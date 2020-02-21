Публичное обещание награды
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ
в рамках конкурса «Чемодан путешествий»
1. Срок действия предложения:
с «18» февраля 2020 года по «31» марта 2020 года включительно.
2. Территория действия предложения:
Российская Федерация.
3. Лицо, объявившее о награде:
АО «АЖУР-МЕДИА» (Местонахождение: 191023, Санкт-Петербург,
ул. Зодчего Росси, д.1-3, подъезд 6 ИНН/КПП: 7840479656/784001001)
4. Место публикации предложения:
Интернет-страница
https://www.fontanka.ru/longreads/megafon_i_booking
5. Предложение действительно для следующих лиц:
для любых граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, а также для несовершеннолетних лиц с 16 до 18 лет – с письменного согласия законного представителя (родителя или опекуна, имеющие гражданство РФ), и постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
Все действия, совершаемые несовершеннолетним лицом в рамках настоящего предложения, должны совершаться с согласия и под контролем законного представителя такого несовершеннолетнего лица или законным представителем несовершеннолетнего лица от имени несовершеннолетнего лица.
6. Предложение не действительно для следующих категорий лиц:
для сотрудников лица, объявившего о награде, фрилансеров лица, объявившего о награде, иных лиц, которые сотрудничают с лицом, объявившим о награде на постоянной основе, представителей лица, объявившего о награде, и аффилированных с ним лиц, членов их семей.
7. Предложение о публичном обещании награды осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Пользовательским соглашением сайта
www.fontanka.ru
и настоящими Условиями.
8. Чтобы зарегистрироваться для участия в конкурсе «Чемодан путешествий», претенденту необходимо в период с «17» февраля по «31» марта 2020 года включительно, совершить следующие действия:
8.1. Зайти на Интернет-ресурс
https://www.fontanka.ru/longreads/megafon_i_booking
/;
8.2. Кликнуть на кнопку «Старт» флеш-игры «Чемодан путешествий»;
8.3. Пройти флэш - игру «Чемодан путешествий» с результатом 18 баллов:
Чтобы набрать 18 баллов во флеш-игре «Чемодан путешествий», претенденту необходимо за 15 секунд кликнуть на 18 определенных вещей. При каждом клике на каждую вещь претендент получает или, наоборот, теряет один балл. Всего во флеш-игре 17 вещей, которые дают балл и 6 вещей, которые его отнимают. Вещи появляются в игре случайно – за одну сессию могут появиться несколько одинаковых вещей.
8.4. Указать свой e-mail в форме, всплывающей после прохождения флэш-игры *.
Пользователь, выполнивший условия, указанные выше, является зарегистрированным в качестве претендента на награду.
*Одно лицо может зарегистрироваться для участия в конкурсе только один раз. Запрещена множественная регистрация и использование чужих (ранее зарегистрированных) e-mail. Претендент на награду обязуется и гарантирует лицу, объявившему о награде, указание достоверных данных о себе. При выявлении на любом этапе проведения конкурса (в т. ч. при выдаче наград) факта указания недостоверных данных, а равно нарушение требований настоящего Публичного обещания награды, лицам, объявившее о награде, имеет право аннулировать регистрацию такого претендента и отказать в выдаче награды.
9. Наградной фонд конкурса состоит из 250 промокодов номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждый (по одному промокоду для каждого получателя награды, определенного в соответствии с п. 12 настоящего Публичного обещания награды).
По промокоду предоставляется скидка 500 р. при покупке товаров стоимостью от 501 р. в салонах и интернет-магазине АО «МегаФон Ритейл». Срок действия промокода до 31.03.2020 г.
10. Награды не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.
11. Один претендент может выиграть только одну награду. В целях добросовестности участия в конкурсе, справедливости определения получателей наград и выдачи им наград лицо, объявившее о награде, оставляет за собой право отказать в выдаче наград получателям, которые относятся к членам одной и той же семьи. В целях исполнения настоящих условий членами одной и той же семьи являются лица, состоящие в родстве, такие как: супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны и попечители. В случае, когда члены одной и той же семьи, участвующие в акции, попадают в число получателей наград, то право получения награды возникает только у одного из них, по выбору лица, объявившего о награде. При этом порядок определения принадлежности претендентов к одной и той же семье определяется самостоятельно лицом, объявившем о награде. В случае несогласия претендента с решением в отношении отказа в выдаче награды по причине, указанной выше, бремя доказывания отсутствия родства с другими получателями наград лежит на таком претенденте, получившем отказ в выдаче награды.
12. Получателями наград становятся первые 250 (двести пятьдесят) претендентов, которые выполнили все действия, указанные в п. 8 настоящего Публичного обещания награды
13. Лицо, объявившее о награде, оставляет за собой право изменить количество и ассортимент наград. Информация об изменении публикуется на сайте
www.fontanka.ru
.
14. Наградной фонд формируется за счёт собственных средств лица, объявившего о награде, и используется исключительно для предоставления наград претендентам.
15. Награды могут не совпадать с ожиданиями претендентов.
16. Функциональная пригодность наград гарантируются лицами, их предоставляющими – ПАО «МегаФон», АО «МегаФон Ритейл».
17. Награды будут отправлены по адресам электронной почты получателей, указанным при регистрации (п. 8.4 настоящего Публичного обещания награды) в течение 24 (двадцати четырех) часов после того, как претендент отправит свою почту.
Обязанность лица, объявившего о награде, по выдаче наград претендентам, ставшим получателями наград, считается исполненной надлежащим образом с момента отправки промокода по адрес электронной почты получателя.
18. Принимая участие, претендент дает свое согласие на обработку и хранение персональных данных, осуществляемое лицом, объявившим о награде. Лицо, объявившее о награде, вправе совершать в отношении персональных данных следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение в соответствии с настоящим публичным обещанием награды и действующим законодательством Российской Федерации.
19. Все претенденты самостоятельно оплачивают свои расходы, понесенные ими в связи с выполнением условий настоящего предложения (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
20. Лицо, объявившее о награде, не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса сайта.
21. Лицо, объявившее о награде, не несет ответственности за любой ущерб, понесенный получателем вследствие использования последним награды.
22. Лицо, объявившее о награде, вправе отказать претенденту в выдаче награды, если такой претендент предоставил о себе недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления информации или необходимых документов, или каким-либо иным образом нарушил любое положение настоящего документа и/или Пользовательского соглашения сайта
www.fontanka.ru
.
23. Настоящее предложение не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», не является стимулирующим мероприятием, не является публичным конкурсом, а также не является игрой, основанной на риске и пари.