Мандроги
Выключить уведомления на телефоне, сесть в машину и рвануть… обратно в детство. Где пахнет деревом прогретый на солнце дом, топится баня и течет за окном река. Ты смотришь в зеркало и видишь не уставшего топ-менеджера, а самого себя — отдохнувшего и счастливого. Думаете, мечта? Приезжайте в удивительную деревню Мандроги и убедитесь — перезагрузка гарантирована.
Дорога
Деревня
Мастера
Полное погружение
Ресторан
Баня
Конюшня
Музеи
Размещение
Что еще есть в Мандрогах
Навигатор показывает 268 км и 3,5 часа в пути от центра Петербурга. Дорога лежит на северо-восток, к границе Ленинградской области и Карелии. Это место, где начинается Русский Север — особый край с самобытной культурой и традициями. До деревни доведет прекрасно отремонтированное Мурманское шоссе. Только последние 9 км — грунтовая дорога посреди первозданного леса. Придется снизить скорость, зато можно разглядеть самое интересное: например, зайцев, спешащих по своим лесным делам.
Еще один способ попасть в Мандроги — водный. Здесь одни из лучших глубоководных причалов на реке Свирь: они позволяют подходить сюда и большим яхтам, и теплоходам. Однако пассажиры круизных судов могут провести в туристическом комплексе лишь один день. Этого мало — дальше вы поймете, почему.
Так могло бы выглядеть идеальное российское селение: на живописном полуострове, окруженное с трех сторон водой. Здесь все близко и компактно — жилые дома, ремесленная слобода, мельница, паром, храм, бани, конюшня, кузница и ферма. Возможно, именно поэтому Мандроги выбрали для съемок фильма «Беспринципные в деревне» — здесь и декораций не надо. Кстати, после выхода картины сюда потянулись москвичи, мечтающие о полном погружении в прошлое.
Топонимика привычна для петербуржца: запомнить деление на Новую и Старую деревни легко. Первая — дело рук современных зодчих, яркий во всех смыслах полет фантазии. В таких теремах могли бы жить герои сказок Пушкина. Старая деревня по-настоящему уникальна: это целая улица из подлинных усадеб XIX века.
«В этих шести домах жили зажиточные крестьяне из Архангельской и Вологодской областей, — рассказывает наш проводник по Северной Руси Екатерина Семенюк. — Каждую избу разобрали по бревнышку, перевезли сюда, собрали заново и бережно отреставрировали».
как жили по 18 человек в одной избе;
куда было категорически запрещено заходить мужчинам (можно было и поленом по голове получить);
где в горнице было зеркало для ангела-хранителя;
и много других удивительных вещей.
Старинные дома в Мандрогах не превратились в музейные экспонаты: здесь кипит жизнь. В каждой избе работают мастера — люди, в руках которых рождается красота. Они проводят мастер-классы для детей и взрослых. Ведь купить качественные сувениры hand-made — это здорово, но куда круче сделать их самому. Именно за этим, прежде всего, стоит ехать в туристическую деревню на Свири. В комплексе 56 мастеров и 24 мастер-класса — такого количества, пожалуй, больше не найти нигде в России. Поверьте, самым сложным здесь будет определиться, куда мы сегодня отправимся. Расписывать матрешек или делать живые украшения в технике гальванопластики? Печь пряники или заниматься резьбой по кости?
Для комфорта туристов в деревне есть удобная навигация по мастерским, актуальный список занятий и возрастные ограничения. Часто семьи делятся по интересам: например, пока младшее поколение учится делать карамель, старшее отправляется в кузницу или в избу к ювелиру.
И, конечно, гости комплекса стремятся попасть на задорный музыкальный мастер-класс к Евгению Ербеневу. Чего только не увидишь и не услышишь в его горнице! Здесь и карельские кантеле, и старинная скоморошья скрипка гудок, и волынка, и даже редкая колесная лира. Музыкант в образе трактирного балалаечника играет на всем, что способно издавать звук. Даже на русской матрешке, которая в его руках превращается в «ансамбль писка и тряски». Мастер виртуозно сыграет и русский рок на гуслях, но больше всего любит, конечно, старинную музыку. Говорит, ее прелесть в том, что она прошла испытание временем: до нас дошли только шедевры.
Причем все «орудия труда» мультиинструменталист изготавливает своими руками. С тех самых пор, как увлекся этническим направлением.
«Когда захотел поиграть национальную музыку, оказалось, что африканский барабан можно купить в любом магазине, а русский традиционный инструмент — вообще нигде, — рассказывает Евгений Ербенев. — Поэтому я решил делать все сам».
Как и большинство ремесленников из Мандрог, Евгений работает здесь уже много лет. Для него это не игра, а реальная жизнь: даже вечером он уезжает по делам в Лодейное Поле в «образе» — длинной рубахе и сапогах.
Скоро в «туристическом меню» Мандрог появится особая программа для тех, кому будет мало даже мастер-классов. Ее участников ждет полное погружение в жизнь дореволюционной русской деревни. При заселении в Семенову избу, что на окраине, гостям предложат сдать смартфоны и… отправят доить козу. А еще топить баню по-черному, варить кашу в печи — в общем, все по-взрослому. Впрочем, пугать не будем: рядом всегда окажется кто-то из «крестьянской семьи» — и подскажет, как все правильно сделать.
Мы упомянули про «сдать смартфоны», но, конечно, на территории есть Wi-Fi: интернет «летает» в каждой точке полуострова. Поэтому часто жители двух столиц приезжают сюда не только отдохнуть, но и поработать в тишине.

Но большинству путешественников здесь меньше всего хочется сидеть в Сети: они катаются на велосипедах, парятся в бане, ловят щуку, леща и судака в Свири, ходят на охоту. Какие там чатики! Это полный цифровой детокс.
Чем питались наши предки? Ни картофеля, ни макарон в их меню три столетия назад не было. Зато на столе не переводились блюда из репы, брюквы, капусты, свеклы, а также из круп. С национальной кулинарной традицией гостей Мандрог знакомит ресторан «Гостиный двор». Начальник управления питания Денис Дукальский рассказывает, что в отечественной кухне много направлений: разнятся и способы приготовления, и продукты. И это многообразие, по мнению ресторатора, говорит о широте русской души.
«Любая хозяйка может приготовить щи из квашеной капусты, но мы сделали их с белыми грибами, — рассказывает Денис Дукальский. — Это один из наших хитов. Есть и царская уха, которая, как и положено, варится без картофеля».
В июле «Гостиный двор» предложит гурманам обновленное меню со старинными рецептами по современным технологиям. Гости смогут попробовать блюда из кулинарной книги Вильяма Похлебкина и познакомиться с кулинарными традициями вепсов и других финно-угорских народов. Для приготовления будут использоваться продукты, которые есть только на Северо-Западе, фермерские мясо и птица, а также дичь — по сезону.
«С сентября планируем устраивать гастрономические туры, которые будут направлены на знакомство с русской кухней, — добавил управляющий рестораном. — Мы пригласим шеф-поваров, экспертов по русской кухне. Прямо при гостях они будут готовить 2-3 блюда в течение вечера, их руки все смогут увидеть на большом экране. Будет интересно, познавательно и вкусно».
Гурьевская каша
Кулебяка с двумя видами рыбы, сливочным соусом и лососевой икрой
Салат из печеной тыквы с молодым сыром и жареным цыплёнком
Все секреты будущего проекта в туристической деревне не раскрывают, однако известно, что одним из его участников станет эксперт по монастырской кухне, шеф-повар и телеведущий Максим Сырников. Так что есть хороший повод приехать в Мандроги осенью.
Про парные в Мандрогах ходят легенды: как умело орудуют вениками местные банщики, как прыгают в Свирь разгоряченные гости. И как выходят оттуда, словно заново родившись. Поэтому визит в деревню без русской бани на дровах будет неполным.
«Моя задача — не просто погреть человека, а сделать так, чтобы он вышел более умиротворенным и обновленным, — объясняет банщик Дмитрий. — Изучая биомеханику тела, я применяю различные оздоровительные практики, помогая снять спазмы и расслабиться».
Дмитрий напоминает: во времена Пушкина банщики имели право, кроме мытья, заниматься массажем, стричь, брить, вправлять вывихи, накладывать перевязки при переломах и ранах. Сейчас в таком широком спектре услуг нет нужды, но опытное сопровождение поможет извлечь из бани больше пользы, да и удовольствия. Банщик знает оптимальную температуру, умело «дирижирует» процессом: подскажет, какую травку лучше добавить, когда попить чайку, а когда — пора и на воздух.
Даже знатоков удивляет солидный запас трав в Мандрогах: есть ромашка, лаванда, чабрец, мята, зверобой, два вида полыни, можжевельник, пихта, липа… Каждый может выбрать любимый натуральный аромат.
Листайте вправо
Пообщавшись с профи из деревни, понимаешь: банное дело — штука тонкая. Освоить его премудрости можно лишь при личном общении. И все-таки Дмитрий дал читателям «Фонтанки» несколько советов, как правильно мыться-париться.
Многие люди по ошибке считают, что в помещении должно быть горячо. На самом деле оптимальная температура — 50-60 градусов. Важно не переборщить и с влажностью: если она больше 50-60%, кожу начинает жечь и щипать. Есть золотое правило банщика: оба параметра в сумме должны составлять 120.
В бане лучше лежать, а не сидеть. А еще лучше — лежать, подняв ноги. Еще нужно защищать от чрезмерного тепла голову: так будет гораздо легче перенести жар.
Обильный пот — сигнал, что пора ополаскиваться: нужно обязательно смыть с себя шлаки и токсины. Важно: не стоит обливаться в первый раз слишком холодной водой.
Дальше можно попариться веником, нанести скраб и т.д. Сам Дмитрий, кстати, предпочитает дубовый веник — он лучше держит форму. В процессе парения можно обливаться холодной водой: контрастные температуры активизируют иммунитет.
Самое главное правило бани: не надо ничего терпеть и делать через силу. Парилка — это про удовольствие, а не преодоление. Намылись и нагрелись вволю — можно приступать к чаю.
Ерофеич — главная знаменитость Мандрог. Можно сказать, что его борода и косоворотка — живой бренд туристической деревни. Потомственный наездник, он вот уже 20 лет живет в деревне, заведуя конюшней. Сейчас в его хозяйстве 15 голов: 13 лошадей и два пони. Каждое животное — со своим характером и привычками, но Ерофеич к каждому найдет подход — как-никак, пятьдесят лет в профессии.
В туристической деревне не занимаются коннозаводством специально, но здесь есть породистые жеребцы и кобылы: национальное достояние России — орловские, а также русские рысаки. На них даже посмотреть — одно удовольствие, а уж прокатиться!
«Вот здесь 19 лет назад сидел президент, — как бы между прочим произнес Ерофеич, усадив в повозку съемочную группу «Фонтанки». — В другой приезд он уже сам ездил верхом».
В домике, где живет заведующий конюшней, уже целая фотогалерея с именитыми гостями: бизнесмены, телеведущие, артисты — люди, которых знает вся страна. Ерофеич вспоминает курьезный случай: однажды к нему подошел академик, лауреат Нобелевской премии… и попросил разрешения сфотографироваться вместе. Впрочем, знаменит не только руководитель конного хозяйства, но и его лошадки. Так, например, красавец Табор снялся в уже упомянутом фильме «Беспринципные в деревне».

В общем, когда окажетесь в Мандрогах, вы знаете, кого искать.
В туристической деревне постоянно работают музеи и выставки, которые мы тоже рекомендуем к посещению.
Это один из первых подобных музеев в России — ему больше 20 лет. Здесь собрано 3600 бутылок со всей страны — и вовсе не пустых.
Здесь удалось собрать большую коллекцию подлинных крестьянских вещей и на ее основе представить честную выставку 16+ на тему русской деревенской свадьбы.
Она работает в Ремесленной слободе. Здесь можно увидеть разные школы и стили, но всех их объединяет главное — историческая достоверность и высокий уровень исполнения.
Преимущество удивительной деревни Мандроги в том, что здесь можно найти ночлег на любой вкус и кошелек.
В самом живописном уголке деревни на берегу, где лесной ручей сливается со Свирью, стоит господский дом, построенный по лучшим классическим образцам загородной архитектуры XIX века. В таких в позапрошлом столетии жили российские дворяне, а теперь наслаждаются природой гости Мандрог. Здесь есть приватная территория, собственный причал для тех, кто прибывает на своем водном транспорте. В стоимость проживания входят услуги личного повара. Словом, созданы все условия для уединенного отдыха, который никто и ничто не потревожит.
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Идеальный вариант для отдыха большой семьей или компанией друзей. Все дома выходят фасадами на Свирь, возле каждого есть собственная огороженная территория, где можно поставить машину, — прямо как на даче. И вы только вчитайтесь в эти названия: «Кружевной», «Расписной», «Нарядный», «Резной», «Дом резчика», «Терем», «Дом-шкатулка», «Дом на горке». Они не похожи не только снаружи, но и внутри. Кстати, в одном из этих домов гостил глава государства.
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Здание из крупной свирской сосны представляет собой реконструкцию почтовой станции XVII века. Интерьеры оформлены в русском купеческом стиле — есть старинная мебель, предметы народного обихода, охотничьи трофеи. К услугам гостей — 17 гостиничных номеров, различных по антуражу. Также в трактире есть уютный зал для дружеских посиделок, где можно погреться у русской печи.
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Самый бюджетный, но очень привлекательный вариант размещения. Двухэтажное деревянное здание больше напоминает княжеский терем с красочными росписями, шпилями, фигурами драконов. Здесь все сделано с любовью: подобрано постельное белье с вышивкой, есть «меню подушек» и косметические средства в душе. Номера украшены картинами и керамикой ручной работы, в холлах — антикварная и современная мебель, расписанная вручную. Гостиница прошла реновацию в 2023 году и оснащена всем необходимым для комфортного пребывания гостей.
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Гриль-бар и блинная
Детская анимация
Паромная переправа
Зоопарк-приют для диких животных
Ферма
Сказочная страна «Лукоморье»
Действующий храм
Экотропа в лесу
Зона для пикников
Конференц-зал
Теперь вы знаете, где отдохнуть от города и устроить себе перезагрузку. Так что самое время собираться в путь.
Реклама, ООО «Мандроги», ИНН 4711006769,

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Координатор проекта: Елена Рожнова
Фотограф / монтажер: Алексей Рожнов
Фото также предоставлены ООО «Мандроги»
Верстка: Соня Осколкина

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