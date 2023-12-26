Успеть за 15 минут
Что мы на самом деле хотим видеть рядом с домом
Покупая квартиру в новостройке, горожане обращают внимание не только на качество жилья, но и на его окружение. Есть ли поблизости привычные супермаркеты? Далеко ли детский садик, куда ребенка надо будет отводить каждое утро? И как насчет парка для воскресных прогулок? Девелоперы нередко говорят о шаговой доступности, а не так давно холдинг Setl Group дал ей точное определение: не больше 15 минут пешком до всех необходимых сервисов
Успеть за 15 минут
Что мы на самом деле хотим видеть рядом с домом
Покупая квартиру в новостройке, горожане обращают внимание не только на качество жилья, но и на его окружение. Есть ли поблизости привычные супермаркеты? Далеко ли детский садик, куда ребенка надо будет отводить каждое утро? И как насчет парка для воскресных прогулок? Девелоперы нередко говорят о шаговой доступности, а не так давно холдинг Setl Group дал ей точное определение: не больше 15 минут пешком до всех необходимых сервисов
Компания строит по этому принципу уже много лет, однако официально его сформулировали в 2023 году — в виде стандарта строительства инфраструктуры SETL 15'. Но куда именно жители смогут добраться за четверть часа? Холдинг не стал полагаться на общее представление, а провел специальное исследование и узнал точно, что именно важно и нужно для покупателей.
Системные опросы длились несколько месяцев, их респондентами стали более 8 тыс. человек разных возрастов — реальные и потенциальные покупатели Setl Group. Люди 20−40 лет чаще выбирали категории «пункты выдачи», «спортивные центры» и «салоны красоты». Респонденты более старшего возраста приоритетным считали наличие продуктовых магазинов, аптек, медицинских центров и ресторанов. Среди самых необычных ответов можно отметить «авторемонт» и «нотариальные услуги» в доме.
Компания строит по этому принципу уже много лет, однако официально его сформулировали в 2023 году — в виде стандарта строительства инфраструктуры SETL 15'. Но куда именно жители смогут добраться за четверть часа? Холдинг не стал полагаться на общее представление, а провел специальное исследование и узнал точно, что именно важно и нужно для покупателей.
Системные опросы длились две недели, их респондентами стали более 8 тыс. человек разных возрастов — реальные и потенциальные покупатели Setl Group. Люди 20−40 лет чаще выбирали категории «пункты выдачи», «спортивные центры» и «салоны красоты». Респонденты более старшего возраста приоритетным считали наличие продуктовых магазинов, аптек, медицинских центров и ресторанов. Среди самых необычных ответов можно отметить «авторемонт» и «нотариальные услуги» в доме.
Системные опросы длились две недели, их респондентами стали более 8 тыс. человек разных возрастов — реальные и потенциальные покупатели Setl Group. Люди 20−40 лет чаще выбирали категории «пункты выдачи», «спортивные центры» и «салоны красоты». Респонденты более старшего возраста приоритетным считали наличие продуктовых магазинов, аптек, медицинских центров и ресторанов. Среди самых необычных ответов можно отметить «авторемонт» и «нотариальные услуги» в доме.
Проанализировав пожелания, девелопер сформировал перечень из 14 объектов инфраструктуры, которые должны находиться в шаговой доступности. Названные покупателями сервисы поделили на три группы.
- Товары повседневного спроса
- Магазины продуктов и напитков
- Пункты выдачи заказов
- Магазины косметики и бытовой химии
- Зоотовары
- Образование и здоровье
- Школы
- Детские сады
- Медицинские центры
- Аптеки
- Саморазвитие и общение
- Соседские и детские центры
- Спортивные залы и фитнес-студии
- Кафе и рестораны
- Салоны красоты
- Товары повседневного спросаМагазины продуктов и напитков
Пункты выдачи заказов
Магазины косметики и бытовой химии
Зоотовары
- Образование и здоровьеШколы
Детские сады
Медицинские центры
Аптеки
- Саморазвитие и общениеСоседские и детские центры
Спортивные залы и фитнес-студии
Кафе и рестораны
Салоны красоты
Согласитесь, все перечисленное звучит привычно для жителей больших городов. Из относительно нового отметим разве что возможность получать онлайн-покупки рядом с домом, актуальность магазинов для домашних любимцев и общественные пространства, где могут проводить время дети и взрослые.
Однако если брать данные по России в целом, картина выглядит менее оптимистичной. Так, Росстат регулярно проводит «Комплексное наблюдение условий жизни населения», и ниже мы собрали некоторые любопытные цифры из исследования за 2022 год.
Чего не хватает россиянам рядом с домом?
- 69,5%опрошенных признались, что в их населенном пункте или районе есть проблемы, связанные с условиями проживания
- опрошенных признались, что в их населенном пункте или районе есть проблемы, связанные с условиями проживания
из них
- 26,9%респондентов недоступна государственная медицина
- 11,2%опрошенных не имеют доступа к детским садам и школам
- 14,3%пожаловались на большую отдаленность торговых точек
- 22%у стольких поблизости отсутствует аптека
- 37,9%считают, что им слишком далеко добираться до мест отдыха и досуга
- 34,1%отметили отдаленность спортивной инфраструктуры
- 9,4%недовольны магазинами в своем населенном пункте или районе
- 13,9%не устраивает бытовое обслуживание рядом с домом
- 26,9%респондентов недоступна государственная медицина
- 11,2%опрошенных не имеют доступа к детским садам и школам
- 14,3%пожаловались на большую отдаленность торговых точек
- 22%у стольких поблизости отсутствует аптека
- 37,9%считают, что им слишком далеко добираться до мест отдыха и досуга
- 34,1%отметили отдаленность спортивной инфраструктуры
- 9,4%недовольны магазинами в своем населенном пункте или районе
- 13,9%не устраивает бытовое обслуживание рядом с домом
Чаще всего магазины и сервисы не нравятся жителям по одной из трех причин:
Ограниченный ассортимент
Плохое качество товаров или услуг
Уровень цен выше, чем в других местах
Что есть в окружении многоквартирных домов?
У 70,5% опрошенных домохозяйств поблизости оборудованы детские площадки, в том числе 29,1% — в хорошем состоянии
Столько семей живут рядом со спортивными площадками и другими сооружениями для активного отдыха
Парковочные места рядом с домом доступны менее чем половине опрошенных
По данным «Комплексного наблюдения условий жизни населения 2022», проведенного Росстатом на основе случайного и систематического отбора. Охват — вся территория России.
Новые проекты, которые Setl Group возводит с использованием стандарта SETL 15', не только становятся комфортным пространством для новоселов, но и улучшают городскую среду в целом.
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«Мы анализируем инфраструктуру в 15-минутной пешей доступности от будущего жилого комплекса и определяем, какие товары и услуги уже представлены в этой зоне, а недостающие объекты закладываем в проект жилого дома, — объяснил Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group. — Например, если вокруг нет ни одного кафе, проектируем помещение, в котором предусмотрены посадочные места, кухня и вентиляция».
Предлагаем поближе познакомиться с некоторыми проектами холдинга и разобраться, как на практике воплощается стандарт SETL 15'.
ЖК «Город звезд»
Новый комплекс комфорт-класса строится во Всеволожском районе Ленобласти. Он станет одним из крупнейших в регионе: общая площадь квартир составит примерно 1,7 млн кв. м, здесь смогут жить около 46,8 тыс. человек.
«Город звезд»* привлекателен природным окружением. Рядом протекает река Утка: до нее легко дойти пешком, чтобы отдохнуть на берегу, полюбоваться видами, устроить пикник или даже порыбачить. В 15 минутах ходьбы от жилого комплекса — широкая гладь Невы с песчаным пляжем, на противоположной ее стороне — яхт-клуб и станция вейксерфинга. Если проводить время у воды приятнее всего летом, то Невский лесопарк, раскинувшийся прямо под окнами комплекса, будет радовать круглый год. Утренние пробежки и лыжные прогулки, медитация среди заснеженных деревьев и веселые игры с детьми — каждый сможет выбрать общение с природой, которое ему по душе.
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В проекте «Города звезд» предусмотрено 56 336 кв.м коммерческих помещений на первых этажах домов. Здесь хватит места для магазинов, салонов красоты, аптек, кафе и пунктов выдачи онлайн-заказов.
На территории ЖК возведут детские сады и откроют первую школу в новом стандарте SetlGroup — с атриумом, стеклянными стенами, передовым оборудованием и просторными рекреациями. Вместо классов — кластеры для практического изучения предметов. В процесс обучения внедрят лучшие методики академического, дополнительного и профессионального образования.
Все части комплекса будут объединены Аллеей Звезд — зеленым пешеходным бульваром длиной около 5 км с зонами отдыха, арт-сквером и велодорожкой. Променад свяжет четыре тематические площади: культурную, спортивную, торгово-деловую и центральную с фонтаном.
В «Городе звезд» запланированы также поликлиника со станцией скорой помощи, отдел полиции и многофункциональный деловой центр.
Что касается полезной инфраструктуры в шаговой доступности, за нее отвечает девелопер, запланировавший для «Города звезд» очень богатое наполнение. Какие именно — расскажет наша инфографика.
ЖК «Дворцовый фасад»
Малоэтажный проект комфорт-класса* находится на проспекте Буденного, в окружении знаменитых дворцово-парковых ансамблей: Стрельны, Константиновского дворца, Петергофа. Аристократичные соседи вдохновили создателей жилого комплекса на использование неоклассической архитектуры и спокойной теплой цветовой гаммы. Он будет обращен к проспекту широким парадным двором, а симметричные фасады с выступающими элементами напомнят о центральном портике Константиновского дворца.
На машине отсюда легко добраться и до исторических дворцов, и до больших зеленых массивов — Новознаменки, Сосновой поляны и Шунгеровского лесопарка. За товарами и услугами, необходимыми каждый день, можно сходить пешком — в соседний квартал через проспект Буденного. Здесь уже есть супермаркеты, аптека, салоны красоты, маникюрные студии и представительство известного онлайн-ритейлера.
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На первых этажах домов откроются небольшие продуктовые магазины, кафе или пекарни. Жителям проекта не придется даже переходить проспект Буденного — все будет под рукой.
На территории ЖК «Дворцовый фасад» построят школу на 700 мест, детские сады на 280 и 75 малышей. У каждого образовательного учреждения будет свой бассейн.
Нижний парк предназначен для спорта и экстремальных развлечений. Здесь будут установлены тренажеры, оборудованы поля для игры в футбол и баскетбол, площадка для паркура, скалодром и роллердром.
Конечно же, внутри «Дворцового фасада» предусмотрена и собственная инфраструктура, в том числе уникальная — продолжающая классические традиции парадного Петербурга.
Изюминка проекта — два собственных парка. Верхний — парадное пространство для спокойного отдыха с дорожками, скамьями-каплями и деревянными лежаками, 5-метровым фонтаном на центральной площади и фонтанами-шутихами.
ЖК Amber Club
Проект расположен в исторической части Петербурга: у Малой Невы, между набережной Макарова и Уральской улицей. Комплекс состоит из двух 12- этажных корпусов. В названии, которое переводится как «Янтарный клуб», зашифрована его архитектурная концепция. Фасады, отделанные коричневым клинкером и золотистой терракотовой плиткой, отсылают к теплым цветам окаменевшей смолы, которую выбрасывает на берег Балтийского море.
ЖК Amber Club (ЖК «Амбер Клаб»)* находится в обжитом районе, так что с самого начала в его окружении есть практически все — от продуктовых магазинов, салонов красоты и кафе до строительного гипермаркета, автомойки и химчистки. До парка Декабристов можно дойти за 5 минут, а станция метро «Приморская» почти укладывается в SETL 15' — до нее около 20 минут пешком.
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Детский сад на 130 мест с бассейном — еще одна архитектурная доминанта комплекса. Элегантные фасады с художественной вечерней подсветкой будут выдержаны в стиле проекта и, по мнению создателей, помогут с детства прививать чувство прекрасного
Собственная инфраструктура ЖК AmberClub спроектирована так, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть индивидуальность проекта, а с другой — обеспечить максимальный комфорт для жителей.
Основная точка притяжения — Amber сквер. Это пространство в экостиле с ландшафтным дизайном и прогулочной аллеей. Здесь появятся гамаки, подвесные кресла-гнезда, арт-объекты в виде арок, шахматный стол.
Реклама, ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», ИНН: 7816094750
*ЖК «Город Звезд» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «СэтлЭстейт», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Дворцовый фасад» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «СэтлДевелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК AmberClub — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Остров Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
*ЖК «Город Звезд» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «СэтлЭстейт», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Дворцовый фасад» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «СэтлДевелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК AmberClub — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Остров Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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