Мандроги
Выключить уведомления на телефоне, сесть в машину и рвануть… обратно в детство. Где пахнет деревом прогретый на солнце дом, топится баня и течет за окном река. Ты смотришь в зеркало и видишь не уставшего топ-менеджера, а самого себя — отдохнувшего и счастливого. Думаете, мечта? Приезжайте в удивительную деревню Мандроги и убедитесь — перезагрузка гарантирована.
Навигатор показывает 268 км и 3,5 часа в пути от центра Петербурга. Дорога лежит на северо-восток, к границе Ленинградской области и Карелии. Это место, где начинается Русский Север — особый край с самобытной культурой и традициями. До деревни доведет прекрасно отремонтированное Мурманское шоссе. Только последние 9 км — грунтовая дорога посреди первозданного леса. Придется снизить скорость, зато можно разглядеть самое интересное: например, зайцев, спешащих по своим лесным делам.
Еще один способ попасть в Мандроги — водный. Здесь одни из лучших глубоководных причалов на реке Свирь: они позволяют подходить сюда и большим яхтам, и теплоходам. Однако пассажиры круизных судов могут провести в туристическом комплексе лишь один день. Этого мало — дальше вы поймете, почему.
Так могло бы выглядеть идеальное российское селение: на живописном полуострове, окруженное с трех сторон водой. Здесь все близко и компактно — жилые дома, ремесленная слобода, мельница, паром, храм, бани, конюшня, кузница и ферма. Возможно, именно поэтому Мандроги выбрали для съемок фильма «Беспринципные в деревне» — здесь и декораций не надо. Кстати, после выхода картины сюда потянулись москвичи, мечтающие о полном погружении в прошлое.
Топонимика привычна для петербуржца: запомнить деление на Новую и Старую деревни легко. Первая — дело рук современных зодчих, яркий во всех смыслах полет фантазии. В таких теремах могли бы жить герои сказок Пушкина. Старая деревня по-настоящему уникальна: это целая улица из подлинных усадеб XIX века.
«В этих шести домах жили зажиточные крестьяне из Архангельской и Вологодской областей, — рассказывает наш проводник по Северной Руси Екатерина Семенюк. — Каждую избу разобрали по бревнышку, перевезли сюда, собрали заново и бережно отреставрировали».
как жили по 18 человек в одной избе;
куда было категорически запрещено заходить мужчинам (можно было и поленом по голове получить);
где в горнице было зеркало для ангела-хранителя;
и много других удивительных вещей.
Старинные дома в Мандрогах не превратились в музейные экспонаты: здесь кипит жизнь. В каждой избе работают мастера — люди, в руках которых рождается красота. Они проводят мастер-классы для детей и взрослых. Ведь купить качественные сувениры hand-made — это здорово, но куда круче сделать их самому. Именно за этим, прежде всего, стоит ехать в туристическую деревню на Свири. В комплексе 56 мастеров и 24 мастер-класса — такого количества, пожалуй, больше не найти нигде в России. Поверьте, самым сложным здесь будет определиться, куда мы сегодня отправимся. Расписывать матрешек или делать живые украшения в технике гальванопластики? Печь пряники или заниматься резьбой по кости?
Для комфорта туристов в деревне есть удобная навигация по мастерским, актуальный список занятий и возрастные ограничения. Часто семьи делятся по интересам: например, пока младшее поколение учится делать карамель, старшее отправляется в кузницу или в избу к ювелиру.
И, конечно, гости комплекса стремятся попасть на задорный музыкальный мастер-класс к Евгению Ербеневу. Чего только не увидишь и не услышишь в его горнице! Здесь и карельские кантеле, и старинная скоморошья скрипка гудок, и волынка, и даже редкая колесная лира. Музыкант в образе трактирного балалаечника играет на всем, что способно издавать звук. Даже на русской матрешке, которая в его руках превращается в «ансамбль писка и тряски». Мастер виртуозно сыграет и русский рок на гуслях, но больше всего любит, конечно, старинную музыку. Говорит, ее прелесть в том, что она прошла испытание временем: до нас дошли только шедевры.
Причем все «орудия труда» мультиинструменталист изготавливает своими руками. С тех самых пор, как увлекся этническим направлением.
«Когда захотел поиграть национальную музыку, оказалось, что африканский барабан можно купить в любом магазине, а русский традиционный инструмент — вообще нигде, — рассказывает Евгений Ербенев. — Поэтому я решил делать все сам».
Как и большинство ремесленников из Мандрог, Евгений работает здесь уже много лет. Для него это не игра, а реальная жизнь: даже вечером он уезжает по делам в Лодейное Поле в «образе» — длинной рубахе и сапогах.
Скоро в «туристическом меню» Мандрог появится особая программа для тех, кому будет мало даже мастер-классов. Ее участников ждет полное погружение в жизнь дореволюционной русской деревни. При заселении в Семенову избу, что на окраине, гостям предложат сдать смартфоны и… отправят доить козу. А еще топить баню по-черному, варить кашу в печи — в общем, все по-взрослому. Впрочем, пугать не будем: рядом всегда окажется кто-то из «крестьянской семьи» — и подскажет, как все правильно сделать.
Мы упомянули про «сдать смартфоны», но, конечно, на территории есть Wi-Fi: интернет «летает» в каждой точке полуострова. Поэтому часто жители двух столиц приезжают сюда не только отдохнуть, но и поработать в тишине.
Но большинству путешественников здесь меньше всего хочется сидеть в Сети: они катаются на велосипедах, парятся в бане, ловят щуку, леща и судака в Свири, ходят на охоту. Какие там чатики! Это полный цифровой детокс.
Но большинству путешественников здесь меньше всего хочется сидеть в Сети: они катаются на велосипедах, парятся в бане, ловят щуку, леща и судака в Свири, ходят на охоту. Какие там чатики! Это полный цифровой детокс.
Чем питались наши предки? Ни картофеля, ни макарон в их меню три столетия назад не было. Зато на столе не переводились блюда из репы, брюквы, капусты, свеклы, а также из круп. С национальной кулинарной традицией гостей Мандрог знакомит ресторан «Гостиный двор». Начальник управления питания Денис Дукальский рассказывает, что в отечественной кухне много направлений: разнятся и способы приготовления, и продукты. И это многообразие, по мнению ресторатора, говорит о широте русской души.
«Любая хозяйка может приготовить щи из квашеной капусты, но мы сделали их с белыми грибами, — рассказывает Денис Дукальский. — Это один из наших хитов. Есть и царская уха, которая, как и положено, варится без картофеля».
В июле «Гостиный двор» предложит гурманам обновленное меню со старинными рецептами по современным технологиям. Гости смогут попробовать блюда из кулинарной книги Вильяма Похлебкина и познакомиться с кулинарными традициями вепсов и других финно-угорских народов. Для приготовления будут использоваться продукты, которые есть только на Северо-Западе, фермерские мясо и птица, а также дичь — по сезону.
«С сентября планируем устраивать гастрономические туры, которые будут направлены на знакомство с русской кухней, — добавил управляющий рестораном. — Мы пригласим шеф-поваров, экспертов по русской кухне. Прямо при гостях они будут готовить 2-3 блюда в течение вечера, их руки все смогут увидеть на большом экране. Будет интересно, познавательно и вкусно».
Гурьевская каша
Кулебяка с двумя видами рыбы, сливочным соусом и лососевой икрой
Салат из печеной тыквы с молодым сыром и жареным цыплёнком
Про парные в Мандрогах ходят легенды: как умело орудуют вениками местные банщики, как прыгают в Свирь разгоряченные гости. И как выходят оттуда, словно заново родившись. Поэтому визит в деревню без русской бани на дровах будет неполным.
Дмитрий напоминает: во времена Пушкина банщики имели право, кроме мытья, заниматься массажем, стричь, брить, вправлять вывихи, накладывать перевязки при переломах и ранах. Сейчас в таком широком спектре услуг нет нужды, но опытное сопровождение поможет извлечь из бани больше пользы, да и удовольствия. Банщик знает оптимальную температуру, умело «дирижирует» процессом: подскажет, какую травку лучше добавить, когда попить чайку, а когда — пора и на воздух.
Даже знатоков удивляет солидный запас трав в Мандрогах: есть ромашка, лаванда, чабрец, мята, зверобой, два вида полыни, можжевельник, пихта, липа… Каждый может выбрать любимый натуральный аромат.
Листайте вправо
Пообщавшись с профи из деревни, понимаешь: банное дело — штука тонкая. Освоить его премудрости можно лишь при личном общении. И все-таки Дмитрий дал читателям «Фонтанки» несколько советов, как правильно мыться-париться.
Многие люди по ошибке считают, что в помещении должно быть горячо. На самом деле оптимальная температура — 50-60 градусов. Важно не переборщить и с влажностью: если она больше 50-60%, кожу начинает жечь и щипать. Есть золотое правило банщика: оба параметра в сумме должны составлять 120.
В бане лучше лежать, а не сидеть. А еще лучше — лежать, подняв ноги. Еще нужно защищать от чрезмерного тепла голову: так будет гораздо легче перенести жар.
Обильный пот — сигнал, что пора ополаскиваться: нужно обязательно смыть с себя шлаки и токсины. Важно: не стоит обливаться в первый раз слишком холодной водой.
Дальше можно попариться веником, нанести скраб и т.д. Сам Дмитрий, кстати, предпочитает дубовый веник — он лучше держит форму. В процессе парения можно обливаться холодной водой: контрастные температуры активизируют иммунитет.
Самое главное правило бани: не надо ничего терпеть и делать через силу. Парилка — это про удовольствие, а не преодоление. Намылись и нагрелись вволю — можно приступать к чаю.
Ерофеич — главная знаменитость Мандрог. Можно сказать, что его борода и косоворотка — живой бренд туристической деревни. Потомственный наездник, он вот уже 20 лет живет в деревне, заведуя конюшней. Сейчас в его хозяйстве 15 голов: 13 лошадей и два пони. Каждое животное — со своим характером и привычками, но Ерофеич к каждому найдет подход — как-никак, пятьдесят лет в профессии.
В туристической деревне не занимаются коннозаводством специально, но здесь есть породистые жеребцы и кобылы: национальное достояние России — орловские, а также русские рысаки. На них даже посмотреть — одно удовольствие, а уж прокатиться!
«Вот здесь 19 лет назад сидел президент, — как бы между прочим произнес Ерофеич, усадив в повозку съемочную группу «Фонтанки». — В другой приезд он уже сам ездил верхом».
В домике, где живет заведующий конюшней, уже целая фотогалерея с именитыми гостями: бизнесмены, телеведущие, артисты — люди, которых знает вся страна. Ерофеич вспоминает курьезный случай: однажды к нему подошел академик, лауреат Нобелевской премии… и попросил разрешения сфотографироваться вместе. Впрочем, знаменит не только руководитель конного хозяйства, но и его лошадки. Так, например, красавец Табор снялся в уже упомянутом фильме «Беспринципные в деревне».
В общем, когда окажетесь в Мандрогах, вы знаете, кого искать.
В общем, когда окажетесь в Мандрогах, вы знаете, кого искать.
В туристической деревне постоянно работают музеи и выставки, которые мы тоже рекомендуем к посещению.
Музей водки
Это один из первых подобных музеев в России — ему больше 20 лет. Здесь собрано 3600 бутылок со всей страны — и вовсе не пустых. Новые экспонаты привозят гости из разных регионов, обменивая их на напитки от шеф-бармена Мандрог. Для столь внушительной коллекции даже построили новый терем по проекту архитектора Ивана Князева. Заходя внутрь, посетители первым делом видят огромную стеклянную стену, собранную из бутылок. Впечатляет! На витринах представлены штофы, графины, бутыли и, конечно, самые разные сорта одного из национальных символов.
Свадебный дом
Здесь удалось собрать большую коллекцию подлинных крестьянских вещей и на ее основе представить честную выставку 16+ на тему русской деревенской свадьбы. Как влюблялись, сватались и женились наши предки, как начинали семейную жизнь и воспитывали детей. Зачем свекровь задирала подол будущей невестке? Что на Руси «ловили» подружки невесты вместо букета? Почему молодожены не ели и не пили на свадьбе? Обо всем рассказывает автор проекта Наталья Солнцева — да так, что можно заслушаться.
А в завершении экскурсии посетителей ждет настоящий сюрприз: мультимедийный спектакль, во время которого пространство крестьянской избы оживает — крутится веретено, открывается шкаф и т.д. Это не единственное «вторжение» новых технологий в старинный быт. Благодаря голографическому проектору на полатях «появляются» дети. Хотите увидеть это своими глазами — отправляйтесь в свадебный дом.
А в завершении экскурсии посетителей ждет настоящий сюрприз: мультимедийный спектакль, во время которого пространство крестьянской избы оживает — крутится веретено, открывается шкаф и т.д. Это не единственное «вторжение» новых технологий в старинный быт. Благодаря голографическому проектору на полатях «появляются» дети. Хотите увидеть это своими глазами — отправляйтесь в свадебный дом.
Выставка матрешек
Она работает в Ремесленной слободе. Здесь можно увидеть разные школы и стили, но всех их объединяет главное — историческая достоверность и высокий уровень исполнения. В изготовлении матрешек есть свои каноны: так, деревянная куколка всегда символизировала русскую женщину-мать. Однако уже до революции появились матрешки, изображавшие государственных деятелей и литературных персонажей. Ну а сегодня большим спросом пользуются… матрешки-котики.
Преимущество удивительной деревни Мандроги в том, что здесь можно найти ночлег на любой вкус и кошелек.
В самом живописном уголке деревни на берегу, где лесной ручей сливается со Свирью, стоит господский дом, построенный по лучшим классическим образцам загородной архитектуры XIX века. В таких в позапрошлом столетии жили российские дворяне, а теперь наслаждаются природой гости Мандрог. Здесь есть приватная территория, собственный причал для тех, кто прибывает на своем водном транспорте. В стоимость проживания входят услуги личного повара. Словом, созданы все условия для уединенного отдыха, который никто и ничто не потревожит.
Идеальный вариант для отдыха большой семьей или компанией друзей. Все дома выходят фасадами на Свирь, возле каждого есть собственная огороженная территория, где можно поставить машину, — прямо как на даче. И вы только вчитайтесь в эти названия: «Кружевной», «Расписной», «Нарядный», «Резной», «Дом резчика», «Терем», «Дом-шкатулка», «Дом на горке». Они не похожи не только снаружи, но и внутри. Кстати, в одном из этих домов гостил глава государства.
Здание из крупной свирской сосны представляет собой реконструкцию почтовой станции XVII века. Интерьеры оформлены в русском купеческом стиле — есть старинная мебель, предметы народного обихода, охотничьи трофеи. К услугам гостей — 17 гостиничных номеров, различных по антуражу. Также в трактире есть уютный зал для дружеских посиделок, где можно погреться у русской печи.
Самый бюджетный, но очень привлекательный вариант размещения. Двухэтажное деревянное здание больше напоминает княжеский терем с красочными росписями, шпилями, фигурами драконов. Здесь все сделано с любовью: подобрано постельное белье с вышивкой, есть «меню подушек» и косметические средства в душе. Номера украшены картинами и керамикой ручной работы, в холлах — антикварная и современная мебель, расписанная вручную. Гостиница прошла реновацию в 2023 году и оснащена всем необходимым для комфортного пребывания гостей.
Гриль-бар и блинная
Детская анимация
Паромная переправа
Зоопарк-приют для диких животных
Ферма
Сказочная страна «Лукоморье»
Действующий храм
Экотропа в лесу
Зона для пикников
Конференц-зал
Теперь вы знаете, где отдохнуть от города и устроить себе перезагрузку. Так что самое время собираться в путь.
Реклама, ООО «Мандроги», ИНН 4711006769,
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Координатор проекта: Елена Рожнова
Фотограф / монтажер: Алексей Рожнов
Фото также предоставлены ООО «Мандроги»
Верстка: Соня Осколкина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Координатор проекта: Елена Рожнова
Фотограф / монтажер: Алексей Рожнов
Фото также предоставлены ООО «Мандроги»
Верстка: Соня Осколкина
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