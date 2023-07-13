И, конечно, гости комплекса стремятся попасть на задорный музыкальный мастер-класс к Евгению Ербеневу. Чего только не увидишь и не услышишь в его горнице! Здесь и карельские кантеле, и старинная скоморошья скрипка гудок, и волынка, и даже редкая колесная лира. Музыкант в образе трактирного балалаечника играет на всем, что способно издавать звук. Даже на русской матрешке, которая в его руках превращается в «ансамбль писка и тряски». Мастер виртуозно сыграет и русский рок на гуслях, но больше всего любит, конечно, старинную музыку. Говорит, ее прелесть в том, что она прошла испытание временем: до нас дошли только шедевры.

