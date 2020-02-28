В этот уик-энд в Финляндии соберутся поклонники активного отдыха. По центру финской столицы предлагают прокатиться на велосипеде в ретрообразе, а на Хартвал-арене можно поболеть за хоккеистов. В Лахти пройдет этап Кубка мира по лыжному спорту, а в Лаппеенранте отпразднуют день рождения сайменской нерпы.

Выходные в Финляндии 29 февраля — 1 марта: Кубок мира по лыжам, нерпы и русский авангард

В субботу на юге Финляндии ожидается около нуля, в центральных регионах до минус пяти, а на севере — до минус десяти градусов Цельсия. В воскресенье в южных районах потеплеет до плюс трёх, возможны осадки.

Фото: pixabay.com (WolfBlur)

На этой неделе в Выставочном центре Хельсинки проходит масштабная выставка GoExpo, посвященная активному отдыху. Тематические разделы подготовлены для любителей фитнеса, велоспорта, гольфа и рыбалки. Посетителей ждут тест-драйвы и демонстрации экипировки и снаряжения, показательные выступления спортсменов. Также в рамках GoExpo состоится выставка лошадей Helsinki Horse Fair и выставка новинок видео-, фото- и аудиотехники. Единый входной билет на все мероприятия в день посещения обойдется в 19 евро.



29 февраля в Хельсинки уже в десятый раз устроят ретровелопробег Winter Tweed Run Helsinki. Участвовать можно с любым велосипедом, однако особенно приветствуются винтажные модели и соответствующий костюм. Сбор велосипедистов начнется в 13:00 на Сенатской площади, старт — в 13:30.

В Музее Атенеум на днях открылась выставка художницы Наталии Гончаровой. Экспозиция включает более ста работ, не только картины яркой представительницы авангарда, но и иллюстрации, театральные костюмы, эскизы декораций — в том числе для «Русских сезонов» Дягилева.



Третьяковская галерея

Два новых проекта появились и в Музее современного искусства Киасма. Там можно увидеть видеоработы Эда Аткинса, посвященные техникам самопрезентации человека и отношению к ним. Например, Safe Conduct пародирует видеоинструкции о безопасности в аэропортах в жанре анимированного комикса. Однако впечатлительных людей предупреждают о сценах насилия в этой работе. «Зона молчания» Лиисы Лоунила создает перед посетителями акустический пейзаж, сочетающий грозовую бурю и тиканье часов.

1 марта на Хартвал-арене состоится матч плей-офф КХЛ с участием «Йокерита». Билеты стоят от 25 евро.

В «Старом порту» (Wanha Satama) в эти выходные разместится выставка рукоделия. Мастера со всей Финляндии представят товары ручной работы: одежду, аксессуары, украшения, предметы интерьера. Также продаваться будут материалы и инструменты для рукоделия. Посетителей ждут в субботу с 10 до 17 часов, в воскресенье до 16 часов. Однако вход платный, для взрослых — 10 евро. В Лахти в этот уик-энд состоится этап Кубка мира по лыжному спорту. К счастью, Лахтинские игры не постигла судьба отмененного из-за погоды Лахтинского марафона. Болельщики смогут понаблюдать за лыжным двоеборьем, лыжными гонками и прыжками с трамплина. В пятницу на лыжный стадион можно попасть даже бесплатно, в другие дни цены на билеты начинаются от 20,50 евро.

В Лаппеенранте 29 февраля устроят день рождения белька сайменской нерпы. По словам организаторов, в Саймаариуме (Satamatie, 8) можно будет увидеть детёныша сайменской нерпы, а также посетителей ждут мастер-классы и световое шоу. Вход свободный, мероприятие пройдет с 10 до 14 часов.

Фото: pixabay.com (anitaajblom)