Российский холод. Почему температура ― решающий фактор производства

Без холода ― никуда

Из чего состоит наш день? Утром посмотрели в окно, позавтракали ― например, вкусным овощным салатом и бутербродом с сыром. Сели в машину и отправились в офис. Там, устроившись за удобным рабочим столом, занимались важными делами и не только — возможно, отправляли смайлики любимому человеку в мессенджер. Вечером зашли в магазин, аптеку, разогрели ужин и, отдохнув, начали планировать выходные: скажем, поездку на горнолыжный курорт. Потом открыли холодильник ― достали любимый шипучий напиток, к нему ― чипсы, сухарики или маринованные огурчики. Или нет: сварили ароматный кофе и выпили его с белевской пастилой вприкуску. А, может, позволили себе газировки, которую не пробовали с детства.

Система кондиционирования также необходима бизнес-центру, складу, отелю, горнолыжному курорту... Да и серверной, чтобы «донести» вашего котика или мемчик другу в соцсети. И этот список можно продолжать долго! Проще сказать, какая сфера не нуждается в «понижении градуса».

Что объединяет все эти, казалось бы, столь разные действия и предметы? Вы не поверите: холод! Без него не будет ни окон в здании, ни мебели в кабинете, ни сыра на прилавке, ни маринованных огурчиков из магазина (да и свежих в агрокомплексе ― тоже). Как и лекарств, любимых напитков, бумажных стаканчиков на заправке, пластика, автомобилей и даже дорожной разметки… В процессе их производства обязательно применяется охлаждение ― чтобы снизить температуру компонентов, спасти от перегрева оборудование или создать в цехах оптимальный микроклимат.

«Без современных холодильных машин в промышленности мы откатимся, грубо говоря, на уровень XIX века, ― рассказывает генеральный директор компании «Энергия холода» Максим Краснов. ― Наличие охлаждающего оборудования повышает производительность предприятий в десятки, а то и сотни раз. Какие-то отрасли, ― например, химия, нефтехимия ― вообще не работают без холода».