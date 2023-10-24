Мнение эксперта

«Фонтанка» связалась с мэрией Новосибирска, вошедшего в первую тройку дорожного антирейтинга. Отвечает заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин.

Как власти крупных городов собираются решать проблему пробок?

«Да, действительно, Новосибирск как один из крупнейших городов России — яркий пример лавинообразного роста автомобилей на улично-дорожной сети, — подтвердил заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин. — Скорости потоков в час пик опускаются до уровня 5-7 км/ч, что характерно для кризисной ситуации на дорогах. Часто происходит и полная остановка автомобильного движения — то есть, пробки».

Эксперт подтвердил, что пропускная способность улично-дорожной сети мегаполиса не рассчитана на то количество автомобилей, которые ею сейчас пользуются. И назвал причины такой ситуации:

«Последние 2-3 десятилетия отсутствовала федеральная политика по стимулированию развития общественного транспорта, в результате он деградировал во многих городах, — отметил представитель мэрии. — Был внедрен, скажем так, рыночный принцип работы на маршрутах: коммерческие перевозчики развивали только те направления, где могли получить прибыль. Это привело к тому, что жители были вынуждены самостоятельно решать транспортные проблемы — покупать больше автомобилей. В результате улично-дорожная сеть оказалась перегружена».

По мнению эксперта, решить проблему может только развитие общественного транспорта и снижение использования личных автомобилей для ежедневных поездок на работу — из спальных районов в центр.