В Главный штаб — с Tele2. Как обменять минуты на билеты
Tele2 снова предлагает абонентам обменять накопленные минуты на билеты в музеи. В этом году ценители прекрасного могут попасть даже в Государственный Эрмитаж.
Петербург участвует в акции «Культурный обмен» уже в третий раз. В 2024 году к проекту впервые присоединился главный музей страны: абоненты могут конвертировать свою «валюту», минуты, в билет в Главный штаб.
Восточное крыло Главного штаба после передачи Эрмитажу прошло масштабную реставрацию. Теперь это лаборатория современного музейного дела. Помимо выставок, здесь постоянно рождаются и воплощаются экспериментальные программы: культурные марафоны, встречи, арт‑медиации и т.д.
Восточное крыло Главного штаба после передачи Эрмитажу прошло масштабную реставрацию. Теперь это лаборатория современного музейного дела. Помимо выставок, здесь постоянно рождаются и воплощаются экспериментальные программы: культурные марафоны, встречи, арт‑медиации и т.д.
Есть как минимум пять (на самом деле — гораздо больше) причин сходить в Главный штаб этой весной:
1
Увидеть знаменитые залы импрессионистов и постимпрессионистов: Клод Моне, Пабло Пикассо и Ван Гог «переехали» сюда из Главного музейного комплекса.
2
Пройти сквозь Новую Большую анфиладу, оптическая ось которой совпадает с ангелом на шпиле Петропавловского собора.
3
Стать продвинутым ценителем искусства благодаря циклу лекций «Великие художники Европы». Сотрудники Эрмитажа будут рассказывать о знаменитых творцах раз в месяц, начиная с 26 апреля.
4
Оказаться в угловой части здания, где давал присягу Министерству иностранных дел Пушкин и работал Тютчев.
5
Посетить первую экспозицию Главного штаба «Под знаком орла. Искусство ампира», которая открылась ещё в XX веке.
Помимо Государственного Эрмитажа, в акции Tele2 в Петербурге принимают участие национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия», Музей современного искусства Эрарта, а также музеи железных дорог России и Фаберже.
Совершить обмен удобно в приложении «Мой Tele2», а узнать подробности действия акции в каждом музее — на сайте оператора.
Акция «Меняйте минуты на искусство»
Акция «Меняйте минуты на искусство» проводится компанией Tele2. Абоненты компании могут обменять доступные минуты – включенные в тариф и перенесенные, в том числе от других операторов, на билеты в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2», получив промокод/QR-код. Полные сроки проведения акции — с 15 апреля по 2 июня 2024 года. Подробности — на сайте.
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