Другой важный момент: еда, которую вы возьмёте с собой, должна хорошо выдерживать перевозку и хранение. Всё, что может быстро испортиться или по дороге потерять привлекательный вид, лучше исключить из меню.



Поэтому стоит заранее изучить рецепты и решить, что вы повезёте в коттедж, а чем побалуете себя, вернувшись домой. В приложении СберМаркет мы нашли несколько полезных вариантов, которыми поделимся ниже. Продукты для них сервис уже собрал на одной странице.

