Российский холод. Почему температура ― решающий фактор производства
Что такое промышленное производство? Это цеха, конвейеры, склады, котельная… Но не только. Есть один неочевидный фактор, без которого не справятся многие предприятия, ― холод. В каком-то смысле именно он ― двигатель прогресса: без охлаждающего оборудования заводы откатятся на век назад. Вы убедитесь в этом, прочитав наш текст. Заодно узнаете, благодаря кому российский рукотворный мороз заявил о себе на мировом рынке.
Без холода ― никуда
Из чего состоит наш день? Утром посмотрели в окно, позавтракали ― например, вкусным овощным салатом и бутербродом с сыром. Сели в машину и отправились в офис. Там, устроившись за удобным рабочим столом, занимались важными делами и не только — возможно, отправляли смайлики любимому человеку в мессенджер. Вечером зашли в магазин, аптеку, разогрели ужин и, отдохнув, начали планировать выходные: скажем, поездку на горнолыжный курорт. Потом открыли холодильник ― достали любимый шипучий напиток, к нему ― чипсы, сухарики или маринованные огурчики. Или нет: сварили ароматный кофе и выпили его с белевской пастилой вприкуску. А, может, позволили себе газировки, которую не пробовали с детства.
Система кондиционирования также необходима бизнес-центру, складу, отелю, горнолыжному курорту... Да и серверной, чтобы «донести» вашего котика или мемчик другу в соцсети. И этот список можно продолжать долго! Проще сказать, какая сфера не нуждается в «понижении градуса».
Что объединяет все эти, казалось бы, столь разные действия и предметы? Вы не поверите: холод! Без него не будет ни окон в здании, ни мебели в кабинете, ни сыра на прилавке, ни маринованных огурчиков из магазина (да и свежих в агрокомплексе ― тоже). Как и лекарств, любимых напитков, бумажных стаканчиков на заправке, пластика, автомобилей и даже дорожной разметки… В процессе их производства обязательно применяется охлаждение ― чтобы снизить температуру компонентов, спасти от перегрева оборудование или создать в цехах оптимальный микроклимат.
«Без современных холодильных машин в промышленности мы откатимся, грубо говоря, на уровень XIX века, ― рассказывает генеральный директор компании «Энергия холода» Максим Краснов. ― Наличие охлаждающего оборудования повышает производительность предприятий в десятки, а то и сотни раз. Какие-то отрасли, ― например, химия, нефтехимия ― вообще не работают без холода».
Наш эксперт — петербуржец и, можно сказать, потомственный специалист в сфере холодильного оборудования. Он окончил государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, в нем же учились и его родители. 12 лет назад Максим Краснов создал компанию, за плечами которой ― больше тысячи сложных холодильных установок для промышленности и коммерческих объектов. Недавно команда «Энергии холода» решила создать музей, где экспонатами служат товары, произведенные клиентами. На витринах можно увидеть хорошо знакомые бренды: овощные закуски, чипсы, шоколад, лимонад, пастилу, печенья и напитки самых разных «градусов». Это ― лишь малая часть будущей коллекции.
Зачем искусственный мороз в северной стране?
Такой вопрос может задать только далекий от промышленности человек. Любой, кто сталкивался с производством, знает: естественным холодом здесь не обойдешься. Максим Краснов приводит простой пример кондитерской фабрики. Чтобы создать конфеты, разогретый шоколад разливают по формам. В обычных условиях продукция будет остывать, скажем, часов десять. Для бизнеса это слишком большой срок, который ставит под угрозу его рентабельность. И суровая российская зима здесь вряд ли может стать подспорьем: на морозе охлаждение, конечно, пойдет быстрее, но о безопасности и соблюдении санитарных норм в таких условиях вряд ли можно говорить. Поэтому в реальности для охлаждения формочек используют специальную жидкость определенной температуры.
Примерно такие же процессы происходят и при производстве ЛДСП, МДФ ― плит, из которых чаще всего делают современную мебель. Технология их создания предусматривает смешение деревянной стружки и смолы, которую предварительно нужно разогреть. А затем, соответственно, охладить ― при помощи холодильного оборудования.
Совет «откройте зимой форточки» применим разве что к серверным, где не находится постоянно персонал. Работу в продуваемом со всех сторон помещении вряд ли можно назвать комфортной, не правда ли?
5 производств, которым нужен холод
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Завод удобрений
Зачем нужен холод: исключается брак удобрений, вызванный их перегревом.
Производство сыра
Зачем нужен холод: создаются оптимальные температурные условия для хранения молока и молочного сырья.
Деревообрабатывающий комплекс
Зачем нужен холод: охлаждается технологическое оборудование для производства смол.
Производство оптического волокна
Зачем нужен холод: снижается температура систем автоматического управления заводскими процессами.
Солодовенный завод
Зачем нужен холод: поддерживается температура, необходимая при проращивании семян ячменя.
Все приведенные выше примеры ― реальные российские (и не только) предприятия, где стоит оборудование компании «Энергия холода».
Как это работает?
Эта небольшая глава ― для желающих знать, что представляют собой «холодильники» для промышленности. Сложное оборудование можно разделить на три типа:
Градирня охлаждает воду, используемую для отведения тепла от технологического оборудования. Устройство хорошо знакомо каждому: это те самые огромные «бочки» на ТЭЦ или АЭС, из которых, как заметит внимательный наблюдатель, никогда не валит пар. На промышленных предприятиях градирня может быть более скромных размеров, однако работает установка по одному и тому же принципу: потоки воздуха и «душ», благодаря которым охлаждается вода в системе, а за ней ― и перегретое оборудование.
Чиллер можно сравнить с домашним холодильником, только более мощным: это агрегат, в котором есть компрессорная установка, конденсатор, испаритель и, конечно же, хладагент (например, фреон или хладон). Работает такое устройство на электрической энергии.
Абсорбционная холодильная машина (АБХМ) работает на тепловой энергии. Можно сказать, что эта чудо-установка получает искусственный холод из тепла. Ее целесообразно применять там, где нет возможности использовать электрическую энергию или это очень дорого. Такие машины широко распространены за рубежом, в последние годы их начали применять и в России.
«Энергия холода», начинавшая деятельность как поставщик импортного оборудования, сегодня производит градирни и чиллеры европейского уровня под брендом NCT. Производственная площадка находится в Сертолово. Также компания ― официальный эксклюзивный дистрибьютор абсорбционных холодильных машин (АБХМ) Thermax на территории России и стран СНГ.
Пять шагов до качественного холодильного оборудования на вашем предприятии
шаг 1
Сформулируйте задачу: для каких целей вы приобретаете систему холодоснабжения? Высокоточная автоматизированная программа, разработанная инженерами «Энергии холода», сделает расчет под определенные параметры и выдаст оптимальные варианты.
шаг 2
Вместе со специалистами выберите наилучшее технологическое решение, которое устроит вас по соотношению цена/качество.
шаг 3
Закажите оборудование у производителя ― без посредников и переплат.
шаг 4
Доверьте доставку, сборку, монтажные и пусконаладочные работы производителю ― это защитит от некачественных услуг на столь ответственном этапе.
шаг 5
Соблюдайте рекомендации производителя и не забывайте о своевременном сервисном обслуживании, чтобы продлить срок работы сложного оборудования. Специалисты «Энергии холода» готовы взять эти задачи на себя (помимо стандартного гарантийного обслуживания).
«Наше главное преимущество в том, что мы ― компания одного окна, ― подчеркивает Максим Краснов. ― Мы приходим на объект и сами разрабатываем схему охлаждения ― для этого у нас есть собственные проектировщики. У нас есть и отдел НИОКР ― конструкторы, которые чертят это оборудование, модернизируют его. Есть производство в Сертолово. Есть сервисное подразделение, которое запустит всю инфраструктуру в работу и будет обеспечивать гарантийное сервисное обслуживание. То есть, все задачи, с которыми вы придете к нам, мы сможем решить на высоком уровне».
Почему российский бизнес выбирает продукцию NCT
до
30%
дешевле аналогов
1
день монтаж оборудования
85%
комплектующих изготовлены в России
10
лет гарантии от коррозии
20
лет и более ― средний срок службы оборудования
Три в одном: как получить электричество, тепло и холод из одной установки
КЕЙС
Компания, поставившая более 1000 систем холодоснабжения, безусловно, наработала большой опыт. Но есть проекты, которыми команда «Энергии холода» гордится больше всего: это установки, работающие по системе тригенерации. Если расшифровать этот сложный термин, вау-эффект гарантирован: такое оборудование вырабатывает одновременно электричество, тепло и холод.
«А что, так можно было?» ― возможно, спросите вы.
Да, современные технологии дошли и до такого! Чтобы создать подобную установку, нужна всего лишь газовая труба, от которой будет запитываться газопоршневой двигатель. Он, в свою очередь, вырабатывает электрическую энергию и тепло, которое уже знакомая нам абсорбционная холодильная машиной (АБХМ) превращает в холод. Используя это комплексное решение, заказчик получает:
«А что, так можно было?» ― возможно, спросите вы.
Да, современные технологии дошли и до такого! Чтобы создать подобную установку, нужна всего лишь газовая труба, от которой будет запитываться газопоршневой двигатель. Он, в свою очередь, вырабатывает электрическую энергию и тепло, которое уже знакомая нам абсорбционная холодильная машиной (АБХМ) превращает в холод. Используя это комплексное решение, заказчик получает:
электроэнергию, которая обходится ему чуть ли не вдвое дешевле, чем обычно по тарифу
бесплатное тепло для различных целей
собственно, холод
Тригенерационный комплекс смонтирован, например, на агропредприятии «Выборжец» во Всеволожске. Инновационное оборудование стоит в цехах по производству компоста и выращиванию шампиньонов. Эти привередливые грибы, как известно, любят холод и удобрения. Благодаря высокоэффективному хладоцентру необходимые условия соблюдаются — и у петербуржцев круглый год на столе отечественные шампиньоны высокого качества.
Уже другому хозяйству «умные» холодильные системы помогают выращивать помидоры и огурцы. И не только благодаря температуре: всем известно, что для хорошего роста растений нужен углекислый газ. И он есть в избытке благодаря использованию газопоршневого двигателя. Вырабатываемый им CO₂ через специальную установку отводится и поступает в теплицу.
Так что можно сказать, что в данном случае энергоцентр вырабатывает не три, а целых четыре вида энергии: электричество, тепло, холод и углекислый газ.
Уже другому хозяйству «умные» холодильные системы помогают выращивать помидоры и огурцы. И не только благодаря температуре: всем известно, что для хорошего роста растений нужен углекислый газ. И он есть в избытке благодаря использованию газопоршневого двигателя. Вырабатываемый им CO₂ через специальную установку отводится и поступает в теплицу.
Так что можно сказать, что в данном случае энергоцентр вырабатывает не три, а целых четыре вида энергии: электричество, тепло, холод и углекислый газ.
«Разработка подобного проекта требует длительного времени и серьезных инвестиций, но самые продвинутые заказчики выбирают такие решения, ― отмечает генеральный директор «Энергии холода» Максим Краснов. ― Это компании, руководители которых умеют считать деньги. Они понимают, что в будущем эксплуатация такого оборудования даст им существенную экономию».
Петербургский холод на мировой арене
В условиях экономических санкций спрос на отечественные хладоцентры резко вырос. Но продукция «Энергии холода» востребована не только в России. Так, например, петербургское оборудование смонтировано на предприятиях в Беларуси, на электростанциях и в правительственных зданиях в Казахстане и т.д.
Недавно был завершен крупный проект в дальнем зарубежье ― современная установка на атомной станции в Бангладеш. Так что у петербургского бренда большие перспективы на глобальном рынке.
Недавно был завершен крупный проект в дальнем зарубежье ― современная установка на атомной станции в Бангладеш. Так что у петербургского бренда большие перспективы на глобальном рынке.
Развивать отрасль в команде профессионалов
Решать амбициозные задачи под силу только крутой команде, в которой собраны лучшие профессионалы. Поэтому «Энергия холода» постоянно растет. Если в 2022 году в компании работало около 70 сотрудников, то в 2023-м их уже 130. И это не предел: петербургский производитель готов принять в свои ряды тех, кто хочет развиваться вместе с ним. В команду ждут специалистов и рабочих:
Новым сотрудникам предложат современный подход к рабочему процессу: цифровой документооборот, возможности для карьерного роста, большой профессиональный опыт и, конечно, рыночную зарплату вместе с премиями и бонусами.
Команда «Энергии холода» открыта для общения — потенциальных заказчиков и будущих сотрудников ждут на экскурсию по производственной площадке в Сертолово. Здесь можно своими глазами увидеть, как рождается промышленное охлаждающее оборудование европейского уровня.
инженеров
конструкторов
слесарей
сборщиков оборудования
Большое преимущество ― собственная онлайн-школа для новичков, где слушателей обучают работе с продукцией, дают базовые и углубленные технические знания.
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В корпоративной школе подготовлено уже более 200 обучающих материалов по разным направлениям: бизнес-лекции для руководящего состава, специальный курс для сотрудников отдела продаж, для отдела проектирования и конструкторского отдела, для специалистов сервисной службы.
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: ООО «Энергия холода»
Другие источники фотографий иллюстраций: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: ООО «Энергия холода»
Другие источники фотографий иллюстраций: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
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