не массовые мероприятия? Надо понимать, что везде, где собирается несколько десятков человек, есть определенные риски.



— А почему вспышка коронавируса случилась у итальянцев?



— Первыми заболели и, к сожалению, погибли жители Ломбардии, просто потому, что это центр экономической, транспортной и туристической жизни страны. Для поездок в Сицилию, Рим еще рановато. А Милан, Турин, Флоренция и Венеция зимой очень популярны. Летом там безумно много людей, а сейчас — просто много. Туристы массу времени проводят на улице, едят стрит-фуд, а привычки обрабатывать руки санитайзерами или влажными салфетками нет.



Надо понимать, как происходит заражение вирусом. Прекрасное интервью руководителя нашей миссии доктора Брюса Эйлварда, к сожалению, было опубликовано только по-английски. Вирус распространяется лишь при длительных тесных контактах.



— То есть, если зараженный просто прошел мимо — не страшно?



— Даже если он при этом покашлял куда-то в сторону, этого не всегда достаточно для заражения. Люди должны какое-то время находиться в довольно тесном контакте.



— Как в час пик в метро?



— Если вы там хватаете друг друга руками и, не моя их, трете себе глаза, рот и нос, то да. Или если человек кашляет вам в лицо с расстояния нос к носу. Передача вируса прерывается стандартными гигиеническими мероприятиями. В первую очередь — соблюдением социальной дистанции. Во вторую — мытьем рук. И не надо трогать грязными руками лицо.



— В США началась мода ездить в транспорте в латексных перчатках. Выходит, это разумно?



— В определенном смысле, да. В Китае сейчас в общественных местах рассаживают и разделяют людей, даже в лифтах можно ездить по двое-трое и места для стояния пассажиров обозначены красными кругами.



— В России огромная граница с Китаем. При этом в мире уже больше 100 000 заразившихся и тысячи погибших, а у нас только 5 марта объявили первом подтвержденном случае в Петербурге, а по состоянию на 20 марта — 20 случаев коронавирусной инфекции на всю 146-миллионную страну. Не странно ли?



— Нет. В том же Владивостоке сообщение, в основном, приграничное. Не надо думать, что Китай — это что-то вроде Петроградской стороны, он несколько больше. От Пекина до Ухани 1,5 тысячи километров, а от Пекина до Харбина, который гораздо ближе к России — еще примерно столько же. Если посмотреть статистику заболеваемости в Китае по провинциям, то там видно, что, чем дальше от эпицентра заражения на север, на крайний запад, в провинциях, которые рядом с Россией — тем меньше случаев заражения. Из Уханя кашляющие люди не едут во Владивосток.



— Но до Сиэтла тоже далеко, а там уже к 2 марта шесть человек умерло, а к 10 марта на территории США зарегистрировано 25 смертей от коронавируса.



— Сравните объемы обмена людьми между США и Китаем и между Китаем и Россией. Поверьте, в одном нью-йоркском Чайна-тауне китайцев гораздо больше, чем во всей Российской Федерации.



— А что же произошло в Ухане? Правда ли виноваты змеи и летучие мыши?



— Сейчас уже более-менее есть ответы на некоторые вопросы. Во-первых, изначально, действительно, источником вируса были летучие мыши. Это связано с особенностями иммунитета этой группы млекопитающих. У рукокрылых такой своеобразный иммунитет, что многие вирусы, паразиты и бактерии могут жить в организмах этих животных длительное время и эволюционировать. Не даром летучие мыши «ответственны» и за лихорадку Эбола, и за геморрагическую лихорадку Марбург, а это две самые смертельные инфекции из известных на данный момент. Атипичная пневмония 2003–2004 тоже началась с летучих мышей. При этом рукокрылые составляют 25% всего биологического разнообразия ныне живущих млекопитающих. Их 1200 видов, они живут огромными колониями и летают, где хотят. Думаю, летучие мыши еще преподнесут нам немало сюрпризов. Не так давно вышло блестящее интервью с академиком Дмитрием Львовым как раз на эту тему. Но есть нюанс. Наверняка между летучей мышью и первым заразившимся новым коронавирусом человеком было еще какое-то млекопитающее. Рукокрылых ведь едят и кошки, и собаки, плюс летучие мыши всюду оставляют свои экскременты, которые могут попасть на пищу. Панголины и змеи точно ни при чем. Ученые просто перепутали данные по филогении, похожесть — не значит способ передачи. Но пока конкретный виновник не идентифицирован. С вирусом SARS-CoV это была циветта — родственник мангуста. От циветты вирус передался людям.



— То есть, конспирологические теории о том, что вирус — лабораторный, отметаем сразу?



— Ну, если рассуждать в духе конспирологических теорий, то создатели сериала «Симпсоны» все знали заранее — и что Трамп станет президентом, и что в Китае начнется эпидемия мирового масштаба. А третьей мировой войны не будет, потому что в «Симпсонах» ее не было. А как попал в точку Дин Кунц со своим фантастическим романом «Глаза тьмы» 1981 года, о вирусе «Вухан-400», разработанном в городе Ухане. А если серьезно, то никто не придумывал вирус Эболы в Африке, так и с коронавирусом.



— Природа намекает, что мы слишком размножились?



— Скорее, что мы слишком бесцеремонно, не вытирая ног, входим туда, где людей раньше не было. Начинаем завоевывать новые для себя экологические ниши, употреблять те продукты, которых никогда не было в нашем рационе, контактировать с тем, с чем раньше встречаться не приходилось. Нас ждет еще много неприятностей. Мы должны быть к этому готовы.



— Правда ли, что люди монголоидной расы больше подвержены действию коронавируса?



— Конечно, нет. Вирус поражает людей всех рас. Конечно, могут быть индивидуальные реакции, связанные с развитием пневмонии, но не более того.



— Почему коронавирусом не болеют дети?



— Дети болеют, но значительно легче взрослых. И количество критических, угрожающих жизни ситуаций значительно меньше. Как правило, это легкое недомогание или бессимптомное течение болезни. Что доказывает, что новый корононавирус или вирус COVID-19 не очень похож на грипп, которым дети болеют тяжело. Возможно, это связано с тем, что ведущий механизм, с помощью которого вирус поражает легкие, это неконтролируемая воспалительная реакция. Организм начинает защищаться так бешено, что входит в состояние так называемого «цитокинового шторма». Выделение множества провоспалительных факторов повреждает легкие человека. Иммунная система чересчур старается и начинает побивать собственные ткани. Дети, особенно маленькие, не способны на такие реакции. Но все это еще предстоит изучить.



— Посылки с «Алиэкспресса» не могут быть заразны?



— Коронавирус, судя по всему, не очень стоек во внешней среде и маловероятно, что может выживать вне организма больше двух недель. Посылки с Алиэкспресса идут дольше. А если вы все равно беспокоитесь, всегда можно обработать покупку дезинфицирующей салфеткой.



— С хлоркой?



— Совершенно не обязательно. Достаточно спиртосодержащей жидкости. Но, пока посылка идет, все вирусы умрут.



— А как выглядел ваш карантин после командировки в Китай?



— Самоизоляция в карантине дома, поскольку я живу один. Перед этим были пройдены все процедуры контроля. В Китае же мы постоянно носили средства защиты, обрабатывали себя дезинфицирующими средствами. К тому же я регулярно прохожу медосвидетельствование.



— Вы наверняка видели новости про Боткинскую больницу, откуда сбежали пациенты, помещенные в карантин. Была ли логика в том, чтобы их там удерживать после того, как две недели инкубационного периода прошли?



— Карантин устанавливает не больница, а главный санитарный врач. И надо понимать, что медработники не относятся к сфере услуг, поэтому они не обязаны разъяснять пациентам все свои действия. Есть порядок, который должен быть выполнен.



— Есть ли медицинский смысл в судах над беглецами из карантина в Боткинской больнице — или только воспитательный?



— Карантин — это не прихоть, а экстренная ситуация, связанная с общественной безопасностью. В КНР за сокрытие симптомов коронавирусной инфекции, особенно если будет доказано, что это привело к заражению и гибели других людей, введена смертная казнь. Наверное, потому китайцы и справились с эпидемией. На первом этапе там был такой экспоненциальный рост числа заразившихся, что мы бы все захлебнулись в этой эпидемии. В каком-то смысле нам повезло, что очаг вируса оказался именно в Китае с его дисциплиной. Я изначально скептически относился к победным реляциям, что все ограничится Китаем. Инфекцию с таким механизмом распространения удержать невозможно. Но китайские врачи, санитарные службы и сам народ помогли нам выиграть время, чтобы выработать общие подходы к терапии и диагностике.



— Можно ли сделать прогноз по тому, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России?



— Скорее всего, будут какие-то единичные завозные случаи.



— А сколько может быть невыявленных зараженных людей в стране сейчас?



— Если бы они были, мы бы уже имели тяжелые случаи. Если айсберг, о котором вы говорите, существует, то он все равно всплывет, и на его «вершине» будут люди с тяжелыми симптомами. Они попадут в больницу с дыхательной недостаточностью, с пневмонией. С этим дома не отсидишься. Задыхающегося, синего человека не заметить очень тяжело. Структура заражения примерно одинакова во всем мире: 80–85% — умеренные и легкие случаи и не более 15% — тяжелые критические. И эти 15% не выявить невозможно.



— Франция закрыла Лувр и отменила все мероприятия, где участвует больше 5 тысяч человек…



— Я бы избегал даже тех мероприятий, где более 500.



— А когда наступит время закрывать Эрмитаж? Когда выявят сотню зараженных?



— Такие решения принимает Главный санитарный врач страны. Пока мер, которые у нас есть, хватает. И если граждане пойдут навстречу и начнут элементарно мыть руки, обеззараживать поверхности, в том числе, в учреждениях общепита, будет проще. Массовых мероприятий сейчас тоже по возможности лучше избегать.



— Имеет ли смысл планировать летние выезды на море или отпуск за границей?



— Я свой отпуск планирую. Сохраняю сдержанный оптимизм. На юг мы с коллегами ездим неохотно: там, где все отдыхают, мы работаем. Сейчас половина моей лаборатории в Гвинее сидит, после этого нам придется лететь во Вьетнам. А в отпуск очень хочу съездить с детьми на Байкал — а то как-то даже стыдно, что мы до сих пор его не видели.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»