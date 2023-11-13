Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM» ждет петербуржцев 26 ноября в «Ледовом дворце». Накануне масштабное шоу отгремит в Москве.
Сверхсовременные свет и звук, спецэффекты, оригинальная постановка и сценография, масштабные декорации и другие элементы шоу мирового уровня оставят незабываемые впечатления и надолго запомнятся зрителям. Как и золотые хиты на все времена и для всех поколений!
«Легенды Ретро FM» — грандиозное музыкальное событие с участием всенародно любимых отечественных и иностранных звезд 70-х, 80-х и 90-х.
В Санкт-Петербурге выступят Pupo, Arabesque, Игорь Корнелюк, Joy, Fancy, Марина Хлебникова, Gazebo, Lian Ross, Таня Буланова, Александр Айвазов, «Русский размер» и другие знаменитые артисты.
«Каждый наш приезд в Россию на «Легенды Ретро FM» — это всегда увлекательное путешествие, праздник, возможность встретиться с любимыми слушателями и спеть вместе с ними все наши главные хиты. Это мощный заряд энергии, обмен позитивными эмоциями, который мы ни на что не променяем».
Очень рад, что мои песни на протяжении десятилетий дарят радость жителям самой большой страны на Земле».
«С замиранием сердца жду каждой встречи со своими поклонниками из России и вновь рад стать частью супершоу «Легенды Ретро FM»!
«Шоу «Легенды Ретро FM» собирает много прекрасных людей, которые приходят слушать и петь песни, проверенные временем. Нас это объединяет, и я просто счастлива!»
На «Легендах Ретро FM» мы снова и снова переживаем самые счастливые моменты жизни! А еще — это всегда встречи с легендарными артистами, под песни которых мы так круто зажигали на дискотеках!»
«Обожаю фестиваль «Легенды Ретро FM»! Это возможность окунуться в детство, в юность, вспомнить ту музыку, под которую мы взрослели, влюблялись…
Величайшая заслуга в этом «Ретро FM» — это радио с большой буквы, обладающее превосходным вкусом в музыке! От всей души желаем фестивалю долголетия!»
«Легенды Ретро FM» — это всегда яркое и незабываемое событие для многих миллионов зрителей и слушателей, ибо состоит оно из россыпи ограненных временем песен-бриллиантов, которые собраны в коллекцию, проверенную поколениями преданных поклонников.
«Столько звезд, отечественных и западных, на одной сцене! Такое увидишь нечасто, но так всегда бывает на супершоу «Легенды Ретро FM»!
Культовые артисты, песни, которые знает и любит вся страна, и очень-очень душевная атмосфера!»
«Это так здорово, что на супершоу «Легенды Ретро FM» звучат наши самые любимые песни! Они живут рядом с нами много-много лет. Слушаешь их — и сердце радуется, становится теплее на душе! Удачи тебе, любимый фестиваль «Легенды Ретро FM»!
Для меня, как и для многих артистов, участие в фестивале — это высокая оценка моего творчества и возможность порадовать зрителей золотыми хитами! А еще это отличный повод встретиться и пообщаться с коллегами!»
«Легенды Ретро FM» — это всегда прекрасное настроение и огромный праздник! Праздник любимой и проверенной временем музыки!
В год 20-летия «Ретро FM» вновь готово удивить своих слушателей: многие музыканты выступят на «Легендах Ретро FM 2023» впервые — Gazebo, «Русский размер», PLAZMA и группа «Дюна».
За многолетнюю историю фестиваля на его сцену выходили культовые российские и иностранные певцы и музыканты. В их числе — Boney M, Юрий Антонов, C. C. Catch, Валерий Леонтьев, Al Bano, Дмитрий Маликов, «Любэ», Army Of Lovers, Sandra, Олег Газманов, Ricchi e Poveri, Александр Иванов и группа «Рондо», Ирина Аллегрова, Thomas Anders, Юрий Шатунов, Toto Cutugno, Жанна Агузарова, Lou Bega, Михаил Боярский, Bad Boys Blue, Виктор Салтыков, Наташа Королева, Игорь Николаев, Bonnie Tyler, Вадим Казаченко, Ottawan, Gianni Morandi, Riccardo Fogli, Лада Дэнс, Eruption, Влад Сташевский, Ace of Base, Алексей Глызин, In-Grid, Space, Ирина Салтыкова, Afric Simone, Лариса Долина, F. R. David, Samantha Fox и другие кумиры миллионов.
«Концерт иностранной звезды в России сейчас — большая редкость, но в фестивале «Легенды Ретро FM» примут участие всемирно известные артисты из Италии, Германии и других стран. Мы всегда в близком контакте как со слушателями, так и с музыкантами, которые с удовольствием соглашаются выступить перед российскими поклонниками.
Для музыканта главное — его творчество, его аудитория, где бы она не находилась, а выход на сцену — это воздух, обмен энергией, без которого артисту не выжить. Наша же публика — самая радушная. Многие звезды мировой величины признавались мне, что нигде их так тепло не встречали, нигде не дарили так много улыбок и аплодисментов, как в России».
«Ставшее доброй традицией для жителей двух столиц шоу «Легенды Ретро FM» — это возможность окунуться в приятную ностальгию, спеть и потанцевать вместе с любимыми артистами. И мы рады дарить этот праздник для всех поколений.
Достаточно взглянуть на зрителей в зале, чтобы понять — прошедшие проверку временем хиты интересны и востребованы у аудитории всех возрастов».
«Фестиваль «Легенды Ретро FM» — это настоящий праздник, который ждут тысячи петербуржцев!
Для многих это уже добрая традиция — собираться большой компанией в «Ледовом дворце» и вместе с любимыми артистами петь песни, которые все мы знаем наизусть.
В этом году «Ретро FM» исполнилось 20 лет, и мы будем очень рады еще раз отметить юбилей с нашими слушателями!»
Подробная информация о фестивале — в эфире «Ретро FM», на retrofm.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.
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Юр. адрес: г Москва, ул Станиславского, д. 21стр.5 ИНН: 7717083677
Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM»
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Ретро FM»
Дизайнер: Гализина Анастасия
Юр. адрес: г Москва, ул Станиславского, д. 21стр.5 ИНН: 7717083677
Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM»
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Ретро FM»
Дизайнер: Гализина Анастасия
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