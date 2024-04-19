В Главный штаб — с Tele2. Как обменять минуты на билеты

Петербург участвует в акции «Культурный обмен» уже в третий раз. В 2024 году к проекту впервые присоединился главный музей страны: абоненты могут конвертировать свою «валюту», минуты, в билет в Главный штаб.



Восточное крыло Главного штаба после передачи Эрмитажу прошло масштабную реставрацию. Теперь это лаборатория современного музейного дела. Помимо выставок, здесь постоянно рождаются и воплощаются экспериментальные программы: культурные марафоны, встречи, арт‑медиации и т.д.

