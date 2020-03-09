«Будем затягивать пояса вокруг шеи». Степан Демура – о черном понедельнике мировой экономики

Вслед за 8 марта пришел международный жесткий день. Понедельник оказался для мировых рынков поистине черным: нефть обновляла многолетние минимумы, за ней сыпались валюты и, что обиднее всего, рубль, который откатился на 4 года назад.

Параллельно падали российские бумаги на мировых фондовых рынках, а торги в США автоматически были приостановлены из-за снижения индекса S@P на открытии. Президент США Дональд Трамп быстро нашел виноватых: это, разумеется, фейк-ньюс, но главным образом, Россия и Саудовская Аравия, которые не смогли договориться о снижении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Экономист Степан Демура рассказал «Фонтанке», правильно ли названы виновные и сколько нам еще падать.



Степан Демура Фото: личная страница/twitter.com

- Степан Геннадьевич, вы верите в эту картину: мы были согласны продлевать соглашение, но нам стали выкручивать руки, сокращая добычу еще сильнее; мы обиделись и ушли, саудиты опустили цены, все посыпалось?



- Да нет, перестаньте. Есть статья на Bloomberg c отрывками из интервью товарища Дынкина (президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова. – Прим. ред.), где совершенно четко сказано, что это у нас такая новая политическая стратегия – отомстить сланцевым компаниям за то, что американцы сделали с Газпромом и вообще с газовой отраслью нашей страны. То же самое, кстати, сказал и пресс-секретарь «Роснефти». Ну люди совсем головой уехали, весна что ли.



- Справедливости ради, Михаил Леонтьев (пресс-секретарь «Роснефти». - Прим. ред.) про месть не говорил. Он считает, что это было обременительное соглашение и мазохизм, а мы отдавали рынок американцам с их сланцевой нефтью…

- Так его же никто не выполнял, это соглашение. Россия постоянно наращивала добычу.

- То есть вы правда полагаете, что это какое-то реактивное решение, а не стратегия?



- У нас в стране о стратегии говорить не приходится, нет ее. Скорее всего какой-то рефлексивный шаг: кто-то принес аналитический доклад Сечину или Путину, что вот, мол, есть шанс прижать сланцевую нефть. У нас аналитики, которые работают на правительство, жопу с пальцем путают, вот и вырыли себе могилу. Но поймите, разрыв соглашения – это не причина обвала, это просто повод. Нефть могла упасть на чем угодно, хоть на коронавирусе, хоть на чем. Навес на рынке существует несколько лет – иногда миллион баррелей в день, иногда полтора. Вопрос не в том, почему упало. Правильный вопрос: почему до сегодняшнего дня цены на нефть были такими высокими.



- Спасибо за подсказку. А почему до сегодняшнего дня цены на нефть были такими высокими?

- Потому же, почему S&P на таких высотах – спекуляции. Баланс спроса и предложения на рынке нефти уже давно никакой роли не играет, ОПЕК – это формальность, ничего он регулировать не может. Все решается спекулянтами, поэтому и справедливая цена нефти – это то, сколько за нее дают прямо сейчас. Есть ликвидность – покупаем, нет ее – продаем, что мы и наблюдаем. В какой-то момент центробанки снова накачают ликвидности, придумают какую-нибудь глупость, вроде «коронавирус не так страшен, как нам его нарисовали, все восстанавливается, бла-бла-бла», и начнем расти. Но нефть обратно не вернется.



- А на сколько может упасть за это время?

- Вообще долгосрочная цель по Light (американская нефть WTI. – Прим. ред.) – 12, вторая – 9 долларов за баррель, но это уже в 2021-2022 годах. В этот раз, может, 20 пощупаем. Марку Brent я особо не отслеживаю. На какое-то время нефть может и отскочить, скажем, к 50 долларам, но прежних уровней не будет. Средние уровни по году будут 40, 30 и меньше.



(В течение 9 марта WTI падала до 27,3 долларов, Brent – до 31,02 доллара. К вечеру они торговались примерно по 33 и 36 долларов соответственно. – Прим. ред.)



- Ну американцам хотя бы так же больно, как нам?



- У сланцевиков проблемы начинаются в районе 25 долларов. Они будут корректироваться, но они все захеджированы по самые уши - по 50, по 60 долларов за баррель. Поэтому, как и в прошлый раз, когда саудиты как бы пытались с ними бороться, ничего не получится. 9 месяцев они протянут на этих деньгах совершенно спокойно. И потом, это вообще другая отрасль, не сопоставимая с нашей добычей по технологичности. Они открывают и закрывают скважины за считанные недели, там модернизация идет с бешеной скоростью, за 3 года они снизили себестоимость в 3-4 раза. К тому же у США есть чем ответить. Та же «Роснефть» по полной засветилась в сделках с Венесуэлой, потому они могут наложить санкции на компанию, как раз убирая часть навеса с нефтяного рынка.

- Прямо скажем, не рыночными методами.



- Если вы садитесь играть за этот стол и у вас нет карт – это ваши проблемы.



- То есть отжать у американцев часть рынка мы не сможем?

- Нет, это бред полный, мы загнемся значительно раньше. Мы свои фонды проедаем с космической скоростью, а сейчас нас пытаются убедить, что мы при 27-30 долларах продержимся 4 года? (Минфин заявил, что средства ФНБ смогут компенсировать выпадающие нефтяные доходы в течение 6-10 лет. – Прим. ред.) Ну-ну.



- По вашему, правительству неоткуда компенсировать бюджетные потери?

- Ну почему же. У нас ведь есть вторая нефть – малый бизнес и население. Вот, им советовали затягивать пояса потуже, сейчас они будут затягивать их вокруг шеи. Когда в других странах снижают налоги, снижают ставки, потому что экономике тяжело и нужна ликвидность – у нас все наоборот.



- Россиян-то нефть волнует меньше, тем более, что бензин вслед за ней не дешевеет, а вот рубль всех напугал. Он тоже не вернется?



- Думаю, в какой-то момент мы сделаем 81-82 рубля [за доллар], потом 85-86. А затем будет коррекция, достаточно долгосрочная и глубокая, до 65-70. Но говорить о коррекции сейчас сложно, потому что мы еще верх не сделали.



(В течение 9 марта курс доллара на международных торгах поднимался до 76,2 рублей, евро – до 86,04. К вечеру они колеблются в районе 74,2 и 85 рублей соответственно. – Прим. ред.)



- А повлиять-то на это Россия как-то может? Вот, Центробанк объявил мораторий на закупку валюты внутри страны…



- Центробанк бессилен, это просто обменник. Толку-то от моратория. Основные-то потоки идут через рублевые облигации. Максимум, что может сделать ЦБ, это на самом дне поднять ставки, чтобы рынок против него прошел рублей на 30-40. Это они могут сделать, обучены. Но тогда вообще все колом встанет: жутко дорогие деньги и дорогие кредиты. Собственно, так уже было, но в прошлый раз быстро и как-то пронесло.

- Вы ждете коррекции и на нефтяном, и на валютном рынках. А фондовый рынок, который падает на всех континентах, тоже выправится?



- Сейчас на рынке настроения дна, все пропало, хана. В течение одной-двух недель, будет поставлено локальное дно по S&P, все будет залито ликвидностью и все начнет расти. Эта фаза роста растянется на квартал-два, и наши игроки тоже отрастут.

