«Прощай, зима, привет, пальмы!»
пройди забавный квест с героями и узнай, готов ли ты к отпуску
Привет, меня зовут Роуминг! Несмотря на то, что я кот, хозяину будет очень выгодно взять меня в отпуск.
Я Жора и обожаю путешествовать с Роумингом! Это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
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Устали от зимы, снега, холодов и мечтаете о поездке на море в теплые страны? Пора отправляться в отпуск! МегаФон совместно с Booking.com запустил акцию: каждый, кто забронирует жилье на этом сайте, получит 1 Гб интернета и 60 минут в роуминге в подарок. Читайте, как наши герои Жора и кот Роуминг выгодно съездили в отпуск с помощью этой акции, а также ловите советы от бывалого путешественника!

Отправляемся в путешествие

Туристы часто попадают в забавные ситуации.
А наш герой Жора и кот Роуминг готовы к отдыху за границей на 100%!
1 гигабайт бесплатного интернета в сутки от МегаФона — ровно столько получил мой хозяин через Booking.com. Плюс 60 входящих и исходящих минут — и так будет каждый день, пока мы в отпуске!
Все боятся роуминга, но я же такой добрый и пушистый! За границей можно общаться вообще бесплатно, если забронировать отель через Booking.com. Где бы ты ни был, ты будешь на связи.
1 гигабайт бесплатного интернета в сутки от МегаФона – ровно столько получил мой хозяин через Booking.com. Плюс 60 входящих и исходящих минут - и так будет каждый день, пока мы в отпуске!
Все боятся роуминга, но я же такой добрый и пушистый! За границей можно общаться вообще бесплатно, если забронировать отель через Booking.com. Где бы ты ни был, ты будешь на связи.

Пришло время собираться и тебе

Давай проверим, как ты умеешь собираться в дорогу. Покажи это в короткой флеш-игре! Правила простые: кликай на то, что важно сделать перед путешествием, и лови как можно больше полезных в отпуске вещей. С каждой секундой игра будет ускоряться. Необходимо набрать 18 баллов. При каждом клике на каждую вещь ты получаешь или, наоборот, теряешь один балл. Всего во флеш-игре 17 вещей, которые дают 1 балл и 6 вещей, которые его отнимают. Вещи появляются в игре случайно – за одну сессию могут появиться несколько одинаковых вещей.

Если ты наберешь максимальное количество баллов (18), то получишь промокод на 500р., действующий при покупке товаров стоимостью от 501 р. в салонах и интернет-магазине АО «МегаФон Ритейл». Поторопись — количество подарков ограничено!
Что стоит сделать перед путешествием:
Подключить кешбэк за путешествия
Скачать интересную книгу в дорогу
Скачать дома фильмы и сериалы в долгий перелет
Забронировать выгодный отель на Booking.com и получить бесплатный роуминг от МегаФона
Подключить домашний тариф за 200₽ в день c картой Visa
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#ОтдыхНачинаетсяСТебя
ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Николая Лебедева
главного редактора сайта Туристер.ру
Правила путешественника
Если вы хотите быть как Жора и отдыхать с удовольствием и экономией — прочитайте правила идеального отпуска от опытного туриста!
6 правил от
43 страны
247 городов
205 перелетов
«Чего только со мной не случалось в путешествиях! Я пытался догнать вора в Венесуэле, преследуя его по крышам домов, выпивал с живущими на кладбище в Маниле местными жителями их самогон, вынужденно ехал автостопом на грузовике вдали от цивилизации в Лаосе, подрался с сыном местного авторитета в Мьянме, купался в реке, где водятся пираньи и кайманы… Вышел отовсюду, как видите, живым! Опыт поездок и решения нетривиальных задач во время путешествий привел к тому, что я теперь сам организовываю экспедиции.Например, следующим летом собираюсь в Африку и Норвегию».
Раньше я почти всегда уходил в авиарежим и использовал только Wi-Fi — бывало, даже не подключал у оператора услугу роуминга. Как-то это сыграло со мной злую шутку, когда мне для срочного перевода денег из банка не могла прийти СМС. Сейчас же условия и стоимость роуминга стали намного гуманнее, и теперь я даже подключаю интернет. Если не сидеть постоянно в телефоне, а смотреть на красоты вокруг — собственно, ради чего мы и путешествуем, — то гигабайта по роумингу в сутки вполне хватает, даже с учетом того, что вся красота постится в социальные сети.
Подключать выгодный роуминг
Правило № 1
Самое главное, что нужно взять с собой, — деньги и документы, причем не хранить все яйца в одной корзине. Деньги должны быть и наличными, и на карточке, лучше на нескольких. За пределами Европы в дополнение к местной валюте стоит хранить заначку в долларах.
Не хранить все деньги и документы вместе
Правило № 2
Копии документов обязательно должны быть в облачном сервисе, а лучше в двух-трех. Всегда нужно держать телефон и пауэрбанк заряженными, со скачанными офлайн-картами, а голову — свежей.
Отправить документы в облачный сервис
Правило № 3
Пробовать можно всё, что употребляют местные, — не убило их, не убьёт и вас. А вести себя с ними, как бы банально это ни звучало, стоит так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Помните, что вы пришли в гости, и уважайте любые особенности местного населения.
Уважать местных
Правило № 4
Улыбайтесь как можно искреннее и немного виновато, это обезоруживает. За всю историю поездок мои конфликты с местными можно пересчитать по пальцам одной руки, почти все они перечислены выше.
Больше улыбайся
Правило № 5
Банально выучив приветствие на местном языке, вы в 99% случаев будете располагать к себе людей. Даже в пресыщенном туристами Таиланде если вы вместо «хеллоу» скажете «сабади-каа», местные жители будут относиться к вам уже не как к простому фарангу.
Узнать несколько фраз на местном языке
Правило № 6
Как путешествовать налегке и не платить за связь за границей
ЧЕМОДАН
В СМАРТФОНЕ
1. Перейдите на Booking.com с сайта МегаФона.
Как принять участие в акции:
3. При регистрации бронирования обязательно укажите ваш номер телефона для получения бесплатных минут и интернета в роуминге.
2. Выберите даты проживания и объект размещения с отметкой об участии в акции МегаФона.
5. Дождитесь SMS о подключении акции «Роуминг с Booking.com».
4. Произведите оплату бронирования.
Если раньше было принято отключать связь за границей или пользоваться ей только в крайнем случае, то теперь ограничивать себя не нужно! Бронируйте отель на Booking.com и получайте бесплатные минуты и интернет за границей от МегаФона.
Материал публикуется специально для ПАО МегаФон

Дизайнеры: Алена Якименко, Рустам Раджапов, Екатерина Елизарова («Фонтанка.ру»)
Иллюстраторы: Евгений Баторский, ПАО «МегаФон»
Автор: Вера Кузнецова
Менеджер спецпроекта: Ирина Неуймина
Координаторы проекта на «Фонтанке.ру»: Елена Рожнова, Ольга Голубева
Публичное обещание награды
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ
в рамках конкурса «Чемодан путешествий»

1. Срок действия предложения: с «18» февраля 2020 года по «31» марта 2020 года включительно.
2. Территория действия предложения: Российская Федерация.
3. Лицо, объявившее о награде:
АО «АЖУР-МЕДИА» (Местонахождение: 191023, Санкт-Петербург,
ул. Зодчего Росси, д.1-3, подъезд 6 ИНН/КПП: 7840479656/784001001)
4. Место публикации предложения: Интернет-страница
https://www.fontanka.ru/longreads/megafon_i_booking
5. Предложение действительно для следующих лиц:
для любых граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, а также для несовершеннолетних лиц с 16 до 18 лет – с письменного согласия законного представителя (родителя или опекуна, имеющие гражданство РФ), и постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
Все действия, совершаемые несовершеннолетним лицом в рамках настоящего предложения, должны совершаться с согласия и под контролем законного представителя такого несовершеннолетнего лица или законным представителем несовершеннолетнего лица от имени несовершеннолетнего лица.
6. Предложение не действительно для следующих категорий лиц:
для сотрудников лица, объявившего о награде, фрилансеров лица, объявившего о награде, иных лиц, которые сотрудничают с лицом, объявившим о награде на постоянной основе, представителей лица, объявившего о награде, и аффилированных с ним лиц, членов их семей.
7. Предложение о публичном обещании награды осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Пользовательским соглашением сайта www.fontanka.ru и настоящими Условиями.
8. Чтобы зарегистрироваться для участия в конкурсе «Чемодан путешествий», претенденту необходимо в период с «17» февраля по «31» марта 2020 года включительно, совершить следующие действия:
8.1. Зайти на Интернет-ресурс https://www.fontanka.ru/longreads/megafon_i_booking/;
8.2. Кликнуть на кнопку «Старт» флеш-игры «Чемодан путешествий»;
8.3. Пройти флэш - игру «Чемодан путешествий» с результатом 18 баллов:
Чтобы набрать 18 баллов во флеш-игре «Чемодан путешествий», претенденту необходимо за 15 секунд кликнуть на 18 определенных вещей. При каждом клике на каждую вещь претендент получает или, наоборот, теряет один балл. Всего во флеш-игре 17 вещей, которые дают балл и 6 вещей, которые его отнимают. Вещи появляются в игре случайно – за одну сессию могут появиться несколько одинаковых вещей.
8.4. Указать свой e-mail в форме, всплывающей после прохождения флэш-игры *.
Пользователь, выполнивший условия, указанные выше, является зарегистрированным в качестве претендента на награду.
*Одно лицо может зарегистрироваться для участия в конкурсе только один раз. Запрещена множественная регистрация и использование чужих (ранее зарегистрированных) e-mail. Претендент на награду обязуется и гарантирует лицу, объявившему о награде, указание достоверных данных о себе. При выявлении на любом этапе проведения конкурса (в т. ч. при выдаче наград) факта указания недостоверных данных, а равно нарушение требований настоящего Публичного обещания награды, лицам, объявившее о награде, имеет право аннулировать регистрацию такого претендента и отказать в выдаче награды.
9. Наградной фонд конкурса состоит из 250 промокодов номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждый (по одному промокоду для каждого получателя награды, определенного в соответствии с п. 12 настоящего Публичного обещания награды).
По промокоду предоставляется скидка 500 р. при покупке товаров стоимостью от 501 р. в салонах и интернет-магазине АО «МегаФон Ритейл». Срок действия промокода до 31.03.2020 г.
10. Награды не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.
11. Один претендент может выиграть только одну награду. В целях добросовестности участия в конкурсе, справедливости определения получателей наград и выдачи им наград лицо, объявившее о награде, оставляет за собой право отказать в выдаче наград получателям, которые относятся к членам одной и той же семьи. В целях исполнения настоящих условий членами одной и той же семьи являются лица, состоящие в родстве, такие как: супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны и попечители. В случае, когда члены одной и той же семьи, участвующие в акции, попадают в число получателей наград, то право получения награды возникает только у одного из них, по выбору лица, объявившего о награде. При этом порядок определения принадлежности претендентов к одной и той же семье определяется самостоятельно лицом, объявившем о награде. В случае несогласия претендента с решением в отношении отказа в выдаче награды по причине, указанной выше, бремя доказывания отсутствия родства с другими получателями наград лежит на таком претенденте, получившем отказ в выдаче награды.
12. Получателями наград становятся первые 250 (двести пятьдесят) претендентов, которые выполнили все действия, указанные в п. 8 настоящего Публичного обещания награды
13. Лицо, объявившее о награде, оставляет за собой право изменить количество и ассортимент наград. Информация об изменении публикуется на сайте www.fontanka.ru.
14. Наградной фонд формируется за счёт собственных средств лица, объявившего о награде, и используется исключительно для предоставления наград претендентам.
15. Награды могут не совпадать с ожиданиями претендентов.
16. Функциональная пригодность наград гарантируются лицами, их предоставляющими – ПАО «МегаФон», АО «МегаФон Ритейл».
17. Награды будут отправлены по адресам электронной почты получателей, указанным при регистрации (п. 8.4 настоящего Публичного обещания награды) в течение 24 (двадцати четырех) часов после того, как претендент отправит свою почту.
Обязанность лица, объявившего о награде, по выдаче наград претендентам, ставшим получателями наград, считается исполненной надлежащим образом с момента отправки промокода по адрес электронной почты получателя.
18. Принимая участие, претендент дает свое согласие на обработку и хранение персональных данных, осуществляемое лицом, объявившим о награде. Лицо, объявившее о награде, вправе совершать в отношении персональных данных следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение в соответствии с настоящим публичным обещанием награды и действующим законодательством Российской Федерации.
19. Все претенденты самостоятельно оплачивают свои расходы, понесенные ими в связи с выполнением условий настоящего предложения (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
20. Лицо, объявившее о награде, не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса сайта.
21. Лицо, объявившее о награде, не несет ответственности за любой ущерб, понесенный получателем вследствие использования последним награды.
22. Лицо, объявившее о награде, вправе отказать претенденту в выдаче награды, если такой претендент предоставил о себе недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления информации или необходимых документов, или каким-либо иным образом нарушил любое положение настоящего документа и/или Пользовательского соглашения сайта www.fontanka.ru.
23. Настоящее предложение не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», не является стимулирующим мероприятием, не является публичным конкурсом, а также не является игрой, основанной на риске и пари.

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