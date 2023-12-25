6 вещей и явлений из советского времени, снова ставшие актуальными
Авоська
Общежитие Ленинградского стройтреста
Снова в моде: что современность позаимствовала в советских временах
Ковер советский
Ковер
современный
современный
Мода СССР и явления советской действительности — не только источник ностальгии. Многие современные тренды в точности повторяют то, что некоторые из нас помнят из собственного детства и юности.
Посмотрим, что же сегодняшняя мода «подсмотрела» в Советском Союзе.
Посмотрим, что же сегодняшняя мода «подсмотрела» в Советском Союзе.
Сбор макулатуры в школе
Советские женщины в мехах
Славянский
шик
шик
Клубный дом «Аура» на Зеленогорской, 3
Раздельный сбор мусора
Дом культуры
Коворкинг
Шопер
Рассказываем подробно
Очень много внимания в СССР уделяли культурному досугу граждан, причем совместному: лекции, кружки не только для детей, но и для взрослых, творческие встречи с интересными людьми и концерты самодеятельности, танцы, чтение вслух…
Для этого люди собирались не только во дворцах и домах культуры, но и в библиотеках, районных клубах и даже в специальных помещениях в обычных домах. Например, в общежитиях часто выделяли общую гостиную, в которую жильцы приходили вечерами и в выходные.
Вам это ничего не напоминает? Современные общественные пространства и коворкинги предлагают очень похожие способы провести время с пользой и удовольствием. И многие застройщики в новых жилых комплексах создают специальные помещения, чтобы соседи могли собираться и проводить время вместе.
Для этого люди собирались не только во дворцах и домах культуры, но и в библиотеках, районных клубах и даже в специальных помещениях в обычных домах. Например, в общежитиях часто выделяли общую гостиную, в которую жильцы приходили вечерами и в выходные.
Вам это ничего не напоминает? Современные общественные пространства и коворкинги предлагают очень похожие способы провести время с пользой и удовольствием. И многие застройщики в новых жилых комплексах создают специальные помещения, чтобы соседи могли собираться и проводить время вместе.
1. Коворкинги и дома культуры
Еще один тренд, который нам очень напоминает советские времена. Тогда целые предприятия и школы собирали макулатуру и металлолом, все граждане повторно использовали стеклянную тару… Вот разве что пластик тогда был не в ходу, поэтому отдельных пунктов сбора для него не было.
Раз в год многие коллективы выходили на субботники и очищали от мусора либо свою территорию, либо часть города. И всех граждан тогда призывали не мусорить, соблюдать чистоту и выбрасывать ненужное в урны и специальные баки.
А сейчас в России активно внедряются экологические инициативы, связанные с отходами: отдельные баки для разных видов, экомобили, волонтерские движения, которые занимаются сбором мусора на пляжах, в лесах, в общественных местах.
Раз в год многие коллективы выходили на субботники и очищали от мусора либо свою территорию, либо часть города. И всех граждан тогда призывали не мусорить, соблюдать чистоту и выбрасывать ненужное в урны и специальные баки.
А сейчас в России активно внедряются экологические инициативы, связанные с отходами: отдельные баки для разных видов, экомобили, волонтерские движения, которые занимаются сбором мусора на пляжах, в лесах, в общественных местах.
2. Раздельный сбор и переработка мусора
Думаете, что красивые шоперы и яркие авоськи — очень современные? Так-то оно так, но с такими же многоразовыми сумками многие из нас ходили в магазины в середине и конце 80-х. Несколько советов из того времени: авоська позволяет всем увидеть, что вы такое несете. Поэтому ее сейчас можно использовать для прокачки уверенности в себе.
А шопер в нашем климате гораздо правильнее делать непромокаемым — раньше их шили из «болоньи», материала, который использовался для осенних курток. Такой быстро вымыть, легко высушить и если что-то в нем прольется — оно не запачкает одежду или окружаюших. Поищите в кладовке — наверняка мама такой не выкинула.
В магазинах тогда очень частой была бумажная упаковка: из листов бумаги, которую теперь называют «крафтовой», вертели кульки для конфет и печенья, в нее заворачивали сыр, творог, масло и мясо. За сметаной же и молоком ходили со своей тарой, а за овощами — с многоразовыми пакетами.
А шопер в нашем климате гораздо правильнее делать непромокаемым — раньше их шили из «болоньи», материала, который использовался для осенних курток. Такой быстро вымыть, легко высушить и если что-то в нем прольется — оно не запачкает одежду или окружаюших. Поищите в кладовке — наверняка мама такой не выкинула.
В магазинах тогда очень частой была бумажная упаковка: из листов бумаги, которую теперь называют «крафтовой», вертели кульки для конфет и печенья, в нее заворачивали сыр, творог, масло и мясо. За сметаной же и молоком ходили со своей тарой, а за овощами — с многоразовыми пакетами.
3. Авоськи и тканевые сумки
Новая мода на «славянский шик» захватила, кажется, весь мир. А у нас на это есть ответ: припрятанные на антресолях и в кладовках бабушкины пышные меховые шапки и шубы, пуховые оренбургские и яркие павлопосадские платки. И хотя некоторые специалисты считают, что это заимствование из поздних девяностых, но мы-то понимаем, откуда эта ностальгия!
Стилисты сравнивают «славянский шик» со стилем «old money» с поправкой на холодный сезон. Некоторые элементы этой моды наши бабушки и мамы не носили из-за непрактичности: например, короткую шубку или меховой жилет.
А вот шапка в стиле Наденьки из «Иронии судьбы», закрывающая уши и затылок — самые чувствительные области головы, — вещь полезная. Это понимает даже Кейт Миддлтон, живущая совсем в другом климате.
Стилисты сравнивают «славянский шик» со стилем «old money» с поправкой на холодный сезон. Некоторые элементы этой моды наши бабушки и мамы не носили из-за непрактичности: например, короткую шубку или меховой жилет.
А вот шапка в стиле Наденьки из «Иронии судьбы», закрывающая уши и затылок — самые чувствительные области головы, — вещь полезная. Это понимает даже Кейт Миддлтон, живущая совсем в другом климате.
4. Большие меховые шапки
Ковры на стенах в СССР любили не только как способ подчеркнуть статус и благосостояние. Еще они служили для звуко- и теплоизоляции. На полу же тепло берегли чаще всего паласы и дорожки, так как ковры с высоким ворсом было трудно чистить.
А сейчас ковер триумфально возвращается и на пол, и на стены. Дизайнеры интерьеров предлагают с его помощью быстро и легко сделать акцентную стену, убрать ковер «под стекло» как произведение искусства, зонировать пространство в гостиной и создать приятную для босых ног поверхность в спальне.
Кроме того, он может стать частью интерьера в стиле ретро — особенно если вы из новостройки переезжаете в исторический район и дом «с биографией». В таком случае лучше отдать предпочтение хорошо сохранившемуся и тщательно вычищенному винтажному изделию либо очень точно подобрать узор — как тогда.
А сейчас ковер триумфально возвращается и на пол, и на стены. Дизайнеры интерьеров предлагают с его помощью быстро и легко сделать акцентную стену, убрать ковер «под стекло» как произведение искусства, зонировать пространство в гостиной и создать приятную для босых ног поверхность в спальне.
Кроме того, он может стать частью интерьера в стиле ретро — особенно если вы из новостройки переезжаете в исторический район и дом «с биографией». В таком случае лучше отдать предпочтение хорошо сохранившемуся и тщательно вычищенному винтажному изделию либо очень точно подобрать узор — как тогда.
5. Ковры для тепла и ковры для красоты
Что еще важно в интерьере советского стиля
«Если мы хотим сделать удобный интерьер и включить туда советскую мебель, то я бы рекомендовала обратить внимание на люстры. Причем не только торжественные, с хрустальными подвесками, но и на позднесоветские — например, «Арктика» или «Спутник». Они прекрасно вписываются в более современные интерьеры.
Из мебели я очень люблю советские стулья за удобство и какую-то невероятную неубиваемость. Их можно отреставрировать и обить подходящей по цвету и фактуре тканью. Также можно использовать в качестве акцентов, да и просто удобной мебели кресла, обеденные столы, журнальные столики и буфеты».
Из мебели я очень люблю советские стулья за удобство и какую-то невероятную неубиваемость. Их можно отреставрировать и обить подходящей по цвету и фактуре тканью. Также можно использовать в качестве акцентов, да и просто удобной мебели кресла, обеденные столы, журнальные столики и буфеты».
Советует Лена Николаева,
автор блога stalinka_na_chernoi
автор блога stalinka_na_chernoi
«Сталинки», на которые равняются
В поисках ответа, почему же петербуржцы по-прежнему любят «сталинки» и хотят в них жить, мы обратились к Лене Николаевой, автору блога stalinka_na_chernoi в популярной сети и канала «Богатая дамочка» в Телеграме
— Какие несомненные достоинства были у сталинских домов, почему их ценят в Петербурге?
— Какие элементы архитектуры, благоустройства и планировок того времени заимствуют сейчас застройщики?
— Как менялся стиль сталинок со временем и что оставалось в них неизменным?
— Если в дореволюционное время Петербург застраивался «фасад к фасаду», то в советское время планировка велась кварталами, просторные озелененные дворы были важной составляющей такой застройки. Это ценилось и в то время. А сейчас это настоящая роскошь — видеть из окна не соседний дом, а дерево, и иметь возможность в любое время найти парковочное место во дворе.
Также много внимания уделялось инсоляции квартир — это тоже неоспоримый плюс до сих пор.
Я думаю, что сейчас в Петербурге ценят сталинки как раз за сочетание эстетических характеристик фасадов, некой причастности к истории, сложившейся развитой инфраструктуры вокруг большинства домов, а также комфортных условий жизни. Толстые стены здесь создают «эффект термоса», когда зимой в квартирах тепло, а летом прохладно. Слышимость в сталинках значительно меньше, чем в панельных или монолитных домах. А малонаселенность таких домов только дополняет эту характеристику.
Также много внимания уделялось инсоляции квартир — это тоже неоспоримый плюс до сих пор.
Я думаю, что сейчас в Петербурге ценят сталинки как раз за сочетание эстетических характеристик фасадов, некой причастности к истории, сложившейся развитой инфраструктуры вокруг большинства домов, а также комфортных условий жизни. Толстые стены здесь создают «эффект термоса», когда зимой в квартирах тепло, а летом прохладно. Слышимость в сталинках значительно меньше, чем в панельных или монолитных домах. А малонаселенность таких домов только дополняет эту характеристику.
— Сталинки легко узнать по неоклассическому декору на фасадах. Неизменным оставалась высота этажа в районе 3 метров (высота потолков в квартирах варьируется от 2,9 до 3,4 метра), габариты помещений и озелененный двор — даже если дом в центре Петербурга среди старого фонда с дворами-колодцами.
— Последнее время стала замечать, что появляются новостройки, для отделки фасадов которых архитекторы явно обращались к неоклассике. А вот в планировках и благоустройстве пока не вижу подобного. Хотя у сталинских кварталов отличное зонирование территории, когда двор делают приватной частью без высоких заборов, закрытых на замок.
Современные застройщики довольно часто обращают внимание на такой период в архитектурной истории нашей страны, как сталинский ампир. Строгие, но вместе с тем нарядные фасады, просторные парадные и широкие лестницы, толстые стены, высокие потолки — все эти признаки классицизма сейчас в большой моде.
Но многочисленные любители настоящих «сталинок», скорее всего, в глубине души мечтают жить в доме, где все лучшее осталось «с тех времен» и еще добавились все современные удобства.
И для них существует уникальный вариант: в одном из близких к центру города и хорошо развитых районов Петербурга здание сталинских времен после качественных восстановительных работ преобразилось в современный малоэтажный клубный дом «Аура» от девелопера Hansa Group.
И для них существует уникальный вариант: в одном из близких к центру города и хорошо развитых районов Петербурга здание сталинских времен после качественных восстановительных работ преобразилось в современный малоэтажный клубный дом «Аура» от девелопера Hansa Group.
Но многочисленные любители настоящих «сталинок», скорее всего, в глубине души мечтают жить в доме, где все лучшее осталось «с тех времен» и еще добавились все современные удобства.
И для них существует уникальный вариант: в одном из близких к центру города и хорошо развитых районов Петербурга здание сталинских времен после качественных восстановительных работ преобразилось в современный малоэтажный клубный дом «Аура» от девелопера Hansa Group.
И для них существует уникальный вариант: в одном из близких к центру города и хорошо развитых районов Петербурга здание сталинских времен после качественных восстановительных работ преобразилось в современный малоэтажный клубный дом «Аура» от девелопера Hansa Group.
Что из советского периода осталось в «Ауре»
В доме сохранились все архитектурные детали, потолки от 2,9 метра, толстые стены и просторные парадные. Впечатляющая архитектурная особенность — арочные окна с французскими балконами, наполняющие квартиру дневным светом. Кроме того, теперь можно купить квартиру и в мансарде, где высота потолка варьируется от 3 до 4,5 метров — можно второй уровень сделать.
А девелопер приспособил здание к современному комфортному проживанию: полностью поменял инженерные сети и коммуникации, а планировки привел в соответствие с современными трендами в квартирографии и эргономике.
В доме всего 97 квартир, больше половины из которых — для семейного проживания: просторные кухни-гостиные, родительские мастер-спальни с отдельным санузлом, а также гардеробные и помещения для кабинета или хобби-рума. А студии? Их нет совсем.
Все квартиры, кроме мансардного этажа, сдаются с отделкой white box (предчистовые работы).
А девелопер приспособил здание к современному комфортному проживанию: полностью поменял инженерные сети и коммуникации, а планировки привел в соответствие с современными трендами в квартирографии и эргономике.
В доме всего 97 квартир, больше половины из которых — для семейного проживания: просторные кухни-гостиные, родительские мастер-спальни с отдельным санузлом, а также гардеробные и помещения для кабинета или хобби-рума. А студии? Их нет совсем.
Все квартиры, кроме мансардного этажа, сдаются с отделкой white box (предчистовые работы).
Проект ландшафтного дизайна двора разработала одна из ведущих российских студий Derevo park: там высажены каштаны, клены, сирень, дерен, гортензия, спирея, горная сосна. Еще здесь есть уютные пространства для отдыха, и дизайнерские качели, и зона для семейных пикников, и современная детская площадка — со своими качелями.
А рядом, в пяти минутах, Ланской сад и Удельный парк. Район сформированный, с зелеными дворами и хорошо развитой инфраструктурой. Здесь есть и магазины, и клиники, и детские сады и школы, и крупные торговые центры, и популярные рестораны. Рядом — частная школа, неподалеку Политехнический университет.
До центра города можно добраться на автомобиле всего за 20 минут. Хорошо развита сеть общественного транспорта, в 1,5 км находятся 4 станции метро.
Так стремление брать из советского наследства лучшее, бережно сохранять и органично дополнять современными деталями реализуется в современном жилищном строительстве.
А рядом, в пяти минутах, Ланской сад и Удельный парк. Район сформированный, с зелеными дворами и хорошо развитой инфраструктурой. Здесь есть и магазины, и клиники, и детские сады и школы, и крупные торговые центры, и популярные рестораны. Рядом — частная школа, неподалеку Политехнический университет.
До центра города можно добраться на автомобиле всего за 20 минут. Хорошо развита сеть общественного транспорта, в 1,5 км находятся 4 станции метро.
Так стремление брать из советского наследства лучшее, бережно сохранять и органично дополнять современными деталями реализуется в современном жилищном строительстве.
«Я слежу за проектом практически с самого начала. Так получилось по совокупности факторов. Во-первых, живу недалеко от этого дома и обращала на него внимание еще задолго до старта восстановительных работ. Во-вторых, потому что задумывалась о будущем сталинок-общежитий, которые есть почти в каждом квартале. Это была особенность советской застройки.
Без сомнения, это самый интересный проект из всех, что я видела. С уважением к архитектуре и истории, без многоэтажных надстроек и застекленных балконов.
При этом внутри не нарезка из студий, а просторные квартиры с расчетом на то, что там будут жить семьи.
Хочется уже посмотреть на него внутри и снаружи!
Без сомнения, это самый интересный проект из всех, что я видела. С уважением к архитектуре и истории, без многоэтажных надстроек и застекленных балконов.
При этом внутри не нарезка из студий, а просторные квартиры с расчетом на то, что там будут жить семьи.
Хочется уже посмотреть на него внутри и снаружи!
Мнение Лены Николаевой,
автора блога «Сталинка на Черной»
автора блога «Сталинка на Черной»
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Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Ханса Груп»,
Другие источники фотографий: IStock, Wikipedia, "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
Дизайнер: Анастасия Гализина
Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Ханса Груп»,
Другие источники фотографий: IStock, Wikipedia, "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
Дизайнер: Анастасия Гализина
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