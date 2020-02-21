«Чего только со мной не случалось в путешествиях! Я пытался догнать вора в Венесуэле, преследуя его по крышам домов, выпивал с живущими на кладбище в Маниле местными жителями их самогон, вынужденно ехал автостопом на грузовике вдали от цивилизации в Лаосе, подрался с сыном местного авторитета в Мьянме, купался в реке, где водятся пираньи и кайманы… Вышел отовсюду, как видите, живым! Опыт поездок и решения нетривиальных задач во время путешествий привел к тому, что я теперь сам организовываю экспедиции.Например, следующим летом собираюсь в Африку и Норвегию».

Раньше я почти всегда уходил в авиарежим и использовал только Wi-Fi — бывало, даже не подключал у оператора услугу роуминга. Как-то это сыграло со мной злую шутку, когда мне для срочного перевода денег из банка не могла прийти СМС. Сейчас же условия и стоимость роуминга стали намного гуманнее, и теперь я даже подключаю интернет. Если не сидеть постоянно в телефоне, а смотреть на красоты вокруг — собственно, ради чего мы и путешествуем, — то гигабайта по роумингу в сутки вполне хватает, даже с учетом того, что вся красота постится в социальные сети.

