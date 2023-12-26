Компания строит по этому принципу уже много лет, однако официально его сформулировали в 2023 году — в виде стандарта строительства инфраструктуры SETL 15'. Но куда именно жители смогут добраться за четверть часа? Холдинг не стал полагаться на общее представление, а провел специальное исследование и узнал точно, что именно важно и нужно для покупателей.



Системные опросы длились несколько месяцев, их респондентами стали более 8 тыс. человек разных возрастов — реальные и потенциальные покупатели Setl Group. Люди 20−40 лет чаще выбирали категории «пункты выдачи», «спортивные центры» и «салоны красоты». Респонденты более старшего возраста приоритетным считали наличие продуктовых магазинов, аптек, медицинских центров и ресторанов. Среди самых необычных ответов можно отметить «авторемонт» и «нотариальные услуги» в доме.