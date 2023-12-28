Как отметить Новый год
за городом и ничего не забыть
Чек-лист под ёлочкой
Что может быть атмосфернее, чем дожидаться боя курантов в уютном лесном коттедже? Рядом любимые друзья или родственники, за окном вместо привычных городских улиц — заснеженный пейзаж. Но чтобы праздник удался, нужно многое предусмотреть и взять с собой всё необходимое.

Что именно загрузить в машину — подскажет наш чек-лист, а сделать покупки или заказать готовую еду в ресторане можно с доставкой на дом.
Как сэкономить
Чек-лист
Рецепты
Главный принцип загородного праздника — все хлопоты по его подготовке должны остаться в мегаполисе. Отдых начинается в тот момент, когда вы садитесь в машину. Не стоит планировать нарезку салатов или конструирование изысканных бутербродов на предновогодний вечер в коттедже. Покупку продуктов и приготовление блюд необходимо завершить до отъезда. Добравшись до места назначения, вы просто расставляете угощение на столе — и начинаете веселиться.
Берём за город
Готовая корзина от СберМаркета
Буженина из свинины в фольге

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Готовая корзина от СберМаркета
Оливье классический
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Холодец
Другой важный момент: еда, которую вы возьмёте с собой, должна хорошо выдерживать перевозку и хранение. Всё, что может быстро испортиться или по дороге потерять привлекательный вид, лучше исключить из меню.

Поэтому стоит заранее изучить рецепты и решить, что вы повезёте в коттедж, а чем побалуете себя, вернувшись домой. В приложении СберМаркет мы нашли несколько полезных вариантов, которыми поделимся ниже. Продукты для них сервис уже собрал на одной странице.
Купить продукты на Новый год
Сохраняем на будущее
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Брускетты со взбитой фетой и вяленым мясом
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Салат «Гранатовый браслет»
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Мандариновая панна-котта
В качестве главного блюда для новогоднего застолья в коттедже запеките в фольге мясо или рыбу, но не большим куском, а порционно — примерно по 200 граммов. Тогда можно будет каждый день брать нужное количество продукта, не заботясь о нарезке. И хранить будет удобнее.
Захватите вкусные консервированные продукты, которые не потребуют от вас кулинарных усилий. Достаточно открыть банку, чтобы добавить к ужину солёные огурцы, маринованные помидоры или грибы.
Накрываем на стол
В качестве гарнира используйте варёный или запечённый картофель — это классика отечественного стола, которая, скорее всего, устроит всех собравшихся. Его, как и мясо, стоит распределить по нескольким отдельным ёмкостям.
Если не представляете Новый год без традиционных салатов, привезите их с собой в контейнерах. Выбирайте рецепты, которые позволяют добавить соус перед подачей: заправленное заранее блюдо рискует не дотянуть до полуночи. То есть селёдка под шубой вам не подойдет, а вот оливье — удачный вариант.
Воспользуйтесь мангалом, чтобы приготовить новогодний шашлык. Замариновать мясо стоит ещё в городе, а жарить его лучше всего в первый день. Если продержите в маринаде слишком долго, оно будет разваливаться, так что к этому моменту стоит подойти ответственно.
Когда к празднику присоединяются дети, для них требуется особое меню — с блюдами без майонеза, острых и солёных соусов. И, конечно же, заранее делим приготовленное на удобные порции. Стоит захватить с собой вкусные новогодние наборы, которыми можно дополнить основные подарки.
Какой же Новый год без сладостей! Отправляясь за город, обязательно запаситесь шоколадными конфетами и фигурным печеньем. Торты же с масляным кремом не слишком приспособлены к долгим переездам — от них в этот раз лучше отказаться.
Положите в багажник новогодние украшения, с помощью которых будете создавать в коттедже праздничное настроение. Берите с собой то, что вы сможет легко развесить, а потом без усилий снять. Не стоит использовать декор, который осыпается: уборка перед отъездом вряд ли вас порадует.
Заранее загрузите в смартфон новогодние песни и захватите умную колонку, чтобы у праздника было музыкальное сопровождение. Малышей порадуют любимые сказки в аудиоформате — с ними будет легче заснуть на новом месте.
Устраиваемся с комфортом
Хорошая идея — взять тапочки (желательно одноразовые). Также пригодятся удобная домашняя одежда, которую вы будете носить в коттедже, и праздничный наряд, в котором встретите Новый год. Отдельно соберите тёплый комплект для спокойных прогулок на свежем воздухе и что-то более лёгкое, не стесняющее движений, — для зимнего спорта.
Если планируете барбекю, захватите шампуры или мангальную решётку — на месте их может не оказаться. Кроме того, знатоки загородного отдыха рекомендуют приезжать со своим углём. Его продают и в загородных комплексах, но стоить он будет дороже, чем если заказать его заранее в СберМаркете.
Организуем развлечения
Обычно отдых в деревянном домике длится 3–4 дня, и разумно будет заранее спланировать, как именно вы их проведёте. Придумайте, чем развлечь себя в коттедже, куда съездить и что посмотреть в окрестностях.
Для уютных посиделок с чаем и печеньем привезите две-три настольных игры: они развеселят сразу всю компанию. Можно устроить «новогодний крокодил». Угадываете песни про праздник, зиму и снег — и в качестве приза получаете небольшие съедобные сувениры.
Захватите «ватрушку» или лёгкие ледянки. Для санок стоит предусмотреть чехол или пластиковый пакет, чтобы после катания их можно было загрузить в машину, не создавая беспорядка в салоне или багажнике.
Изучите интересные места и достопримечательности района, в котором планируете остановиться. Какие-то из них вы обязательно захотите посетить во время новогоднего отдыха.
Стоит учесть, что музеи в первые дни года чаще всего закрыты. Поэтому в маршрут лучше включить места, у которых нет «режима работы». Отправляйтесь на ярмарку или рынок, освойте местную горнолыжную базу, доберитесь до особо живописного озера, посетите маяк на берегу залива — вариантов масса.
Признаём: встреча Нового года в загородном коттедже — далеко не бюджетное удовольствие. Но можно попробовать сэкономить на другой крупной статье праздничных расходов — организации застолья. Поэтому стоит обращать внимание на акции и специальные предложения, которые помогают потратить меньше.
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Автор: Мария Семенова, Елена Анатольева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источник иллюстраций: iStock
Дизайнер: Анастасия Гализина, Ольга Сергеева

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