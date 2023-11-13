«Концерт иностранной звезды в России сейчас — большая редкость, но в фестивале «Легенды Ретро FM» примут участие всемирно известные артисты из Италии, Германии и других стран. Мы всегда в близком контакте как со слушателями, так и с музыкантами, которые с удовольствием соглашаются выступить перед российскими поклонниками.

Для музыканта главное — его творчество, его аудитория, где бы она не находилась, а выход на сцену — это воздух, обмен энергией, без которого артисту не выжить. Наша же публика — самая радушная. Многие звезды мировой величины признавались мне, что нигде их так тепло не встречали, нигде не дарили так много улыбок и аплодисментов, как в России».

