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Как пройти МРТ по доступной цене
МРТ ― достаточно популярная, но дорогостоящая медицинская услуга. Где пройти высокотехнологичную диагностику по доступным ценам и, главное, как получить нужный результат от исследования, рассказывает команда ICLINIC. Многопрофильная медицинская сеть открыла новый центр магнитно-резонансной томографии в Петербурге ― на Крестовском острове.
МРТ: высокие технологии на службе у врачей
Эту аббревиатуру слышал каждый, но, возможно, не все представляют, как «работает» МРТ. Она позволяет получить послойное изображение тканей и органов человека в 2D или 3D. Такое происходит благодаря ядерному магнитному резонансу. Слово «ядерный» здесь не должно пугать: речь не про радиоактивные элементы таблицы Менделеева, а про атомные ядра наших клеток. Они реагируют на магнитное поле высокой напряженности, которое создает томограф. Причем здоровые и пораженные разными заболеваниями клетки отзываются на импульсы неодинаково — благодаря этому можно заметить на получившихся снимках патологические процессы.
Напряженность электрического поля измеряется в Теслах (Тл). Она может быть разной, что влияет на качество получаемой картинки. Чем больше мощность, тем шире спектр применимости томографов, выше качество изображения и меньше времени требуется на исследование.
«Физика» МРТ кардинально отличается от рентгеновских аппаратов и компьютерной томографии (КТ). Они диагностируют при помощи рентгеновских лучей, поэтому больше подходят для исследования твердых структур и полых органов: костей, грудной клетки, легких. А магнитно-резонансная томография более информативна для оценки состояния нервной системы, включая головной и спинной мозг, органов брюшной полости, малого таза, суставов и сухожилий и т.д.
МР-диагностика не требует особой подготовки — кроме исследований органов брюшной полости и малого таза. В этих случаях для четкого результата важно исключить газообразование в кишечнике, поэтому пациента попросят накануне не употреблять ряд продуктов и, возможно, назначат спазмолитики, чтобы расслабить кишечную мускулатуру.
У процедуры есть ограничения: воздействие магнитного поля может вывести из строя внедренные в тело электростимуляторы. Впрочем, уже созданы кардиостимуляторы, совместимые с МРТ, так что, возможно, и это препятствие в будущем удастся преодолеть.
Также противопоказанием может стать наличие металлоконструкций в организме, хоть и не всех: важно выяснить состав металла. В современной медицине уже практически не используются магниточувствительные компоненты. Большинство современных имплантов сделаны из титана или медицинского пластика, и проходить томографию с ними можно. Но различные стальные пластины и протезы, а также осколки, увы, становятся поводом подобрать другой вид диагностики. Зубные импланты и брекеты чаще всего не являются противопоказанием, но решение о возможности исследования будет принимать врач-рентгенолог, исходя из состава конструкций и зоны диагностики.
Где пройти исследование по доступной цене
Стоимость МРТ — вот вопрос, который больше всего волнует пациентов: это доказывают поисковые запросы в Интернете. Желание сэкономить средства в кошельке вполне понятно, но высокотехнологичное исследование по определению не может быть бюджетным. Тем не менее, новый медицинский центр ICLINIC на проспекте Динамо, 3 (территория городской больницы №31) предлагает демократичные цены на томографию, оказывая услуги на высоком современном уровне.
Центр специализируется на МР-диагностике заболеваний:
неврологических
онкологических
системных
Сегодня лечение и диагностика таких патологий демонстрирует значительные успехи. Во многом они связаны с техническим прорывом в сфере медицинской визуализации — в частности, магнитно-резонансной томографии.
Исследование проводится на мощном томографе с магнитным полем 3 Тл (Тесла), благодаря которому процедура пройдет быстрее, визуализация будет четче, а результат — точнее.
Преимущества диагностики на МР-томографе 3 Тл:
Более тонкие срезы без потери качества и с более высоким разрешением.
Высококачественное изображение самых мелких сосудов, сердца, суставов.
Более подробная визуализация анатомической структуры.
Сокращение времени, необходимого на проведение исследования, — иногда вдвое по сравнению с аппаратом 1,5 Тл.
Сейчас магнитно-резонансная томография на аппарате 3 Тл не отличается по стоимости от услуги на аппарате 1,5 Тл, хотя исследование сопряжено с повышенными затратами, в том числе на экспертное описание результатов. В дальнейшем ожидается рост цен*.
Три вопроса эксперту
Отвечает Петр Мокшанцев, главный врач центров ICLINIC КТ и МРТ.
Для каких исследований применение томографа 3 Тл наиболее эффективно?
— Этот аппарат не зря поставили на территории 31-й городской больницы: здесь находится Городской центр рассеянного склероза. Он позволяет провести тонкую диагностику, так как «видит» очаги рассеянного склероза. А искусственный интеллект поможет врачу оценить динамику на фоне лечения — избавит специалиста от ручного подсчета количества очагов. Это, пожалуй, самый яркий пример.
Объективности ради отмечу, какое исследование мы точно не будем делать на этой машине: МР-диагностику органов малого таза женщины. Томограф 3 Тл очень чувствителен к малейшим движениям — в частности, сокращениям мускулатуры кишечника. И это создает определенный «шум». Пока производитель именно этого оборудования не создал программу «шумоподавления» для кишечника, поэтому таких пациенток будем направлять в один из четырех наших центров, например, на улице Комсомола, 4. Там стоит «стандартный» томограф 1,5 Тл.
Объективности ради отмечу, какое исследование мы точно не будем делать на этой машине: МР-диагностику органов малого таза женщины. Томограф 3 Тл очень чувствителен к малейшим движениям — в частности, сокращениям мускулатуры кишечника. И это создает определенный «шум». Пока производитель именно этого оборудования не создал программу «шумоподавления» для кишечника, поэтому таких пациенток будем направлять в один из четырех наших центров, например, на улице Комсомола, 4. Там стоит «стандартный» томограф 1,5 Тл.
Кому важнее всего быстрота проведения томографии?
— Прежде всего, тем, кто страдает клаустрофобией. Чем меньше человек находится в замкнутом пространстве, тем меньше у него будет неприятных ощущений. Это важно и для детей: ребенок не может долго и неподвижно лежать. Замечу, что мы принимаем пациентов с 4-5 лет, когда они уже способны слушаться и спокойно переносить процедуру. Человек с болевым синдромом тоже будет рад сокращению времени диагностики.
Но опять же: совсем уж сократить время томографии нельзя. При повышении скорости можно снизить качество исследования. Поэтому есть определенные «золотые» значения, которых мы должны придерживаться, чтобы получить хороший результат.
Но опять же: совсем уж сократить время томографии нельзя. При повышении скорости можно снизить качество исследования. Поэтому есть определенные «золотые» значения, которых мы должны придерживаться, чтобы получить хороший результат.
Как МР-исследование на томографе 3 Тл позволяет индивидуализировать диагностику?
— Мы можем задать программу исследования даже самых маленьких зон: например, мозжечка или других участков головного мозга. А чем меньше зона исследования, тем более точечно ее можно изучить. Это напрямую влияет на результат томографии.
Три вопроса эксперту
Отвечает Петр Мокшанцев, главный врач центров ICLINIC КТ и МРТ.
Для каких исследований применение томографа 3 Тл наиболее эффективно?
— Этот аппарат не зря поставили на территории 31-й городской больницы: здесь находится Городской центр рассеянного склероза. Он позволяет провести тонкую диагностику, так как «видит» очаги рассеянного склероза. А искусственный интеллект поможет врачу оценить динамику на фоне лечения — избавит специалиста от ручного подсчета количества очагов. Это, пожалуй, самый яркий пример.
Объективности ради отмечу, какое исследование мы точно не будем делать на этой машине: МР-диагностику органов малого таза женщины. Томограф 3 Тл очень чувствителен к малейшим движениям — в частности, сокращениям мускулатуры кишечника. И это создает определенный «шум». Пока производитель именно этого оборудования не создал программу «шумоподавления» для кишечника, поэтому таких пациенток будем направлять в один из четырех наших центром, например, на улице Комсомола, 4. Там стоит «стандартный» томограф 1,5 Тл.
Объективности ради отмечу, какое исследование мы точно не будем делать на этой машине: МР-диагностику органов малого таза женщины. Томограф 3 Тл очень чувствителен к малейшим движениям — в частности, сокращениям мускулатуры кишечника. И это создает определенный «шум». Пока производитель именно этого оборудования не создал программу «шумоподавления» для кишечника, поэтому таких пациенток будем направлять в один из четырех наших центром, например, на улице Комсомола, 4. Там стоит «стандартный» томограф 1,5 Тл.
Кому важнее всего быстрота проведения томографии?
— Прежде всего, тем, кто страдает клаустрофобией. Чем меньше человек находится в замкнутом пространстве, тем меньше у него будет неприятных ощущений. Это важно и для детей: ребенок не может долго и неподвижно лежать. Замечу, что мы принимаем пациентов с 4-5 лет, когда они уже способны слушаться и спокойно переносить процедуру. Человек с болевым синдромом тоже будет рад сокращению времени диагностики.
Но опять же: совсем уж сократить время томографии нельзя. При повышении скорости можно снизить качество исследования. Поэтому есть определенные «золотые» значения, которых мы должны придерживаться, чтобы получить хороший результат.
Но опять же: совсем уж сократить время томографии нельзя. При повышении скорости можно снизить качество исследования. Поэтому есть определенные «золотые» значения, которых мы должны придерживаться, чтобы получить хороший результат.
Как МР-исследование на томографе 3 Тл позволяет индивидуализировать диагностику?
— Мы можем задать программу исследования даже самых маленьких зон: например, мозжечка или других участков головного мозга. А чем меньше зона исследования, тем более точечно ее можно изучить. Это напрямую влияет на результат томографии.
Почему петербуржцы выбирают Центр МРТ ICLINIC на Крестовском
Экспертное описание результатов томографии
Все врачи-рентгенологи медицинского центра — опытные профессионалы. Но бывают ситуации, когда к описанию результатов стоит привлечь эксперта, который специализируется на патологиях конкретных органов и систем. Его квалификация позволит «увидеть» на снимке даже малейшие изменения и составить более точную картину для лечащего врача.
С ICLINIC сотрудничают ведущие диагносты крупных научных учреждений (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова и т.д.), к которым обычно трудно попасть на личный прием. Они специализируются на проблемах позвоночника, заболеваний органов брюшной полости и малого таза и т.д. Есть даже эксперт в такой специфичной области, как детские суставы.
С ICLINIC сотрудничают ведущие диагносты крупных научных учреждений (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова и т.д.), к которым обычно трудно попасть на личный прием. Они специализируются на проблемах позвоночника, заболеваний органов брюшной полости и малого таза и т.д. Есть даже эксперт в такой специфичной области, как детские суставы.
Консультация травматолога
Также в клинике на Крестовском можно побывать на консультации травматолога-ортопеда. Причем после исследования МРТ и КТ суставов и костей — бесплатно**.
Программы лояльности
Несколько категорий пациентов могут получить в Центре МРТ ICLINIC на Крестовском скидку 10%: это медицинские работники, пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды 2 и 3 групп. Жители блокадного Ленинграда, ветераны BOB и лица, приравненные к ним, получат скидку 20%***. Такая же скидка ждет также тех, кто празднует день рождения****. В ближайших планах — начать круглосуточный прием с существенными скидками на МР-исследование ночью.
Прием мануального терапевта
В центре на Динамо, 3 есть мануальный терапевт с функциями остеопата. Такой специалист востребован пациентами, которые обращаются с болевым синдромом со стороны опорно-двигательного аппарата. Многие из них, получив на руки результат исследования, не знают, куда обращаться. Клиника упрощает им задачу: опытного специалиста не придется искать. Манипуляции производятся на европейском оборудовании, которое позволяет тщательно проработать мышцы, суставы, позвоночник. Благодаря этому не понадобятся десятки разных процедур. Основной курс состоит из 3—5 приемов.
Уютный интерьер
Для большинства людей обращение в клинику и ожидание врача — сильный стресс. Команда клиники учла это, продумывая дизайн помещения. Лаконичные функциональные формы, ровные цвета и природные материалы в отделке делают пребывание в медицинском центре комфортным и спокойным. А такие детали, как удобные комнаты для переодевания и чашка ароматного кофе, будут приятны каждому пациенту.
Экспертное описание результатов томографии
Все врачи-рентгенологи медицинского центра — опытные профессионалы. Но бывают ситуации, когда к описанию результатов стоит привлечь эксперта, который специализируется на патологиях конкретных органов и систем. Его квалификация позволит «увидеть» на снимке даже малейшие изменения и составить более точную картину для лечащего врача.
С ICLINIC сотрудничают ведущие диагносты крупных научных учреждений (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова и т.д.), к которым обычно трудно попасть на личный прием. Они специализируются на проблемах позвоночника, заболеваний органов брюшной полости и малого таза и т.д. Есть даже эксперт в такой специфичной области, как детские суставы.
С ICLINIC сотрудничают ведущие диагносты крупных научных учреждений (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова и т.д.), к которым обычно трудно попасть на личный прием. Они специализируются на проблемах позвоночника, заболеваний органов брюшной полости и малого таза и т.д. Есть даже эксперт в такой специфичной области, как детские суставы.
Консультация травматолога
Также в клинике на Крестовском можно побывать на консультации травматолога-ортопеда. Причем после исследования МРТ и КТ суставов и костей — бесплатно**.
Программы лояльности
Несколько категорий пациентов могут получить в Центре МРТ ICLINIC на Крестовском скидку 10%: это медицинские работники, пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды 2 и 3 групп. Жители блокадного Ленинграда, ветераны BOB и лица, приравненные к ним, получат скидку 20%***. Такая же скидка ждет также тех, кто празднует день рождения****. В ближайших планах — начать круглосуточный прием с существенными скидками на МР-исследование ночью.
Прием мануального терапевта
В центре на Динамо, 3 есть мануальный терапевт с функциями остеопата. Такой специалист востребован пациентами, которые обращаются с болевым синдромом со стороны опорно-двигательного аппарата. Многие из них, получив на руки результат исследования, не знают, куда обращаться. Клиника упрощает им задачу: опытного специалиста не придется искать. Манипуляции производятся на европейском оборудовании, которое позволяет тщательно проработать мышцы, суставы, позвоночник. Благодаря этому не понадобятся десятки разных процедур. Основной курс состоит из 3—5 приемов.
Уютный интерьер
Для большинства людей обращение в клинику и ожидание врача — сильный стресс. Команда клиники учла это, продумывая дизайн помещения. Лаконичные функциональные формы, ровные цвета и природные материалы в отделке делают пребывание в медицинском центре комфортным и спокойным. А такие детали, как удобные комнаты для переодевания и чашка ароматного кофе, будут приятны каждому пациенту.
Наивные вопросы про МРТ
Отвечает Петр Мокшанцев, главный врач центров ICLINIC КТ и МРТ.
У меня болит голова. Можно я сразу сделаю магнитно-резонансную томографию?
— Как врач-невролог я бы ответил, что должно быть назначение специалиста на диагностику. За рубежом вам никто просто так исследование не сделает, в России формальностей меньше… Что ж, если от этого станет спокойнее — почему бы и не сделать исследование.
Хочу пройти МРТ всего тела, чтобы выявить возможный рак. Это реально?
— Да, у нас есть скрининговая программа, которая позволяет увидеть патологические очаги, образно говоря, от коленей до головы. Исследование длится 50 минут.
Есть программа «Легкая походка»: она помогает обнаружить проблемы позвоночника и тазобедренных суставов.
Есть также более углубленная программа онкопоиска, которая объединяет достаточно много исследований, в том числе КТ и МРТ. В ее рамках мы смотрим и оцениваем состояние основных органов.
Есть программа «Легкая походка»: она помогает обнаружить проблемы позвоночника и тазобедренных суставов.
Есть также более углубленная программа онкопоиска, которая объединяет достаточно много исследований, в том числе КТ и МРТ. В ее рамках мы смотрим и оцениваем состояние основных органов.
Можно ли получить «дозу облучения» при прохождении МРТ?
— Принцип работы томографа заключается в воздействии магнитного поля на органы человека. На сегодняшний день нежелательных явлений, связанных с этим воздействием, не выявлено.
Наивные вопросы про МРТ
Отвечает Петр Мокшанцев, главный врач центров ICLINIC КТ и МРТ.
У меня болит голова. Можно я сразу сделаю магнитно-резонансную томографию?
— Как врач-невролог я бы ответил, что должно быть назначение специалиста на диагностику. За рубежом вам никто просто так исследование не сделает, в России формальностей меньше… Что ж, если от этого станет спокойнее — почему бы и не сделать исследование.
Хочу пройти МРТ всего тела, чтобы выявить возможный рак. Это реально?
— Да, у нас есть скрининговая программа, которая позволяет увидеть патологические очаги, образно говоря, от коленей до головы. Исследование длится 50 минут.
Есть программа «Легкая походка»: она помогает обнаружить проблемы позвоночника и тазобедренных суставов.
Есть также более углубленная программа онкопоиска, которая объединяет достаточно много исследований, в том числе КТ и МРТ. В ее рамках мы смотрим и оцениваем состояние основных органов.
Есть программа «Легкая походка»: она помогает обнаружить проблемы позвоночника и тазобедренных суставов.
Есть также более углубленная программа онкопоиска, которая объединяет достаточно много исследований, в том числе КТ и МРТ. В ее рамках мы смотрим и оцениваем состояние основных органов.
Можно ли получить «дозу облучения» при прохождении МРТ?
— Принцип работы томографа заключается в воздействии магнитного поля на органы человека. На сегодняшний день нежелательных явлений, связанных с этим воздействием, не выявлено.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Необходима консультация специалиста
Лицензия №Л041-01148-78/00369666 от 26.08.2020 г.
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* Предложение действительно на момент публикации. Подробности — по телефону: + 7 812 207 77 77.
**Пациентам ICLINIC, прошедшим с 15.09.2023 МРТ или КТ суставов или костей, доступна бесплатная консультация врача травматолога Волыхина Михаила Васильевича. Подробнее ознакомиться с условиями можно здесь.
***Чтобы пройти обследование по льготной цене, необходимо предоставить документ, подтверждающий статус пациента. Узнать подробности можно здесь.
**** Скидку 20% на МРТ и КТ можно получить за 2 дня до и после дня рождения. Подробности акции — здесь.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «АЙ-КЛИНИК ПЕТЕРГОФ»
Другие источники фотографий: IStoke
Дизайнер: Ольга Сергеева
Реклама, ООО «АЙ-КЛИНИК ПЕТЕРГОФ»
ИНН 7819035545
Юридическая информация
* Предложение действительно на момент публикации. Подробности — по телефону: + 7 812 207 77 77.
**Пациентам ICLINIC, прошедшим с 15.09.2023 МРТ или КТ суставов или костей, доступна бесплатная консультация врача травматолога Волыхина Михаила Васильевича. Подробнее ознакомиться с условиями можно здесь.
***Чтобы пройти обследование по льготной цене, необходимо предоставить документ, подтверждающий статус пациента. Узнать подробности можно здесь.
**** Скидку 20% на МРТ и КТ можно получить за 2 дня до и после дня рождения. Подробности акции — здесь.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «АЙ-КЛИНИК ПЕТЕРГОФ»
Другие источники фотографий: IStoke
Дизайнер: Ольга Сергеева
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